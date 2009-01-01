ذكرت وزارة الخارجية الروسية امس، ان الوزير سيرغي لافروف سيلتقي ممثلين عن المعارضة السورية يوم غد الجمعة في موسكو.
وأشاد الكرملين امس بمحادثات السلام في سوريا التي أجريت في قازاخستان ووصفها بأنها ناجحة وقال من المحتمل إجراء المزيد في المستقبل إذا تطلب الأمر.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يعتقد أن المحادثات قد تساعد في دفع المفاوضات المتعثرة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف.
من جهة اخرى، شهدت مناطق شمال سوريا معارك بين الجيش الحر وجبهة فتح الشام، وقال مسؤول من الجيش السوري الحر النصرة تريد القضاء على الجيش السوري الحر. وأضاف أنها إذا نجحت في ذلك سينتهي أمر الذين حضروا محادثات آستانة.
وحققت النصرة تفوقا عسكريا على جيش المجاهدين وهو احد فصائل الجيش السوري الحر في هجوم يهدد بتوجيه ضربة قوية للجناح المعتدل من المعارضة السورية.
وشنت جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة هجوما على عدد من فصائل الجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا أمس الاول الثلاثاء واتهمتها بالتآمر ضد الجبهة في محادثات السلام التي جرت في قازاخستان هذا الأسبوع.
وقالت جبهة فتح الشام في بيان إنها أجبرت على اتخاذ إجراء استباقي من أجل وأد مؤامرات تحاك ضدها. وقالت إن المؤتمرات والمفاوضات تحاول تغيير مسار الثورة باتجاه المصالحة مع النظام المجرم.
واتهمت الجبهة الفصائل المعارضة التي حضرت محادثات آستانة بالموافقة على عزلها وقتالها وقالت إن أعدائها يسلمون مواقعها للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ست قاذفات طويلة المدى قصفت أهدافا لتنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية امس الأربعاء.