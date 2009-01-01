اتفقت مصر والإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجة بين البلدين، فيما نوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ب الدعم الذي تقدمه الإمارات العربية لمصر ومساندة شعبها.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى في أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل اليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد التطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وعبر عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية، والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا وسوريا واليمن، والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدور المحوري لمصر في العالم العربي، والتوجه العربي للخروج من عقد الأزمات العنيفة التي تواجهه.