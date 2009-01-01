تشير المعلومات التي تسرّبت عن مصادر مرتبطة بالرئيس الأميركي ترامب ان لبنان قد يكون بين سبعة بلدان أخرى يجري البحث في ضمّها الى البلدان التي سبق وفرض ترامب حظرا على سفر أبنائها الى الولايات المتحدة. وقد جاءت هذه الأنباء فيما كان لبنان يهتم بمعالجة موضوع النازحين السوريين مع مفوض الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي.
وكان الرئيس الأميركي فرض قبل أسبوع حظرا على سفر رعايا سبعة بلدان الى الولايات المتحدة هي سوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن وايران والصومال.
وقال رينس بريغيت مستشار الرئيس الأميركي أمس ان البلدان التي تم اختيارها في الأمر التنفيذي لحماية الأميركيين من الارهاب، هي البلدان التي تمّ تحديدها من قبل الكونغرس وادارة أوباما، وهذا لا يعني ان بلدانا أخرى لن تتم اضافتها لاحقا على أمر تنفيذي لاحق.
وأفاد موقع الكتروني مؤيد لترامب بوجود اقتراح حول قرار تنفيذي أميركي يجري التداول به حاليا، وفي حال توقيعه، فانه سيضيف بلدانا أخرى الى البلدان السبعة التي شمل مواطنيها منع السفر الى الولايات المتحدة. لكنه أشار الى ان هذه المعلومات تحتاج الى تأكيد. والبلدان التي قد يشملها القرار الأميركي الجديد هي: لبنان، مصر، افغانستان، كولومبيا، باكستان، فنزويلا والفيليبين.