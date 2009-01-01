حالة الطقس Beirut, Lebanon Sat Sun Mon Tue Clear Clear Clear Clear 17°C 14°C 11°C 15°C 12°C 9°C 8°C 10°C نادرة السعيد إبتسِم... أنتَ في أبوظبي كتبت الهام سعيد فريحه :



حين أزور إمارة أبوظبي، أشعر بطمأنينة لا توصَف، فهذا البلد الذي يضع إسعاد شعبه والقاطنين فيه في رأس سُلّم أولوياته، هو بلدٌ يُشكّل المثال الذي يجب أن تقتدي به.



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الصباح في أبوظبي غيره في بيروت: تتصفّح صحف بيروت فتجد العناوين تركّز على السِجالات السياسية والمشاكل "الروتينية": من زحمة معاينة ميكانيكية إلى تقنين التيار الكهربائي إلى الضعف في خدمة الانترنت إلى آخره...

تتصفّح صحف أبوظبي، فماذا تقرأ؟ إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي الدورة الاستثنائية... وورشة العمل كتبت الهام سعيد فريحه:

لكثرة ما هناك من عمل، على المستويات التشريعية والتنفيذية، سواء في مجلس النواب أو في الحكومة، فإن المسؤولين يشعرون ان الوقت يداهمهم وانهم أصبحوا في سباق مع الوقت وانهم يريدون الاستفادة من كل لحظة في الحكم من أجل ترسيخ دعائم الدولة. هُم على حق في ذلك، لكن من حق المواطن عليهم ان يُسرعوا في المعالجة، لأن كل دقيقة تأخير تنعكس سلبا على الناس وعلى البلد.

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من الأمور التي تدل على الجدية في العمل ان رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة مجلس النواب الى دورة استثنائية تبدأ اليوم وتنتهي في 20 آذار المقبل، حين تبدأ الدورة العادية، أي ان رئيس الجمهورية اراد من وراء هذا المرسوم ان يُرسل اشارات الى من يعنيهم الأمر انه مُصر على ان يقوم مجلس النواب بدوره من دون يوم تعطيل فوصل بين الدورة العادية التي انتهت في 31 كانون الأول الفائت بالدورة العادية التي تبدأ في الثلاثاء الأول بعد 15 آذار، بدورة استثنائية تمتد عشرة أسابيع. فؤاد دعبول



الخوف من الارهاب وارد إذا تعثرت مساعي السلام

قصة توافق سياسي عنوانه الأساسي:

إتفاق من ذهب لضمان الإستقرار عرس الوفاق بدأ في أواخر الصيف الماضي. كان ذلك عندما أدرك الأميركيون والأوروبيون، ان معظم الدول العربية، واقعة لا محالة في دهاليز التطرف، وتدهمها رياح العنف وتجتاحها ارادة تكفيرية على أيدي حركات داعش وأخواتها وأبناء عمومتها، ومنظمات لا تقل عنها خطورة، وفي مقدمتها النصرة وروّاد الذبح والقتل.

في تلك الحقبة المريرة، والصعبة صارح مسؤول عربي بارز وزراء وديبلوماسيين بان لا حل للأزمة العاصفة في لبنان، إلا باتفاق صعب مع القوى المتطرفة عربياً، والميَّالة الى الإعتدال لبنانياً. وكان بعد ذلك حوار مع قوى عربية نافذة، ومع قوى لبنانية فاعلة.

كان وجود الرئيس سعد الحريري خارج لبنان، مناسبة ذهبية للذهاب الى اتفاق من ذهب لضمان استقرار لبنان المهدد في وضعه المالي، ومشاكله الاقتصادية خصوصاً ان زعيم تيار المستقبل حاول أكثر من مرة الإتفاق مع زعماء مسيحيين ومسلمين للمجيء برئيس جمهورية يقودها الى الاستقرار والسلام، لكنه لم يصل، في نظر بعضهم الى حل يجمع عليه اللبنانيون. الصفحة الأخيرة امينة في دويتو غنائي جديد انتهت المغنية المصرية امينة من وضع صوتها على اغنية الدويتو التي تجمعها مع المغني الشعبي احمد شيبة، والتي ستكون شارة اطلاق برنامج حواري تلفزيوني يحمل عنوان قعدة رجالة.

والاغنية الجديدة من كلمات الشاعر امير طعيمة، وألحان ياسر نور، وقد تم اطلاقها رسميا مع اقتراب بدء عرض البرنامج. حسناوات حفل اعلان ترشيحات جوائز بافتا نظمت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون حفلا لنجوم ومشاهير السينما العالمية في مدينة بيفرلي هيلز الأميركية، والمرشحين لجوائز البافتا لهذا العام.

ومن أبرز الحضور كانت الممثلة ميشيل ويليامز المرشحة كأحسن ممثلة عن فيلمها Manchester By The Sea، والممثلة الأميركية إيما ستون المرشحة أيضا عن فيلمها LA LA LAND، والتي حرصت على تبادل النكات والتقاط الصور مع مخرج فيلمها دميان تشيزيل وبطله رايان غوزلينغ. كما حضرت الممثلة البريطانية ليلي كولنز المرشحة لأول مرة للجوائز عن دورها في فيلم Rules Donصt Apply، وتنافست النجمات في ارتداء الملابس والفساتين القصيرة التي دفعت الصحف لإطلاق اسم حفلات الشاي على الحفل، نظرا لتنافس النجمات في الملابس والفساتين العصرية الغريبة على مثل هذه النوعية من حفلات ما قبل توزيع الجوائز. عرض فيلم داليدا في ختام

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قالت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إنها اختارت الفيلم الفرنسي - الإيطالي داليدا ليعرض في حفل ختام المهرجان.

الفيلم ناطق بالفرنسية وهو مأخوذ عن قصة حياة المغنية الإيطالية - المصرية الراحلة داليدا وتؤدي دور البطولة في الفيلم عارضة الأزياء والممثلة الإيطالية سفيفا ألفيتي.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان اناختيار هذا الفيلم يرجع لارتباط الشعب المصري بداليدا وعشقه لأغانيها خاصة التي قدمتها باللغة العربية. وقد تم توجيه الدعوة لبطلة الفيلم ومخرجته الفرنسية ليزا أزويلوس وشقيق الفنانة الراحلة لحضور حفل الختام. وسيمة تصور هاد السيد في بيروت انتهت الفنانة المغربية وسيمة من تصوير أول فيديو كليب لأغنيتها التي تحمل عنوان هاد السيد. وقد تمّ التصوير في بيروت، وهي تستعد لاطلاق أغنيات جديدة خلال عام ٢٠١٧.

وكلمات هاد السيد تطرح قضايا اجتماعية تلامس الكثير من الفتيات والزوجات في الحياة التي دخلت عليها التكنولوجيا بشكل مخيف.

رياضة البطولات الاوروبية في كرة القدم

اسبانيا: ريال مدريد اكتسح غرناطة وعادل رقم برشلونة

انكلترا: تأهل تشلسي وتوتنهام وتعادل ليفربول وخروج ايفرتون حقق ريال مدريد عودة موفقة الى منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم وعادل رقم غريمه برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية التي خاضها دون هزيمة، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه غرناطة 5-صفر في المرحلة السابعة عشرة.

وغاب ريال عن مسابقة الدوري في المرحلة السادسة عشرة الاخيرة لعام 2016 بسبب انشغاله بكأس العالم للاندية التي احرز لقبها على حساب كاشيما انتلرز الياباني، ما سمح لبرشلونة واشبيلية في تضييق الخناق عليه، بعدما اصبح الاول على بعد ثلاث نقاط منه والثاني على بعد اربع نقاط.

وحسم ريال اللقاء قبل مرور نصف ساعة على البداية بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، وقد تألق ايسكو بتسجيله ثنائية 21 و31 واضاف الفرنسي كريم بنزيمة 20 والبرتغالي كريستيانو رونالدو 27 والبرازيلي كاسيميرو 58 الاهداف الثلاثة الاخرى.

وحمل هذا الفوز، نكهة مميزة لانه عادل الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات وقدره 39 مباراة.

منوعات وفيات شاب فلسطيني في القدس يقتل ٤ جنود اسرائيليين دهسا بشاحنته قتل ٤ جنود اسرائيليين واصيب ١٧ في عملية دهس نفذها فلسطيني في القدس، وقد اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ان المؤشرات تشير الى ان منفذ الهجوم مؤيد لتنظيم داعش.

وقالت الشرطة الاسرائيلية ان الفلسطيني قاد شاحنة نحو مجندين في منتزه شهد بالقدس مما ادى الى مقتل ضابطة وثلاثة من الجنود واصيب ١٧ آخرون. وقالت الشرطة ان ثلاث نساء من بين القتلى.

وعرفت الشرطة السائق بأنه فلسطيني من القدس الشرقية وإنه قتل بالرصاص. وظهرت آثار طلقات رصاص على الزجاج الأمامي للشاحنة. وقال عم المهاجم إن اسمه هو فادي أحمد حمدان القنبر 28 عاما وهو والد لأربعة أطفال ويعيش في حي جبل المكبر.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن تسعة من سكان جبل المكبر من بينهم خمسة من عائلة منفذ الهجوم اعتقلوا للاشتباه في مساعدتهم للمهاجم.

وزار نتنياهو الموقع وقال إنه عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة رد إسرائيل. وقال إن قوات الأمن تتحكم في الدخول من وإلى الحي.

وقال نتنياهو في بيان نعرف هوية المهاجم وبحسب كل المؤشرات هو مؤيد لتنظيم داعش.

وقال مصدر حكومي إن الوزراء دعوا إلى هدم منزل المهاجم وعدم إعادة جثمانه إلى أسرته لدفنه. كما قرروا أيضا اعتقال الأشخاص الذين يعبرون عن تأييدهم ل داعش دون محاكمة.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية إنه لا يمكنه استبعاد أن الفلسطيني نفذ الهجوم مستلهما حادث الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا الشهر الماضي.

واشادت حركة حماس بالعملية، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس تبارك حركة حماس عملية القدس البطولية والشجاعة والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. قتل ٤ جنود اسرائيليين واصيب ١٧ في عملية دهس نفذها فلسطيني في القدس، وقد اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ان المؤشرات تشير الى ان منفذ الهجوم مؤيد لتنظيم داعش.وقالت الشرطة الاسرائيلية ان الفلسطيني قاد شاحنة نحو مجندين في منتزه شهد بالقدس مما ادى الى مقتل ضابطة وثلاثة من الجنود واصيب ١٧ آخرون. وقالت الشرطة ان ثلاث نساء من بين القتلى.وعرفت الشرطة السائق بأنه فلسطيني من القدس الشرقية وإنه قتل بالرصاص. وظهرت آثار طلقات رصاص على الزجاج الأمامي للشاحنة. وقال عم المهاجم إن اسمه هو فادي أحمد حمدان القنبر 28 عاما وهو والد لأربعة أطفال ويعيش في حي جبل المكبر.وقال المتحدث باسم الشرطة إن تسعة من سكان جبل المكبر من بينهم خمسة من عائلة منفذ الهجوم اعتقلوا للاشتباه في مساعدتهم للمهاجم.وزار نتنياهو الموقع وقال إنه عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة رد إسرائيل. وقال إن قوات الأمن تتحكم في الدخول من وإلى الحي.وقال نتنياهو في بيان نعرف هوية المهاجم وبحسب كل المؤشرات هو مؤيد لتنظيم داعش.وقال مصدر حكومي إن الوزراء دعوا إلى هدم منزل المهاجم وعدم إعادة جثمانه إلى أسرته لدفنه. كما قرروا أيضا اعتقال الأشخاص الذين يعبرون عن تأييدهم ل داعش دون محاكمة.وقال قائد الشرطة الإسرائيلية إنه لا يمكنه استبعاد أن الفلسطيني نفذ الهجوم مستلهما حادث الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا الشهر الماضي.واشادت حركة حماس بالعملية، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس تبارك حركة حماس عملية القدس البطولية والشجاعة والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. 1 2 3 4 تفجيرات انتحارية في بغداد توقع ٢٠ قتيلا

القوات العراقية تدخل الموصل من محور جديد قتل ٢٠ شخصا واصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين في العاصمة العراقية بغداد، فيما اعلنت القوات العراقية الوصول الى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل لاول مرة منذ بدء العملية.

وقالت الشرطة العراقية إن المهاجم قاد سيارة ملغومة صوب بوابة سوق كبير للخضر في حي جميلة وفجرها بعد أن فتحت قوات الأمن النار في محاولة لإيقاف السيارة.

وبعد عدة ساعات فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه في سوق بمنطقة البلديات بشرق بغداد.

وحصد الهجوم الأول أرواح 13 شخصا بينما قتل سبعة في الهجوم الثاني. وأصيب أكثر من 50.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الأول في بيان.

وفي الموصل، وصلت القوات العراقية الخاصة إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة، امس لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أميركي لاستعادة المدينة من المتشددين الذين لا يزالون يسيطرون على الشطر الغربي بأكمله. قتل ٢٠ شخصا واصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين في العاصمة العراقية بغداد، فيما اعلنت القوات العراقية الوصول الى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل لاول مرة منذ بدء العملية.وقالت الشرطة العراقية إن المهاجم قاد سيارة ملغومة صوب بوابة سوق كبير للخضر في حي جميلة وفجرها بعد أن فتحت قوات الأمن النار في محاولة لإيقاف السيارة.وبعد عدة ساعات فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه في سوق بمنطقة البلديات بشرق بغداد.وحصد الهجوم الأول أرواح 13 شخصا بينما قتل سبعة في الهجوم الثاني. وأصيب أكثر من 50.وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الأول في بيان.وفي الموصل، وصلت القوات العراقية الخاصة إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة، امس لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أميركي لاستعادة المدينة من المتشددين الذين لا يزالون يسيطرون على الشطر الغربي بأكمله. 1 2 3 4 ٦٠ قتيلا بتفجير صهريج مفخخ في مدينة اعزاز السورية أعلنت مصادر المعارضة السورية ان ٦٠ شخصا قتلوا وأصيب ٥٠ بجروح بانفجار صهريج مفخخ في مدينة إعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية على الحدود التركية.

وانفجر الصهريج في منطقة المحكمة الشرعية، وهي منطقة حيوية تشمل مرافق وأسواقا تجارية عدة في إعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في منطقة المحكمة، حيث عملت فرق الاسعاف على انتشال القتلى والجرحى.

وقالت مصادر ان مستشفيات المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين، فيما قامت فرق الدفاع المدني باطفاء الحرائق الهائلة الناجمة عن الانفجار.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 43 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز. وتابع أن عشرات أصيبوا بجروح بالغة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن طبيب في إعزاز قوله ان ٦٠ شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ٥٠ آخرين. أعلنت مصادر المعارضة السورية ان ٦٠ شخصا قتلوا وأصيب ٥٠ بجروح بانفجار صهريج مفخخ في مدينة إعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية على الحدود التركية.وانفجر الصهريج في منطقة المحكمة الشرعية، وهي منطقة حيوية تشمل مرافق وأسواقا تجارية عدة في إعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في منطقة المحكمة، حيث عملت فرق الاسعاف على انتشال القتلى والجرحى.وقالت مصادر ان مستشفيات المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين، فيما قامت فرق الدفاع المدني باطفاء الحرائق الهائلة الناجمة عن الانفجار.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 43 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز. وتابع أن عشرات أصيبوا بجروح بالغة.ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن طبيب في إعزاز قوله ان ٦٠ شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ٥٠ آخرين. 1 2 3 4 مهاجم مطار فلوريدا جندي سابق يعيش هاجس داعش كشفت وسائل اعلام غربية ان منفذ اعتداء مطار فلوريدا والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، هو جندي سابق في الجيش الأميركي، كان قد أبلغ السلطات بشكل رسمي في شهر تشرين الثاني الماضي بأن تنظيم داعش يُمارس ضغوطاً عليه من أجل أن يقوم بارتكاب مجزرة، لكن السلطات الأميركية لم تكترث بما يقوله.

وكشف مسؤول حكومي أميركي، بحسب ما نقلت جريدة مترو البريطانية، أن منفذ الهجوم كان قد زار طواعية مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي اف.بي.اي في مدينة أنكوراج بولاية آلاسكا، وأبلغهم بأنه يتعرض لضغوط من قبل تنظيم داعش لتنفيذ هجوم يستهدف الأميركيين، حيث قال لهم حينها إن الحكومة الأميركية تسيطر على عقله وتدفعه لمشاهدة فيديوهات تنظيم داعش، وهو ما أشعره بضغوط عليه للقيام بعملية لحساب التنظيم.

ولم يوضح المسؤول إن كان المحققون قد فهموا من الشاب حينها ما هو الرابط الذي يزعمه بين فيديوهات داعش وبين الحكومة الأميركية، وما الذي يعنيه بقوله إن الحكومة تسيطر على عقله. كشفت وسائل اعلام غربية ان منفذ اعتداء مطار فلوريدا والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، هو جندي سابق في الجيش الأميركي، كان قد أبلغ السلطات بشكل رسمي في شهر تشرين الثاني الماضي بأن تنظيم داعش يُمارس ضغوطاً عليه من أجل أن يقوم بارتكاب مجزرة، لكن السلطات الأميركية لم تكترث بما يقوله.وكشف مسؤول حكومي أميركي، بحسب ما نقلت جريدة مترو البريطانية، أن منفذ الهجوم كان قد زار طواعية مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي اف.بي.اي في مدينة أنكوراج بولاية آلاسكا، وأبلغهم بأنه يتعرض لضغوط من قبل تنظيم داعش لتنفيذ هجوم يستهدف الأميركيين، حيث قال لهم حينها إن الحكومة الأميركية تسيطر على عقله وتدفعه لمشاهدة فيديوهات تنظيم داعش، وهو ما أشعره بضغوط عليه للقيام بعملية لحساب التنظيم.ولم يوضح المسؤول إن كان المحققون قد فهموا من الشاب حينها ما هو الرابط الذي يزعمه بين فيديوهات داعش وبين الحكومة الأميركية، وما الذي يعنيه بقوله إن الحكومة تسيطر على عقله. 1 2 3 4 عدد اليوم



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الملك سلمان في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم...

مسارات مدروسة وقرارات جريئة وانجازات كبيرة الامراء والعشائر والمسؤولون والاطر الاجتماعية جددوا البيعة للعاهل السعودي الملك سلمان في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم... مسارات مدروسة وقرارات جريئة وانجازات كبيرة قيم المقال 1347 المقال قرئ السعودية تعلن مقتل إرهابيين بعملية أمنية في الرياض قيم المقال 1341 المقال قرئ مقتل ٤ جنود اسرائيليين واصابة ١٥ في القدس بعملية دهس بواسطة شاحنة نفذها فلسطيني قيم المقال 1342 المقال قرئ محليات العالم استقبال حاشد لجثمان المطران كبوجي في المطار ومأتم رسمي اليوم في الربوة ترأس قداسي الغطاس والاحد والتقى وفدا كتائبيا هنأه بالاعياد

الراعي: ننتظر من العهد الجديد ان يحافظ على الثقة بالدولة الكتيبة الصينية في الجنوب احتفلت بعام الديك اللواء ابراهيم: الارهاب بدأ بالانحسار

وخريطة المنطقة لن تتغير جيوسياسيا جندي سابق يقتل ٥ أشخاص بهجوم على مطار فلوريدا

والتحقيق معه لا يستبعد الدافع الارهابي للعملية وفاة الرئيس الايراني الأسبق رفسنجاني عصيان لجنود في ساحل العاج استمر يومين

في تحرك جماعي لزيادة رواتبهم موجة صقيع في اوروبا توقع قتلى وتشل الحركة تحقيقات الشوف تشيع الفنان سليمان الباشا

وجنبلاط زار دميت مقدما تعازيه شيع الحزب التقدمي الاشتراكي، نقابة الممثلين والمسرح والإذاعة والتلفزيون، جبهة التحرر العمالي ومنطقة الجبل وأهالي بلدة دميت، الفنان سليمان الباشا، في مأتم شعبي مهيب حضره الشيخ سامي أبو المنى ممثلا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، أصلان جنبلاط ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان إيلي عون وعلاء ترو، رئيس الأركان في الجيش اللواء حاتم ملاك، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات على رأس وفد، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، وفد من الاتحاد الوطني للنقابات العمالية برئاسة كاسترو عبدالله، وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وأعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية وكوادر الحزب، بالاضافة الى هيئات عمالية وأهلية وروحية وشخصيات سياسية ونقابية وفنية واجتماعية وحشد غفير من المواطنين. ثقافة جعبة سعيد فريحه



مِعْطَفُ الكَاشمير مرض السرحان والنسيان في العبد لله قديم، واقدم منه اللخبطة في الأسماء.

سرحت مرة فنسيت اسمي، وبدلاً من ان اكتب في ذيل مقال للأنوار اسم سعيد فريحه كتبت اسم سعيد فواز...

وسألني نجلي عصام قبل ان يرسل المقال الى المطبعة:

- شو قصة سعيد فواز؟

قلت: خير ان شاء الله، هل حدث له مكروه؟

فضحك النجل العزيز وقال:

- كلا، ان الذي حدث هو طلائع مكروه لنا نحن...

وكثيراً ما سرحت ولا ازال اسرح، فانسى حتى أسماء الرفاق الأعزاء في دار الصياد:

عزت صافي يصبح أحياناً عزت جُعفر.

ورفيق خوري... رئيف خوري.

وعدنان حطيط... عدنان الحكيم او عدنان الحوت. وقد أنسى الاسم كله فأقول للسكرتيرة:

- ذكّريني يا فيوليت...

فتضحك وتذكّرني بأن اسمها ماري لا فيوليت.

هذا مع الرفاق، فكيف مع غيرهم!

اتذكر الوجوه دائماً، ولكني انسى او اتلخبط في أسماء أصحابها.

ومثال ذلك اني كنت في مطلع الشباب صديقاً حميماً لفتاة اسمها نديمة.

وبعد مضي ربع قرن صادفت والدتها في الطريق فرحبت بها وسألتها:

- كيف حال نديمة؟

وكانت صدمة لن انساها وهي تقول لي:

-تفو عليك... انا نديمة!