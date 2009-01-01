اكدت ٧٠ دولة في باريس امس ان حل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي لا يمكن ان يتم الا على اساس حل الدولتين، وقد غاب عن المؤتمر الذي دعت اليه فرنسا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان امس الاول، فيما شنت اسرائيل هجوما على المؤتمر.
وقال مشاركون في المؤتمر ان انعقاده قبل خمسة ايام من تسلم الرئيس المنتخب ترامب مهامه يشكل مناسبة للدول لتوجيه رسالة قوية إلى الرئيس الأميركي المقبل بأنه لا يمكن تقويض الحل القائم على أساس وجود دولتين وأن القرارات المنفردة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على الأرض.
وقال البيان الختامي إن المشاركينيدعون كل الأطراف..إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات منفردة تصدر حكما مسبقا على نتيجة مفاوضات قضايا الوضع النهائي ومن بينها ضمن أشياء أخرى القدس والحدود والأمن واللاجئون والتي لن تعترف بها هذه الدول.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه جرت مفاوضات مضنية بشأن هذه الفقرة. وأضاف أنها فقرة ملتوية ومعقدة لنقل رسالة ضمنية لإدارة ترامب.
وقالت باريس إن الاجتماع لا يستهدف فرض أي شيء على إسرائيل أو الفلسطينيين وإنه لا يمكن حل الصراع إلا من خلال المفاوضات المباشرة.
ولم يتطرق البيان الختامي إلى أي تفاصيل سوى التأكيد على قرارات مجلس الأمن الدولي ومن بينها القرار 2334 الذي طالب بوقف بناء مستوطنات اسرائيلية في الارض المحتلة.
وقال دبلوماسيون ان هذه الفقرة كانت موضع خلاف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عندما يشكك البعض في هذا فمن المهم بالنسبة لنا أن نتذكر الإطار العملي للمفاوضات. هذا الإطار هو حدود 1967 والقرارات الرئيسية للأمم المتحدة.