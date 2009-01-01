حالة الطقس Beirut, Lebanon Wed Thur Fri Sat Cloudy Partly Rainy Partly Rainy Rainy 23°C 16°C 13°C 9°C 13°C 12°C 7°C 4°C نادرة السعيد أفكار للإختبار كتبت الهام سعيد فريحه :



كل موسم تزلج تختنق الطريق من مستديرة عشقوت وصولاً إلى كفرذبيان حتى مراكز التزلج في المزار، صباحاً تختنق صعوداً، ومساءً تختنق نزولاً. هذه الحال ممتدة منذ عدد من السنوات ولم تنجح كل المعالجات في جعل السير غير متوقِّف.

هذه الحالة تشكِّل خطراً على أحد قطاعات السياحة، بمعنى أنَّ روَّاده سيمتنعون عن الصعود لئلا يصبحوا "رهائن السير". إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي شعارات رئيس الجمهورية

بدء المحاسبة ووقف الهدر والفساد

كتبت الهام سعيد فريحه :



رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقبل أن يُنتَخب رئيساً للجمهورية، غالباً ما كان يردد في المؤتمرات الأسبوعية لتكتل التغيير والإصلاح أو في المقابلات الصحافية إنَّ البلد مسروقٌ وليس مكسوراً.

كان يقول هذا الكلام انطلاقاً من معطيات رقمية كانت تصل إليه عبر وزرائه ونوابه، فهو في السلطة، سواء التشريعية أو التنفيذية منذ العام 2005، وهو العام الأخير الذي كان الصرف فيه يتم على أساس الموازنة العامة لتلك السنة، ومن السنة التالية وحتى اليوم صار كل الصرف يتم على القاعدة الإثني عشرية، وما يعني هذا الصرف من هدر وتضخيم اعتمادات.

الرئيس عون ليس غريباً عن أورشليم المالية، فهو كان وزيراً للمالية أثناء الحكومة الإنتقالية بين أيلول 1988 وتشرين الأول 1990، ويعرف دقائق المالية العامة للدولة اللبنانية، آنذاك لم تكن الموازنات على هذا الحجم الذي هي عليه اليوم، فلم تكن مرحلة الإعمار قد بدأت، وكان الدين العام لا يتجاوز المليار دولار.

اليوم تغيَّرت الدنيا، هناك فاتورة الإعمار، وهناك التلزيمات التي حصلت على مدى ربع قرن، من العام 1992، ومتواصلة حتى اليوم، وهناك الموازنات التي يُفتَرض أن تغطي كل هذه الأكلاف.

رفيق خوري



ترامب أوبامي سوريا

وعلى الخط المعاكس ايرانيا

الرئيس دونالد ترامب ليس من النوع الذي يدرك ما روى الملك الراحل الحسن الثاني انه أهم درس تعلمه: خطورة القلم في يد المسؤول. فهو بدأ تنفيذ بعض ما وعد بفعله، ومعظمه قرارات واتفاقات وقّعها سلفه الرئيس باراك أوباما. وهو دخل سريعا وأدخل أميركا والعالم معه في مرحلة مضطربة بعدما طوى انتخابه نهائيا صفحة العالم القديم للقرن العشرين، كما قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

الصفحة الأخيرة ايلي صعب يقدم مجموعته الشرقية

في عروض الأزياء الباريسية



أطلق المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب اسم شروق الابداع على مجموعته لربيع وصيف هذا العام في الأزياء الراقية، لأسبوع الموضة في باريس.

وأراد أن يستوحي عرض أزيائه في الشرق وتحديدا مصر، بين أربعينيات وستينيات القرن الماضي وما تركه هذا البلد من بصمة في عالم الفن والابداع.

وامرأة صعب في الأزياء الراقية، تشبه امرأة المرحلة الفنية الذهبية في مصر، فهي رقيقة وقوية الشخصية وأنيقة.

وسارت العارضات بفساتين طويلة عليها نقوش شرقية وخطوط هندسية تستحضر أشجار النخيل وفن الخط العربي، وفساتين أخرى حيكت من التول والموسلين والدانتيل.

أما الأكسسوارات فجمعت بين حداثة الأشكال وكلاسيكية الأحجار بتدرجات الرمادي والأبيض والأزرق والزهري.



التصاميم الفرنسية

... أنيقة وعصرية



ضمن فعاليات عروض الموضة الباريسية، قدم عدد من المصممين العالميين مجموعة من الأزياء الراقية، تميّزت بالرفاهية وعكست أنوثة المرأة العصرية.

وتخلل عروض مجموعة ربيع وصيف ٢٠١٧، قبعات رائعة تم ابتكارها بطريقة مميزة لتظهر أنوثة المرأة وجاذبيتها. كما ان الأكسسوارات الغريبة كانت حاضرة عند بعض المصممين لتعطي العروض رونقا خاصا ومتناسقا.



دينا الشربيني بين التقديم والتمثيل



حلّت الفنانة المصرية دينا الشربيني ضيفة على برنامج حواري تلفزيوني، تحدثت في خلاله عن آخر أعمالها الفنية اضافة الى بعض جوانب حياتها الخاصة وعلاقاتها مع الفنانين.

وأشارت دينا الى انها تمكّنت من الجمع بين التقديم والتمثيل على حدّ سواء من دون أن تتداخل المهنتين أو ان تؤثر الواحدة على الأخرى.



ملكة هولندا تكافح الأمّية



عقدت ماكسيما ملكة هولندا مؤتمرا صحافيا على هامش مشاركتها في مؤتمر مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة فيسبادن الألمانية.

وتحدثت ماكسيما عن محو الأمّية بشكل أساسي، اضافة الى كيفية اجراء المعاملات المالية الرقمية في ظلّ التطور الحالي. وبدت الملكة واثقة في لقائها مع الحضور وتميّزت بشخصية قوية وعفوية على حدّ سواء.







رياضة اتحاد كرة السلة اختتم تجارب اختيار منتخب لبنان لمواليد ٢٠٠١



اختتم الاتحاد اللبناني لكرة السلة التجارب لاختيار عناصر المنتخب الوطني مواليد 2001 وما فوق التي أقيمت على مدى اسبوعين في كافة المحافظات اللبنانية. وبعد التجارب التي جرت على ملعبي نادي غزير شارك 89 لاعب ومجمّع الرئيس فؤاد شهابشارك 62 لاعب لمحافظتي جبل لبنان وبيروت، أقيمت تجارب محافظة الشمال على ملعب جامعة المنار في طرابلس بمشاركة 31 لاعبا. اما تجارب محافظة البقاع فأقيمت على ملعب راهبات القلبين الأقدسين في زحلة بمشاركة 42 لاعبا. واختتمت التجارب في محافظة الجنوب بمشاركة 28 لاعبا في قاعة الرئيس نبيه برّي الرياضية في الصرفند.وحضر نائب رئيس الاتحاد وعضو لجنة المنتخبات الوطنية سليم فوال وعضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج . أشرف على التجارب المدرب الصربي فينكو باكيتش ومساعده المدرب شفيق طه والمدير الاداري مارك قزح.وبذلك يكون العدد الاجمالي للمشاركين في التجارب 252 لاعبا.

هذا وسيختار الجهاز الفني خمسين لاعبا على ان يخفّض العدد لاحقاً الى عشرين وصولاً الى التشكيلة النهائية والمحددة ب 15 لاعبا حيث سيبلّغ الاتحاد اللبناني لكرة السلة اتحاد غرب آسيا باسماء التشكيلة النهائية للمنتخب اللبناني لهذه الفئة العمرية.

يشار الى ان منتخب لبنان لتحت ال 16 سنة سيشارك في بطولة غرب آسيا التي ستجري بين 17 و21 نيسان المقبل والمؤهلة الى بطولة آسيا التي ستقام في حزيران المقبل.





منوعات . عون اختار الفراغ على التمديد للبرلمان ... وتأجيل هيئة الانتخابات

رفض الرئيس ميشال عون اي احتمال لاجراء الانتخابات على اساس قانون ال ٦٠ والبحث في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء امس، مؤكدا على ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد.

ونقل عن رئيس الجمهورية قوله امس لا احد يهددنا بالفراغ او التمديد، فخطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخاب وعلينا العمل على ذلك. واذا خيّرت ما بين تمديد لمجلس النواب او الفراغ، موقفي واضح في هذا الموضوع سأختار الفراغ. واعقب الموقف برفض تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات التي كانت مطروحة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، لان الاولوية هي لقانون انتخاب جديد كما اعلنت وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين اثر الجلسة.

وسئل الوزير غطاس خوري الذي تلا مقررات مجلس الوزراء عن الاسباب التي دفعت الرئيس عون الى رفض تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، فأجاب: الموضوع لم يكن مدرجا على جدول الاعمال، وارتأى فخامة الرئيس الا يطرحه من خارج الجدول، كما ان فخامته يتمنى ويسعى مع كل القوى السياسية الاخرى الى الوصول الى قانون انتخابي جديد تجرى على اساسه الانتخابات النيابية.

واضاف ان الرئيس قرر التريث لافساح المجال امام اقرار قانون انتخابي جديد.

بري وخلاص لبنان

وكان الرئيس نبيه بري تناول موضوع قانون الانتخاب امس في لقاء مع وفد نقابة الصحافة، وجدد تأكيد رفضه التمديد للمجلس بالمطلق. وقال: لا اسوأ من السوء الاّ التمديد.

واشار الى ان قانون النسبية هو خلاص لبنان، منتقدا مرة أخرى قانون الستين الذي يبقي الوضع على ما هو في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل.

رفض الرئيس ميشال عون اي احتمال لاجراء الانتخابات على اساس قانون ال ٦٠ والبحث في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء امس، مؤكدا على ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد.ونقل عن رئيس الجمهورية قوله امس لا احد يهددنا بالفراغ او التمديد، فخطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخاب وعلينا العمل على ذلك. واذا خيّرت ما بين تمديد لمجلس النواب او الفراغ، موقفي واضح في هذا الموضوع سأختار الفراغ. واعقب الموقف برفض تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات التي كانت مطروحة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، لان الاولوية هي لقانون انتخاب جديد كما اعلنت وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين اثر الجلسة.وسئل الوزير غطاس خوري الذي تلا مقررات مجلس الوزراء عن الاسباب التي دفعت الرئيس عون الى رفض تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، فأجاب: الموضوع لم يكن مدرجا على جدول الاعمال، وارتأى فخامة الرئيس الا يطرحه من خارج الجدول، كما ان فخامته يتمنى ويسعى مع كل القوى السياسية الاخرى الى الوصول الى قانون انتخابي جديد تجرى على اساسه الانتخابات النيابية.واضاف ان الرئيس قرر التريث لافساح المجال امام اقرار قانون انتخابي جديد.بري وخلاص لبنانوكان الرئيس نبيه بري تناول موضوع قانون الانتخاب امس في لقاء مع وفد نقابة الصحافة، وجدد تأكيد رفضه التمديد للمجلس بالمطلق. وقال: لا اسوأ من السوء الاّ التمديد.واشار الى ان قانون النسبية هو خلاص لبنان، منتقدا مرة أخرى قانون الستين الذي يبقي الوضع على ما هو في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل. 1 2 3 4 5 رعاية سعودية للقاء القيادات الروحية تحت شعار لبنان يجمعنا



تحت عنوان لبنان يجمعنا، انعقد في منزل السفير السعودي في اليرزة امس، الملتقى الثقافي الثاني لرموز الطوائف بدعوة من القائم بالاعمال وليد بخاري.

وحضر الملتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي المطران بولس مطر، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، السفير البابوي غبريالي كاتشا، ممثلون للطوائف المسيحية، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات فيصل بن معمر، الى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال القائم بالاعمال السعودي في كلمته: ملتقى لبنان يجمعنا يكرس ويؤكد توحيد صف أتباع الرسالات الإلهية جنبا الى جانب بوجه التطرف الذي يهدد السلام باسم الدين. ورسالتنا تكمن في تعزيز نشر ثقافة السلام والمحبة وترسيخ أهمية الحوار في معالجة القضايا الانسانية المعقدة.

وختم: من قلب لبنان، سيسجل التاريخ لهذا الملتقى الروحي رسالته، حيث نؤكد أننا في الشرق لن نعيش إلا تحت سقف الرسالات السماوية. وملتقى لبنان يجمعنا هو دعوة لإعلاء صوت السلام، ويعبر عن الإنسانية بأسمى معانيها وقيمها المشتركة، ويبعث برسالة أمل لما فيه خير الانسان.



تحت عنوان لبنان يجمعنا، انعقد في منزل السفير السعودي في اليرزة امس، الملتقى الثقافي الثاني لرموز الطوائف بدعوة من القائم بالاعمال وليد بخاري.وحضر الملتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي المطران بولس مطر، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، السفير البابوي غبريالي كاتشا، ممثلون للطوائف المسيحية، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات فيصل بن معمر، الى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي.وقال القائم بالاعمال السعودي في كلمته: ملتقى لبنان يجمعنا يكرس ويؤكد توحيد صف أتباع الرسالات الإلهية جنبا الى جانب بوجه التطرف الذي يهدد السلام باسم الدين. ورسالتنا تكمن في تعزيز نشر ثقافة السلام والمحبة وترسيخ أهمية الحوار في معالجة القضايا الانسانية المعقدة.وختم: من قلب لبنان، سيسجل التاريخ لهذا الملتقى الروحي رسالته، حيث نؤكد أننا في الشرق لن نعيش إلا تحت سقف الرسالات السماوية. وملتقى لبنان يجمعنا هو دعوة لإعلاء صوت السلام، ويعبر عن الإنسانية بأسمى معانيها وقيمها المشتركة، ويبعث برسالة أمل لما فيه خير الانسان. 1 2 3 4 5 موسكو أعدت دستورا لسوريا ودعت وفدا من المعارضة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية امس، ان الوزير سيرغي لافروف سيلتقي ممثلين عن المعارضة السورية يوم غد الجمعة في موسكو.

وأشاد الكرملين امس بمحادثات السلام في سوريا التي أجريت في قازاخستان ووصفها بأنها ناجحة وقال من المحتمل إجراء المزيد في المستقبل إذا تطلب الأمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يعتقد أن المحادثات قد تساعد في دفع المفاوضات المتعثرة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف.

من جهة اخرى، شهدت مناطق شمال سوريا معارك بين الجيش الحر وجبهة فتح الشام، وقال مسؤول من الجيش السوري الحر النصرة تريد القضاء على الجيش السوري الحر. وأضاف أنها إذا نجحت في ذلك سينتهي أمر الذين حضروا محادثات آستانة.

وحققت النصرة تفوقا عسكريا على جيش المجاهدين وهو احد فصائل الجيش السوري الحر في هجوم يهدد بتوجيه ضربة قوية للجناح المعتدل من المعارضة السورية.

وشنت جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة هجوما على عدد من فصائل الجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا أمس الاول الثلاثاء واتهمتها بالتآمر ضد الجبهة في محادثات السلام التي جرت في قازاخستان هذا الأسبوع.

وقالت جبهة فتح الشام في بيان إنها أجبرت على اتخاذ إجراء استباقي من أجل وأد مؤامرات تحاك ضدها. وقالت إن المؤتمرات والمفاوضات تحاول تغيير مسار الثورة باتجاه المصالحة مع النظام المجرم.

واتهمت الجبهة الفصائل المعارضة التي حضرت محادثات آستانة بالموافقة على عزلها وقتالها وقالت إن أعدائها يسلمون مواقعها للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

من جهة اخرى، نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ست قاذفات طويلة المدى قصفت أهدافا لتنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية امس الأربعاء.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية امس، ان الوزير سيرغي لافروف سيلتقي ممثلين عن المعارضة السورية يوم غد الجمعة في موسكو.وأشاد الكرملين امس بمحادثات السلام في سوريا التي أجريت في قازاخستان ووصفها بأنها ناجحة وقال من المحتمل إجراء المزيد في المستقبل إذا تطلب الأمر.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يعتقد أن المحادثات قد تساعد في دفع المفاوضات المتعثرة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف.من جهة اخرى، شهدت مناطق شمال سوريا معارك بين الجيش الحر وجبهة فتح الشام، وقال مسؤول من الجيش السوري الحر النصرة تريد القضاء على الجيش السوري الحر. وأضاف أنها إذا نجحت في ذلك سينتهي أمر الذين حضروا محادثات آستانة.وحققت النصرة تفوقا عسكريا على جيش المجاهدين وهو احد فصائل الجيش السوري الحر في هجوم يهدد بتوجيه ضربة قوية للجناح المعتدل من المعارضة السورية.وشنت جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة هجوما على عدد من فصائل الجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا أمس الاول الثلاثاء واتهمتها بالتآمر ضد الجبهة في محادثات السلام التي جرت في قازاخستان هذا الأسبوع.وقالت جبهة فتح الشام في بيان إنها أجبرت على اتخاذ إجراء استباقي من أجل وأد مؤامرات تحاك ضدها. وقالت إن المؤتمرات والمفاوضات تحاول تغيير مسار الثورة باتجاه المصالحة مع النظام المجرم.واتهمت الجبهة الفصائل المعارضة التي حضرت محادثات آستانة بالموافقة على عزلها وقتالها وقالت إن أعدائها يسلمون مواقعها للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.من جهة اخرى، نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ست قاذفات طويلة المدى قصفت أهدافا لتنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية امس الأربعاء. 1 2 3 4 5 داعش يعيد انتشار مسلحيه في غرب الموصل

تواصل القوات العراقية الاستعداد لبدء معركة غرب الموصل حيث يوجد الجامع الكبير الذي أعلن فيه ابو بكر البغدادي دولة الخلافة عام ٢٠١٤، وقد تكون هذه المعركة اكثر صعوبة من معركة شرق الموصل التي اعلن قبل يومين تحريرها بالكامل، لأن المنطقة تعج بالشوارع الضيقة التي يصعب على المركبات العسكرية دخولها.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في الموصل ان مقاتلي داعش انتقلوا في الأيام القليلة الماضية إلى المجمع الطبي الرئيسي في الموصل المؤلف من 12 مبنى تقع بين اثنين من الجسور الخمسة بالمدينة وهي مواقع يمكن استخدامها للمراقبة ونيران القناصة. وإن أعلى هذه المباني مؤلف من سبعة طوابق.

ويعيش حوالي 750 ألف شخص في غرب الموصل وفقا للأمم المتحدة التي أبدت مخاوف قوية بشأن المدنيين في منطقة لا تصل إليها منظمات الإغاثة.

واوضح السكان ان المسلحين اتخذوا مواقع للقنص في مبان على الضفة الغربية لنهر دجلة.

وقال مسؤولون عسكريون انه من المتوقع أن يظهر مقاتلو التنظيم قتالا شرسا لأنهم محصورون في منطقة تزداد انكماشا لكن الشوارع الضيقة قد تحرمهم أيضا من أحد أكثر أسلحتهم الفعالة: التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة. وكان نشر داعش لقطات التقطتها طائرات بدون طيار تظهر سيارات تنطلق بسرعة كبيرة لترتطم بتجمعات بعربات همفي ومركبات مدرعة للجيش قبل أن تنفجر.

تواصل القوات العراقية الاستعداد لبدء معركة غرب الموصل حيث يوجد الجامع الكبير الذي أعلن فيه ابو بكر البغدادي دولة الخلافة عام ٢٠١٤، وقد تكون هذه المعركة اكثر صعوبة من معركة شرق الموصل التي اعلن قبل يومين تحريرها بالكامل، لأن المنطقة تعج بالشوارع الضيقة التي يصعب على المركبات العسكرية دخولها.ونقلت وكالة رويترز عن سكان في الموصل ان مقاتلي داعش انتقلوا في الأيام القليلة الماضية إلى المجمع الطبي الرئيسي في الموصل المؤلف من 12 مبنى تقع بين اثنين من الجسور الخمسة بالمدينة وهي مواقع يمكن استخدامها للمراقبة ونيران القناصة. وإن أعلى هذه المباني مؤلف من سبعة طوابق.ويعيش حوالي 750 ألف شخص في غرب الموصل وفقا للأمم المتحدة التي أبدت مخاوف قوية بشأن المدنيين في منطقة لا تصل إليها منظمات الإغاثة.واوضح السكان ان المسلحين اتخذوا مواقع للقنص في مبان على الضفة الغربية لنهر دجلة.وقال مسؤولون عسكريون انه من المتوقع أن يظهر مقاتلو التنظيم قتالا شرسا لأنهم محصورون في منطقة تزداد انكماشا لكن الشوارع الضيقة قد تحرمهم أيضا من أحد أكثر أسلحتهم الفعالة: التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة. وكان نشر داعش لقطات التقطتها طائرات بدون طيار تظهر سيارات تنطلق بسرعة كبيرة لترتطم بتجمعات بعربات همفي ومركبات مدرعة للجيش قبل أن تنفجر. 1 2 3 4 5 عرض ازياء ربيع وصيف ٢٠١٧ في باريس



أناقة المرأة العصرية فرضت نفسها بقوة في عروض الأزياء التي تشهدها باريس حاليا، وقد تميّزت بشكل خاص مع تقديم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مجموعته لربيع وصيف ٢٠١٧.



أناقة المرأة العصرية فرضت نفسها بقوة في عروض الأزياء التي تشهدها باريس حاليا، وقد تميّزت بشكل خاص مع تقديم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مجموعته لربيع وصيف ٢٠١٧. 1 2 3 4 5 عدد اليوم



الصفحة الأولى عون اختار الفراغ على التمديد للبرلمان ... وتأجيل هيئة الانتخابات

عون اختار الفراغ على التمديد للبرلمان ... وتأجيل هيئة الانتخابات قيم المقال 7324 المقال قرئ رعاية سعودية للقاء القيادات الروحية تحت شعار لبنان يجمعنا قيم المقال 4304 المقال قرئ شعارات رئيس الجمهورية بدء المحاسبة ووقف الهدر والفساد قيم المقال 112320 المقال قرئ العرب العاهل السعودي يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية بتخريج طلابها

العاهل السعودي يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية بتخريج طلابها قيم المقال 651 المقال قرئ محادثات بين بوتين وعاهل الأردن حول سوريا والارهاب ومفاوضات جنيف قيم المقال 651 المقال قرئ القوات اليمنية تقطع خط امدادات الحوثيين في محافظة صعدة قيم المقال 648 المقال قرئ محليات العالم عون يرفض تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات ويفضل الفراغ على التمديد

مجلس الوزراء وافق على اعادة اطلاق تراخيص التنقيب عن النفط

انعقاد الملتقى الثقافي لبنان يجمعنا لرموز الطوائف في السفارة السعودية

اطلاق حملة مندفى سوا لمساعدة النازحين السوريين

برنامج لبناني - بريطاني لاقامة دورات تدريبية للمعلمين

توقع قرار من ترامب بوقف اعطاء تأشيرات

لمواطنين من سوريا و٦ دول عربية

الرئيس الاميركي يوقع أمرا ببناء سياج على الحدود مع المكسيك

٢٨ قتيلا بهجوم على فندق في مقديشو

ادانات عربية ودولية للتصعيد الاستيطاني الاسرائيلي بالاراضي المحتلة

اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الضفة

تحقيقات الجيش: التحقق من ٦ نقاط على الخط الازرق



صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: في إطار مواصلة تعليم الخط الأزرق، قامت اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبناني قبل ظهر امس، بالتعاون مع فريق طوبوغرافي تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بإجراء عملية التحقق من 6 نقاط جديدة مقابل بلدتي الظهيرة ومروحين وتثبيت المعالم عليها بصورة نهائية. وبذلك، تكون اللجنة قد أنجزت منذ بدء عملها وحتى تاريخه، التحقق النهائي من 247 نقطة على الخط المذكور.



ثقافة قراءةٌ في كتاب الشّاعر والزجّال... والشِّعر بينهما

سليمان يوسف إِبراهيم

حبيب يونس ومارون أَبو شقرا شاعران، أمسكا بناصية الشِّعر بالمحكيَّة العاميّة كما بالفُصحى المشذّبة المصقولة، في زمن الحداثة. فالأوّل أنشأ دراسةً تناول خلالها بالتّحليل حقبة خمسمئة سنةً على الشّعر اللّبناني. أما الثّاني فقدّم للقارئ طبقًا من الأدب المقارن بين الشِّعر اللُّبناني المحكي... والزّجل. وما جمع بين العملَين أنّهما يصبان في مَعينٍ واحدٍ، مَعين النّقد والتّحليل، مقدّمان دراسةً نقديّةً تحليليّة حول الموضوع، للعارف كي يتذكّر وللباحث كي يحظى بضالته من أقرب السّبل وأنفعها، من دون مماحكةٍ ولا مماطلةٍ، مبتعدَين عن الإطالة والحشو وحوشيّ العبارة، من غير طائلٍ.

وحدة الشّعر

في الزّجل تاريخًا وتطوّرًا أوزانًا وتميُّزًا يرى المؤلّف حبيب يونس أنّ وحدة الشّعر في الوزن الشِّعري نابعة من عاملين: فطرية الإنسان التي كثيرًا ما ساعدته على الإبتكار أو الإكتشاف، وتوقه الدّائم إلى الكمال، أي إلى تجنّب الخطأ، كما أنّ الطّبيعة المتوازنة والموزونة من حوله كاملة هي. ويتابع المؤلّف الكلام حول تاريخيّة الإيقاع في الموسيقى الشّعريّة الّتي دفعته بالأساس للشّروع بكتابة مجمل دراسته، مجتازا بالباحث الرّوماني ماتيلا غيكا إلى الفرنسي ب. سيرفيان، وصولاً إلى ما جاء عند جرجي زيدان عن أنّ وضع الوزن مأخوذٌ من توقيع سَير الجِمال في الصّحراء، وأنّه يعتقد أنّ بحور الشّعر عُرِفت من قَبل العرب وإلاّ لما استطاع هؤلاء ضبط شعرهم... وما جاء أيضًا على لسان البستاني بأنّ معرفة الخليل بالأنغام نبّهته إلى وضع العروض لأنّ الموسيقى والشِّعر متقاربان في المأخذ.

إقتصاد سلامة مكرّما من الندوة الاقتصادية:

سنة ٢٠١٧ ستكون استقرارا على الصعيد النقدي

كرّمت الندوة الإقتصادية اللبنانية ظهر أمس، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه في حفل غداء أقامته على شرفه في فندق فينيسيا - بيروت، بحضور ممثل عن وزير الدفاع يعقوب الصراف، النواب: ياسين جابر، بطرس حرب وسمير الجسر، قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، وزير الدفاع السابق سمير مقبل، وزير الداخلية السابق مروان شربل، النائب السابق سليم دياب، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس الندوة الإقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، رؤساء الهيئات الإقتصادية، وحشد من رجال الأعمال والمصرفيين.

زنتوت

بداية الحفل، ألقى زنتوت كلمة هنأ فيها اللبنانيين جميعا بإنجاز الإستحقاق الرئاسي الدستوري، بعد عامين و9 أشهر من شبه انهيار للدولة.

