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كوستابرافا وبرج حمود

كتبت الهام سعيد فريحه :



أعترف بأنني لا أُحب الطيران كثيراً، لذلك قرأتُ كتاب "جول فيرن" الذي يحمل عنوان "حول العالم في ثمانين يوماً" أكثر من مرة، لأنّه "بَرَم العالم" في هذه المدة ولكن عبر القطار والبواخر.



* * *

وإذا كنتُ لا أحب الطيران لنفسي، فكيف أحبه لأصدقائي ولعائلتي؟

ففي كلِّ مرة أكون فيها على سفر، ينتابني شعور يقول: إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي الأمن... إلى جانب الإقتصاد

أنقذ الإستقرار السياسي في لبنان

كتبت الهام سعيد فريحه :



ونحن نُسقِط آخر ورقة من أوراق السنة، نتذكّر دائماً أنَّ وطننا نجح في اجتياز أخطر القطوعات بفضل ثنائية الأمن والإقتصاد. لولاهما لَما كان هناك استقرار سياسي أتاح الوصول إلى لحظة تقاطع الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، والتي أنضجت فرصة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

لو أنَّ هذه الفرصة أتت في ظل إنهيار نقدي، لَما كانت أدت إلى أيِّ إنقاذ.

ولو أنها أتت في ظل إنهيار أمني، لَما كان بالإمكان انتخاب رئيس جديد.

وإذا كان الإستقرار النقدي قد وفَّره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بفضل الهندسة المالية التي أنجزها بنجاح، وحقَّقت حمايةً لليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، فإنَّ الإستقرار الأمني حقَّقه قائد الجيش العماد جان قهوجي بفضل الهندسة العسكرية والأمنية الإستباقية التي وفَّرت طمأنةً للناس، ووفَّرت بيئةً ملائمةً مكَّنت البلد من الإنتقال من مرحلة الشغور والفراغ إلى مرحلة إعادة تكوين وبناء السلطة.





للتاريخ، فإنَّ الجيش اللبناني استطاع، في ظل تعطُّل السلطة التنفيذية في لبنان، أن يؤمِّن حمايةً وغطاءً للشرعية:

رفيق خوري



هدنة، قتال، وتفاوض

والكل مكره لا بطل

الروس والأتراك ليسوا البديل من السوريين، وان تقدموا لادارة اللعبة العسكرية والسياسية في سوريا. ولا هم يجهلون الحاجة الى القوى الاقليمية والدولية التي لها أدوار في حرب سوريا، وان بادروا في معزل عن تلك القوى الى رعاية اتفاق بين النظام والمعارضة على هدنة وتفاوض على تسوية سياسية. فالكل، كما أوحى التزام المبادرة في الداخل والترحيب بها في الخارج، يعمل على طريقة مكره لا بطل. من الذين أعلنوا وقف النار والاستعداد للذهاب الى التفاوض في أستانة. الى الذين دعموا وتصرفوا كأن مفاوضات استانة تمهيد لمفاوضات جنيف، وهم يعرفون العكس. ومن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي وجد نظيره التركي مولود جاويش أوغلو يأخذ محلّه في التفاهم مع الوزير الروسي سيرغي لافروف. الى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أحدث تغييرا في موقفه بنسبة ١٨٠ درجة من أجل التفاهم مع الرئيس فلاديمير بوتين.

الصفحة الأخيرة وجوه ٢٠١٦



أجمع النقاد في مختلف أنحاء العالم ان أبرز الوجوه لعام ٢٠١٦، حققت مزيدا من الشهرة والتألق في عالم الأضواء والنجومية. وهذه الوجوه فرضت نسبة جمالية عالية في المهرجانات والمناسبات العالمية والعربية على حدّ سواء. وهنا استعراض لأبرز هذه الوجوه:

على الصعيد العربي فرضت نجمات الفن أسماأءهن بقوة وفاعلية أيضا، وذلك من خلال أعمال تلفزيونية وسينمائية وكذلك عبر أغنيات أحبّها الجمهور، وهو ما عزز موقعهم ونجوميتهم.

ومن تلك النجمات نذكر: هيفاء وهبي وياسمين عبدالعزيز وهند صبري.

في المقابل طبعت مجموعة من حسناوات بوليوود العام الحالي، بنكهة جمالية خاصة وانجازات بارزة على عدّة صعد، في مقدمها التمثيل وكذلك عبر اطلالات متعددة تنوعت بين المهرجانات السينمائية العالمية، وبين عروض الموضة والأزياء.

ومن أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة هذا العام، نذكر: بريانكا شوبرا، وكاترينا كيف.

أما المغنيات والممثلات المتحدرات من أصول لاتينية، فتربعن على عرش الأغنيات والأفلام والمسلسلات العالمية الأكثر رواجا ونجاحا، وحققت أعمالهن أعلى المبيعات والمشاهدات والايرادات.

والى جانب النجاح المهني، كانت لهذه النجمات لمسات واضحة في عالمي الجمال والموضة، ومنهن: سلمى حايك، وشاكيرا، وايفا مانديز، صوفيا فيرغارا، ايفا لونغوريا، جنيفر لوبيز، بيونسيه، ريحانا وجيسيكا ألبا.



وجوه ٢٠١٦



أجمع النقاد في مختلف أنحاء العالم ان أبرز الوجوه لعام ٢٠١٦، حققت مزيدا من الشهرة والتألق في عالم الأضواء والنجومية. وهذه الوجوه فرضت نسبة جمالية عالية في المهرجانات والمناسبات العالمية والعربية على حدّ سواء. وهنا استعراض لأبرز هذه الوجوه:

على الصعيد العربي فرضت نجمات الفن أسماأءهن بقوة وفاعلية أيضا، وذلك من خلال أعمال تلفزيونية وسينمائية وكذلك عبر أغنيات أحبّها الجمهور، وهو ما عزز موقعهم ونجوميتهم.

ومن تلك النجمات نذكر: هيفاء وهبي وياسمين عبدالعزيز وهند صبري.

في المقابل طبعت مجموعة من حسناوات بوليوود العام الحالي، بنكهة جمالية خاصة وانجازات بارزة على عدّة صعد، في مقدمها التمثيل وكذلك عبر اطلالات متعددة تنوعت بين المهرجانات السينمائية العالمية، وبين عروض الموضة والأزياء.

ومن أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة هذا العام، نذكر: بريانكا شوبرا، وكاترينا كيف.

أما المغنيات والممثلات المتحدرات من أصول لاتينية، فتربعن على عرش الأغنيات والأفلام والمسلسلات العالمية الأكثر رواجا ونجاحا، وحققت أعمالهن أعلى المبيعات والمشاهدات والايرادات.

والى جانب النجاح المهني، كانت لهذه النجمات لمسات واضحة في عالمي الجمال والموضة، ومنهن: سلمى حايك، وشاكيرا، وايفا مانديز، صوفيا فيرغارا، ايفا لونغوريا، جنيفر لوبيز، بيونسيه، ريحانا وجيسيكا ألبا.



وجوه ٢٠١٦



أجمع النقاد في مختلف أنحاء العالم ان أبرز الوجوه لعام ٢٠١٦، حققت مزيدا من الشهرة والتألق في عالم الأضواء والنجومية. وهذه الوجوه فرضت نسبة جمالية عالية في المهرجانات والمناسبات العالمية والعربية على حدّ سواء. وهنا استعراض لأبرز هذه الوجوه:

على الصعيد العربي فرضت نجمات الفن أسماأءهن بقوة وفاعلية أيضا، وذلك من خلال أعمال تلفزيونية وسينمائية وكذلك عبر أغنيات أحبّها الجمهور، وهو ما عزز موقعهم ونجوميتهم.

ومن تلك النجمات نذكر: هيفاء وهبي وياسمين عبدالعزيز وهند صبري.

في المقابل طبعت مجموعة من حسناوات بوليوود العام الحالي، بنكهة جمالية خاصة وانجازات بارزة على عدّة صعد، في مقدمها التمثيل وكذلك عبر اطلالات متعددة تنوعت بين المهرجانات السينمائية العالمية، وبين عروض الموضة والأزياء.

ومن أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة هذا العام، نذكر: بريانكا شوبرا، وكاترينا كيف.

أما المغنيات والممثلات المتحدرات من أصول لاتينية، فتربعن على عرش الأغنيات والأفلام والمسلسلات العالمية الأكثر رواجا ونجاحا، وحققت أعمالهن أعلى المبيعات والمشاهدات والايرادات.

والى جانب النجاح المهني، كانت لهذه النجمات لمسات واضحة في عالمي الجمال والموضة، ومنهن: سلمى حايك، وشاكيرا، وايفا مانديز، صوفيا فيرغارا، ايفا لونغوريا، جنيفر لوبيز، بيونسيه، ريحانا وجيسيكا ألبا.



وجوه ٢٠١٦



أجمع النقاد في مختلف أنحاء العالم ان أبرز الوجوه لعام ٢٠١٦، حققت مزيدا من الشهرة والتألق في عالم الأضواء والنجومية. وهذه الوجوه فرضت نسبة جمالية عالية في المهرجانات والمناسبات العالمية والعربية على حدّ سواء. وهنا استعراض لأبرز هذه الوجوه:

على الصعيد العربي فرضت نجمات الفن أسماأءهن بقوة وفاعلية أيضا، وذلك من خلال أعمال تلفزيونية وسينمائية وكذلك عبر أغنيات أحبّها الجمهور، وهو ما عزز موقعهم ونجوميتهم.

ومن تلك النجمات نذكر: هيفاء وهبي وياسمين عبدالعزيز وهند صبري.

في المقابل طبعت مجموعة من حسناوات بوليوود العام الحالي، بنكهة جمالية خاصة وانجازات بارزة على عدّة صعد، في مقدمها التمثيل وكذلك عبر اطلالات متعددة تنوعت بين المهرجانات السينمائية العالمية، وبين عروض الموضة والأزياء.

ومن أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة هذا العام، نذكر: بريانكا شوبرا، وكاترينا كيف.

أما المغنيات والممثلات المتحدرات من أصول لاتينية، فتربعن على عرش الأغنيات والأفلام والمسلسلات العالمية الأكثر رواجا ونجاحا، وحققت أعمالهن أعلى المبيعات والمشاهدات والايرادات.

والى جانب النجاح المهني، كانت لهذه النجمات لمسات واضحة في عالمي الجمال والموضة، ومنهن: سلمى حايك، وشاكيرا، وايفا مانديز، صوفيا فيرغارا، ايفا لونغوريا، جنيفر لوبيز، بيونسيه، ريحانا وجيسيكا ألبا.





رياضة فوز اللويزة على الحكمة ٧٩ - ٧٤

في بطولة لبنان لكرة السلة



حقق فريق اللويزة فوزا ثمينا ومثيرا على فريق الحكمة ٧٩ - ٧٤ في المباراة التي أقيمت على ملعب المركزية جونيه، في ختام المرحلة السادسة من بطولة لبنان لكرة السلة.

وبهذا الفوز رفع اللويزة رصيده الى ١٤ نقطة فيما بقي الحكمة في المركز التاسع ب ١٠ نقاط.

المباراة حضرها جمهور كبير، وكان اللويزة الطرف الأفضل دفاعيا، لا سيما بعدما فرض رقابة لصيقة وناجحة على هدّاف البطولة ستوغلين الذي اكتفى بتسجيل ٧ نقاط فقط في الأرباع ال ٣ الأولى، وجاء تحركه في الربع الأخير متأخرا ورغم ذلك فقد منحه التعادل ٧٤ - ٧٤ إلاّ أن الأمور تبدّلت مع استبسال لاعبي اللويزة في الثواني الأخيرة.

البداية جاءت متكافئة بين الفريقين سرعان ما تمكّن اللويزة من استغلال سوء التمركز الدفاعي للاعبي الحكمة فتقدم بفارق ١١ نقطة ٢١ - ١٠. ومع دخول جورج ايف دعبول وصباح خوري مالت الكفّة لمصلحة الحكمة فانتهى الربع الأول ٢١ - ١٤.

واستمر تألق الثنائي مع مرور الوقت في الربع الثاني، فأدرك الفريق الأخضر التعادل ٢٤ - ٢٤ ثم تقدم ٢٩ - ٢٨ ليعود اللويزة ويتقدم مع تألق جونسون وماكي ٣٦ - ٣٣ إلاّ أن اختراقات ستوغلين ونقاطه أعطت التقدم مرة جديدة للحكمة ٣٧ - ٣٦ ولينتهي الربع بالتعادل ٣٩ - ٣٩.

تكافأت اللعبة في الربع الثالث مع بعض الأفضلية لفريق اللويزة وخاصة من الناحية الدفاعية، فيما أضاع الحكمة سلسلة من الهجمات اضافة الى الرميات الحرّة، وبعد التعادل ٤٨ - ٤٨ مالت الكفّة لمصلحة أصحاب الأرض فكانوا الأكثر تسجيلا وتركيزا وتمكنوا من انهاء الربع لمصلحتهم بفارق ٥ نقاط ٦٠ - ٥٥.





منوعات المطلوب معالجة قضية السفير قبل ان تتحول الى مأساة للصحافة والحرية



قرار الزميلة السفير التوقف عن الصدور، ليس خبرا عاديا، بل هو قضية وطنية لبنانية تخص كل مواطن وكل مسؤول.

ان غياب صحيفة سياسية، عايشت احداث لبنان لحوالى النصف قرن، يشكل مساً بذاكرة الوطن واخلالا بمقوماته الثقافية والحضارية، واقفالا لاحدى نوافذ الحرية والحوار فيه.

فالصحافة اللبنانية كانت ولا تزال من معالم الاشعاع اللبناني في الداخل وفي العالم العربي، ومنبرا للحرية والديمقراطية في المنطقة. ومن غير المقبول والمعقول ان تؤدي ازمة، مهما كانت، الى اسكات صوت حر، واقفال باب للحوار والتواصل. وكان يفترض بالسلطة المؤتمنة على البلد الا تترك الأمور تتهاوى الى هذا الحد، وان تتحرك لايجاد مخارج تبقي مهنة الصحافة وشعلة الحرية مضاءة، ولا تفقد لبنان ركنا من دعائمه.

وفي مشهد مؤثر ظهر ناشر السفير الزميل طلال سلمان على شاشة التلفزيون امس، وهو يطفئ اضواء مكتبه ويغادره.

ان الاسرة الصحافية تأمل ان يكون غياب السفير لفترة مؤقتة وليس نهائيا، لأن عدم ايجاد حل لهذه القضية يهدد بتحويلها الى مأساة للصحافة اللبنانية والحرية في لبنان.



الانوار

قرار الزميلة السفير التوقف عن الصدور، ليس خبرا عاديا، بل هو قضية وطنية لبنانية تخص كل مواطن وكل مسؤول.ان غياب صحيفة سياسية، عايشت احداث لبنان لحوالى النصف قرن، يشكل مساً بذاكرة الوطن واخلالا بمقوماته الثقافية والحضارية، واقفالا لاحدى نوافذ الحرية والحوار فيه.فالصحافة اللبنانية كانت ولا تزال من معالم الاشعاع اللبناني في الداخل وفي العالم العربي، ومنبرا للحرية والديمقراطية في المنطقة. ومن غير المقبول والمعقول ان تؤدي ازمة، مهما كانت، الى اسكات صوت حر، واقفال باب للحوار والتواصل. وكان يفترض بالسلطة المؤتمنة على البلد الا تترك الأمور تتهاوى الى هذا الحد، وان تتحرك لايجاد مخارج تبقي مهنة الصحافة وشعلة الحرية مضاءة، ولا تفقد لبنان ركنا من دعائمه.وفي مشهد مؤثر ظهر ناشر السفير الزميل طلال سلمان على شاشة التلفزيون امس، وهو يطفئ اضواء مكتبه ويغادره.ان الاسرة الصحافية تأمل ان يكون غياب السفير لفترة مؤقتة وليس نهائيا، لأن عدم ايجاد حل لهذه القضية يهدد بتحويلها الى مأساة للصحافة اللبنانية والحرية في لبنان.الانوار 1 2 3 4 اجراءات مشددة للجيش والقوى الامنية في عيد رأس السنة

وقع الرئيس ميشال عون امس مراسيم ترقية الضباط في مختلف الاسلاك العسكرية، واعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف السعي الى تعزيز قدرات الجيش في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وقد اتخذت وحدات الجيش والقوى الامنية اجراءات مشددة خلال الاعياد للحفاظ على الامن والاستقرار.

ولفت الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر امس وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من موظفي الوزارة الكبار الى أن إعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد، مشيرا الى أن ذلك يحتاج الى التعاون من الجميع. وقال: إن ربط الاتحادات البلدية والبلديات بنظام الكتروني يساعد في تنظيم العمل البلدي إداريا وماليا ويسهل متابعة تنفيذ المشاريع الانمائية التي تقوم بها البلديات، وإن نتائج التجربة التي اعتمدت في اتحاد بلديات جزين كانت مشجعة وجديرة في ان تعمم على سائر البلديات.

وقد وقع الرئيس عون، بعد ظهر امس، مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك، من مختلف الرتب.

كذلك، وقع عون على مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال العام 2017. وقد حملت المراسيم الارقام من 4 الى 21 تاريخ 30/12/2016، وهي آخر مراسيم يوقعها رئيس الجمهورية في العام 2016.

وعممت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسيم الترقيات مساء على الادارات المعنية.

وقع الرئيس ميشال عون امس مراسيم ترقية الضباط في مختلف الاسلاك العسكرية، واعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف السعي الى تعزيز قدرات الجيش في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وقد اتخذت وحدات الجيش والقوى الامنية اجراءات مشددة خلال الاعياد للحفاظ على الامن والاستقرار.ولفت الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر امس وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من موظفي الوزارة الكبار الى أن إعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد، مشيرا الى أن ذلك يحتاج الى التعاون من الجميع. وقال: إن ربط الاتحادات البلدية والبلديات بنظام الكتروني يساعد في تنظيم العمل البلدي إداريا وماليا ويسهل متابعة تنفيذ المشاريع الانمائية التي تقوم بها البلديات، وإن نتائج التجربة التي اعتمدت في اتحاد بلديات جزين كانت مشجعة وجديرة في ان تعمم على سائر البلديات.وقد وقع الرئيس عون، بعد ظهر امس، مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك، من مختلف الرتب.كذلك، وقع عون على مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال العام 2017. وقد حملت المراسيم الارقام من 4 الى 21 تاريخ 30/12/2016، وهي آخر مراسيم يوقعها رئيس الجمهورية في العام 2016.وعممت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسيم الترقيات مساء على الادارات المعنية. 1 2 3 4 غارات ومعارك تهز اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا

ألقت اشتباكات وقصف وغارات جوية في غرب سوريا، بظلالها على وقف لإطلاق النار تسانده روسيا وتركيا يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، والتمهيد لمحادثات سلام بين مقاتلي المعارضة والحكومة.

وبدأ سريان الهدنة عند منتصف ليل الخميس - الجمعة لكن مراقبين ومقاتلين من المعارضة قالوا إن اشتباكات وقعت فور بدء الهدنة تقريبا، وبدا أن العنف يتصاعد في وقت لاحق امس فيما قصفت طائرات مناطق في شمال غرب البلاد.

وقال أسعد حنا وهو مسؤول سياسي بالجيش السوري الحر لا يمكننا أن نشعر بالتفاؤل حيال أشخاص مثل الروس الذين اعتادوا على قتلنا لست سنوات... لكننا سعداء لأننا قللنا العنف ونعمل من أجل التوصل لحل للوضع الحالي.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات سورية نفذت نحو 20 غارة ضد مقاتلي المعارضة في بضع بلدات على الحدود بين محافظتي إدلب وحماة كما وقعت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية وحلفائها الليلة الماضية في المنطقة.

وأضاف المرصد أن طائرات حربية وطائرات هليكوبتر قصفت أيضا أهدافا في وادي بردى الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة شمال غربي دمشق حيث اشتبكت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها مع مقاتلي المعارضة.

وقال المرصد إن السكان في بضع مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة من بينها بلدات ومدن في محافظة إدلب استغلوا الهدوء النسبي لتنظيم احتجاجات في الشوارع ضد الحكومة السورية امس الجمعة.

وقال حنا في وقت متأخر امس الجمعة إن مقاتلي المعارضة لا يردون حتى الآن على هجمات تشنها قوات موالية للحكومة وطلبوا من تركيا أن تضمن وقف الهجمات. وأضاف قائلا إذا تكررت الخروقات سنرد على كل مصادر إطلاق النار. نحن نراقب القتال لكن أسلحتنا جاهزة.

هذا، وأعلنت القوات المسلحة التركية امس أن الطيران الروسي شن ثلاث ضربات جوية على تنظيم داعش بمنطقة الباب وجنوبي المدينة في شمال سوريا فقتل 12 متطرفاً.

ألقت اشتباكات وقصف وغارات جوية في غرب سوريا، بظلالها على وقف لإطلاق النار تسانده روسيا وتركيا يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، والتمهيد لمحادثات سلام بين مقاتلي المعارضة والحكومة.وبدأ سريان الهدنة عند منتصف ليل الخميس - الجمعة لكن مراقبين ومقاتلين من المعارضة قالوا إن اشتباكات وقعت فور بدء الهدنة تقريبا، وبدا أن العنف يتصاعد في وقت لاحق امس فيما قصفت طائرات مناطق في شمال غرب البلاد.وقال أسعد حنا وهو مسؤول سياسي بالجيش السوري الحر لا يمكننا أن نشعر بالتفاؤل حيال أشخاص مثل الروس الذين اعتادوا على قتلنا لست سنوات... لكننا سعداء لأننا قللنا العنف ونعمل من أجل التوصل لحل للوضع الحالي.قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات سورية نفذت نحو 20 غارة ضد مقاتلي المعارضة في بضع بلدات على الحدود بين محافظتي إدلب وحماة كما وقعت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية وحلفائها الليلة الماضية في المنطقة.وأضاف المرصد أن طائرات حربية وطائرات هليكوبتر قصفت أيضا أهدافا في وادي بردى الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة شمال غربي دمشق حيث اشتبكت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها مع مقاتلي المعارضة.وقال المرصد إن السكان في بضع مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة من بينها بلدات ومدن في محافظة إدلب استغلوا الهدوء النسبي لتنظيم احتجاجات في الشوارع ضد الحكومة السورية امس الجمعة.وقال حنا في وقت متأخر امس الجمعة إن مقاتلي المعارضة لا يردون حتى الآن على هجمات تشنها قوات موالية للحكومة وطلبوا من تركيا أن تضمن وقف الهجمات. وأضاف قائلا إذا تكررت الخروقات سنرد على كل مصادر إطلاق النار. نحن نراقب القتال لكن أسلحتنا جاهزة.هذا، وأعلنت القوات المسلحة التركية امس أن الطيران الروسي شن ثلاث ضربات جوية على تنظيم داعش بمنطقة الباب وجنوبي المدينة في شمال سوريا فقتل 12 متطرفاً. 1 2 3 4 وجوه ٢٠١٦



أجمع النقاد على ان أبرز الوجوه لعام ٢٠١٦، حققت مزيدا من الشهرة والتألق في عالم الأضواء والنجومية. وهذه الوجوه فرضت نسبة جمالية عالية في المهرجانات والاحتفالات.



أجمع النقاد على ان أبرز الوجوه لعام ٢٠١٦، حققت مزيدا من الشهرة والتألق في عالم الأضواء والنجومية. وهذه الوجوه فرضت نسبة جمالية عالية في المهرجانات والاحتفالات. 1 2 3 4 عدد اليوم



الصفحة الأولى المطلوب معالجة قضية السفير قبل ان تتحول الى مأساة للصحافة والحرية

المطلوب معالجة قضية السفير قبل ان تتحول الى مأساة للصحافة والحرية قيم المقال 12628 المقال قرئ اجراءات مشددة للجيش والقوى الامنية في عيد رأس السنة قيم المقال 8017 المقال قرئ الأمن... إلى جانب الإقتصاد أنقذ الإستقرار السياسي في لبنان قيم المقال 203427 المقال قرئ العرب غارات سورية وروسية واشتباكات في وادي بردى

خرقت وقف إطلاق النار في يومه الأول

غارات سورية وروسية واشتباكات في وادي بردى خرقت وقف إطلاق النار في يومه الأول قيم المقال 1843 المقال قرئ الضفة الغربية تشتعل بأعنف المواجهات مع قوات الاحتلال قيم المقال 1842 المقال قرئ القوات العراقية تواجه السيارات المفخخة بالموصل قيم المقال 1841 المقال قرئ محليات العالم وقّع مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية

عون دعا اللبنانيين المنتشرين الى المساهمة بإعادة النهوض:

اعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد

عام ٢٠١٦ بدأ من نهايته مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

انقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج في عكار والهرمل

احتفالات لمناسبة الاعياد لهيئات رسمية واهلية

تشديد الاجراءات الامنية في المدن الاوروبية

موجات نزوح جديدة من الموصل

السلطات البرازيلية تحقق مع ضابط

على معرفة بزوجة سفير اليونان المختفي

بوتين يردّ على طرد واشنطن الدبلوماسيين الروس:

لن ننحدر الى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة وسننتظر أفعال ترامب

تحقيقات مناورة قتالية للجيش بالذخيرة الحية في حقل رماية حامات



نفذت وحدات من أفواج المدرعات الأول والمدفعية الثاني والحدود البرية الرابع وفوج الهندسة ولواء المشاة العاشر، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش - حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل مواقع محصنة.

وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإنزال، وإجلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.



ثقافة جعبة سعيد فريحه

عَائِد مِنْ إجَازَةٍ



والاجازة بالنسبة لي علاج، وصفاء مزاج، واسترداد عافية، وخزان وقود يمدني بالقدرة على التحرك لمدة سنة، موش قبل سنة، ولا بعد سنة... كما تقول العزيزة الغالية أم كلثوم.

لذلك تجدني كلما خفت الصدأ والملل وذل الفشل، لجأت الى الاجازة امضيها بعيداً عن زحمة المتاعب والأزمات وسائر الأشياء الخانقة والمدمرة، حتى اذا ما رُدَّت الروح على المضنى مع سرحة الموج في كان، وابتسام على الشاطىء، عدت الى وطني لانفق ما ادخرت وأنا أرى الأزمة باقية، والأخوان العراقيين يغادرون لبنان، وطريق الشام مقطوعة لأن شجاراً نشب في جزين!

ولم أكن اعلم ان المشاجرات عندنا مثل خيار حمص، يزرع هناك فينبت في حماه.

او مثل المطر الاصطناعي في القامشلي، تطلق غيومه فوق اراضي أبناء معمر باشي، فيهطل فوق اراضي ابناء النجار.

إقتصاد هل ينجح الاقتصاد اللبناني في التغلب من المؤشرات السلبية

ويجتاز امتحان التحديات ليحقق النهوض في ٢٠١٧؟

كتبت رولى راشد :

تضافرت مواضيع التقييم لكل المؤشرات الاقتصادية في العام ٢٠١٦ وسط المخاوف من انسحاب البعض منها الى العام ٢٠١٧. ولعل نسبة النمو الاقتصادي كانت من أكثر هذه المؤشرات استعمالا.

والصدمة الايجابية بانتخاب رئيس للجمهورية التي تلاها تشكيل حكومة عهد جديد قلبت بعض المقاييس التشاؤمية التي كانت مخيّمة على البلاد طيلة فترة طويلة من الزمن. صحيح ان الانكماش الاقتصادي العالمي لم يفلت منه لبنان في كل قطاعاته، وهو ان تنفّس بعض الصعداء بفعل الاستحقاقات السياسية التي حلّت، فإن النهضة الحقيقية تتطلب دخول الاستثمارات الجديدة، وفتح سوق العمل بعد خلق آلاف فرص العمل التي بحاجة اليها اللبنانيين دون سواهم مما يحسّن القدرة الشرائية والاستهلاكية وينشّط الدورة الاقتصادية بكاملها.

الحكومة الحالية لديها مهمات توازي الانتخابات النيابية من حيث الأهمية ومنها، استحقاقات الدين العام في ٢٠١٧ بقيمة ٧،٩ مليار دولار أميركي منها خدمة الدين العام. بالاضافة الى استحقاقات رأسمال الدين بحدود ال ٣،٥ - ٣،٩ مليار دولار. كما عليها الاسراع في ايجاد المخرج القانوني للموازنات العامة غير المقرة منذ العام ٢٠٠٥. وبالأمس القريب، كان لافتا ما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري ان أولوية حكومته هو اقرار موازنة ٢٠١٦، كما انها تلتزم تشريع الاجراءات المتعلقة بالتراخيص المتعلقة بالنفط مؤكدة حق لبنان الكامل بثروته.

وأضاف: الحكومة ستعمل على انهاء ملف المهجرين تمهيدا لالغاء وزارة المهجرين، مؤكدا أيضا التزام الحكومة ببدء العمل في معالجة المشاكل المزمنة بدءا من الكهرباء والمياه وصولا الى زحمة السير حتى النفايات والتلوث.

