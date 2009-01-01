حالة الطقس Beirut, Lebanon Mon Tue Wed Thur Clear Clear Clear Clear 17°C 20°C 20°C 18°C 12°C 13°C 12°C 12°C نادرة السعيد الحِكَم وروح الحياة كتبت الهام سعيد فريحه :



السِحرُ في الكتاب، ومهما تقدمت التكنولوجيا، يبقى الكتاب هو الرفيق، ولا سيما في العطلة حيث الهدوء لا يناسبه الاّ فلفشة أوراق الكتب. فلفلشة هذه العطلة أخرجت الحِكَم التالية:

كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن.



* * *

سرّ الرضا، الإلتفات للموجود وغض النظر عن المفقود. إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي المطلوب فتح الدفاتر ومَن يغطّي

... قبل كارثة المطار

كتبت الهام سعيد فريحه :



مَن يريد إفشال العهد؟ ولمصلحة مَن الإيحاء بأن الفساد أقوى من الدولة؟ وهل يحق لإدارة رسمية، غير مكتملة الأعضاء، ولشركة تعهدات، أن لا تكون قراراتهما شفافة؟ ومَن يحق له التلاعب بسمعة لبنان في مجال سلامة الطيران المدني؟ هل كل ذلك من أجل التغطية على قرارات ما؟ وماذا، لا سمح الله، لو وقعت كارثة سقوط طائرة من جراء دخول طائر النورس أو غيره في أحد محركات تلك الطائرة؟ ألا تسقط كل المصداقيات عندها؟





الخطر داهم لكنه ليس وليد ساعته.

في آب الماضي خصص الزميل مرسال غانم حلقةً من برنامجه الرؤيوي كلام الناس عن سلامة الطيران المدني وخطورة مكبّ الكوستابرافا، وبث مشاهد حصرية من الجو تُظهر كيف ان أمكنة تجميع النفايات تكاد أن تكون ملاصقة للمدرجات، واستضاف أحد أعرق الطيّارين في شركة طيران الشرق الأوسط الذي تحدث عن المخاوف والمخاطر.

كل ذلك قبل ستة أشهر ونيف، وآنذاك لم يُحرّك أحدٌ من حكومة الفراغ ساكنًا، فيما الخطر ما زال داهمًا وجاثمًا على المدرجات وعند لحظات الإقلاع والهبوط.





الأربعاء الماضي غرّد النائب وليد جنبلاط فكتب: أيًا كان الثمن، يجب ابعاد مكب النفايات عن مطار بيروت كي لا تقع الكارثة. بالأمس شارفنا عليها على لحظة.

ماذا قصد جنبلاط بقوله شارفنا على الكارثة؟ هو كان عائدًا من المغرب، فهل حصل شيء وجرى التكتم عليه؟ ثم أتبع تغريدته بسلسلة من التغريدات كتب فيها:

ان الأخطار على الطيران المدني متعددة ومتنوعة، نهر الغدير ومكب الكوستابرافا، وجريمة اغفال احدهما، وان محاولة التخفيف من خطر المكب هو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم.

فؤاد دعبول



السعوديون والخليجيون عائدون ومساع لاسترجاع العسكريين

قصة دور ميتران في عبور الطائف للطوائف

وتحالفات قد تمهّد لتغييرات سياسية مرتقبة

ذهب قويا وعاد قويا. وبين الذهاب والإياب ملاحم رائعة لمستقبل آتٍ، يعزز من مناعته حلف سياسي منفتح، على تواصل مع شريك ثالث في السلطة، هو رئيس البرلمان، وان ظلّت التباينات قائمة.

والسفر الى الرياض والعودة من الدوحة مؤشر الى ان لبنان لن يعود الى القوقعة ولن يتخلّى عن الانفتاح عن الرحابة ليعود الى التقوقع المرفوض.

ولا غرابة في قول الرئيس العماد ميشال عون ان توافقه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هو الباب الذي يدخلان منه معا الى الاتفاق على مجمل القضايا اللبنانية، وان ما يجمعهما مع الرئيس نبيه بري هو النظام، ولو ان لكل منهم رأيه وموقفه لكن النظام الديمقراطي يمنح رئيس الجمهورية حق ترؤس معظم المواقع، لكن التباين في وجهات النظر يكفله الدستور ويرعاه النظام.

طبعا، يشاركه الرئيسان سعد الحريري ونبيه بري في وجهة نظره هذه، إلاّ أن خصوصية رئيس الوزراء تختلف عن خصوصية رئيس مجلس النواب، وهذه من مميزات النظام الديمقراطي، لا من صفات النظام الرئاسي.

والحوار حول هذا الموضوع، بلغ ذروته، بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته الرئاسية الأولى الى السعودية وقطر، وخلال العراك في البرلمان التركي بين أنصار الرئيس رجب الطيب أردوغان ومعارضيهم، الذين يتمسّكون بالنظام الديمقراطي على علاّته التركية، ويعارضون مساعي الرئيس التركي الى حكم رئاسي، شبيه الى حدّ بعيد بالنظام السائد في الولايات المتحدة والنظام القائم في فرنسا.

وفي رأي وزير العدل سليم جريصاتي ان هذا المفهوم هو الذي يميّز النظام اللبناني عن سواه ويعطي الفرادة السياسية للرئيس العماد ميشال عون.

الصفحة الأخيرة حفل راقص

ل المبتدئات الاميركيات



حضر حفل المبتدئات الراقص في نيويورك بنات اسر غنية ومشهورة في المجتمع الاميركي اللواتي تتراوح اعمارهن بين ١٦ و٢٢ عاما، ورقصن الفالس مع شباب المجتمع الراقي، وهن يرتدين فساتين بيضاء لاشهر المصممين وبحضور الاهل.

ويتميز الحفل بالعشاء الفاخر والقاعة الكبيرة والفسيحة التي تتسع لكبار الحضور وتجمع بين الفخامة والرفاهية التي تمثلها هذه المسابقة التقليدية السنوية.



اتمام تسوية الطلاق

بين ديب وهيرد



انتهت تسوية طلاق الممثل الاميركي جوني ديب من الممثلة امبر هيرد، بعد شهور من الاتهامات التي اطلقتها هيرد عن تعرضها للعنف من زوجها، الذي نفى ذلك قائلا انها مجرد عملية ابتزاز مالي.

وتضمنت الوثائق القضائية التي قدمت في المحكمة العليا في لوس انجليس، تفاصيل لتقسيم الاصول الزوجية وموافقة ديب ٥٣ عاما على دفع مبلغ سبق الاعلان عنه قيمته سبعة ملايين دولار الى هيرد ٣٠ عاما، التي قالت انها سوف تتبرع به الى منظمة خيرية.

وتظهر وثائق الطلاق أن ديب سوف يحتفظ بحيازة منفردة لأصول عقارية كثيرة في لوس أنجليس وباريس وكذلك جزيرته الخاصة في جزر البهاما. وسوف يحتفظ بأكثر من 40 سيارة ويخت ومجموعته من الدراجات النارية. وسوف تحتفظ هيرد بالكلبين بيستول وبو اللذين كانا محورا لفضيحة في استراليا.



طاهرة تفضّل الغناء على التمثيل



ذكرت الفنانة المغربية طاهرة حماميش أحب مجال التمثيل، ويسعدني العمل فيه، لكنني أؤجل ذلك لأنني أحب التركيز على الغناء حاليا.

وكانت طاهرة أطلقت فيديو كليب لأغنيتها انظلمت معاك وقد صورتها في لوس أنجليس.



جيسيكا البا سعيدة بنجاحها



اكدت النجمة الاميركية جيسيكا البا انها سعيدة جدا بالنجاح الذي حققته منذ دخولها الى مجال الاعمال التجارية، بعد تألقها ايضا في مجال الفن.

كلام البا، جاء خلال مشاركتها في حفل خاص أقيم في هوليوود، وبدت خلاله مشرقة وسعيدة وهي ترد على اسئلة الاعلاميين حول مختلف المواضيع.





رياضة الراسينغ أسقط النجمة ٢ - ١ في بطولة لبنان لكرة القدم

حقق الراسينغ فوزاً ثميناً على النجمة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب المدينة الرياضية ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم.

ولم تساعد أرضية الملعب السيئة الفريقين على تقديم مستوى جيد بعدما عانى اللاعبون من كثرة الإنزلاقات نتيجة تساقط الأمطار.

ورفع الراسينغ رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النجمة عند 16 نقطة في المركز السابع.

شهدت المباراة مواجهة خاصة بين مدرب النجمة جمال حاج ومدرب الراسينغ موسى حجيج، نجمي فريق النجة السابقين، علماً أنّ الأخير قاد فريقه من المدرجات بسبب الإيقاف.

الشوط الأول جاء متوسط المستوى وانتهى بالتعادل السلبي بعكس الشوط الثاني الذي ارتفع فيه إيقاع اللعب بعدما تمكن البرازيلي كايرو دي اندراديه من تسجيل هدف مبكر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس أحمد تكتوك في تقديرها فمرت من بين قدميه وسكنت الشباك في الدقيقة 47. رد النجمة لم يتأخر سوى دقيقة واحدة فأدرك خالد تكه جي التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. لكن مهاجم الراسينغ عدنان ملحم كان له الكلمة الحاسمة عندما تمكن من خطف هدف الفوز لفريقه برأسية إثر عرضية من محمد جعفر في الدقيقة 57.

الأنصار - الاجتماعي

ووجه الأنصار انذارا شديد اللهجة الى منافسيه باكتساحه ضيفه الاجتماعي طرابلس 5-1 السبت على ملعب صيدا البلدي أمام زهاء ألفي متفرج.

ورفع الانصار رصيده الى 24 نقطة من 12 مباراة مقابل 21 لكل من العهد يلعب اليوم الاثنين مع الاخاء الاهلي عاليه والصفاء والسلام زغرتا.

واقترن فوز الاخضر بأداء قوي لا سيما من لاعبيه الجدد البرازيليين ريتشي فينيسيوس وبيتو والمدافع السلوفاكي ماتي بوداستافيك.



منوعات شبكة الأنوار

صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات

استمرار الجدل حول وسائل ازالة المخاطر على سلامة الطيران في مطار بيروت، والاستعانة بصيادين لقتل طيور النورس، فتحا الباب على نقاش واسع تركز على دور مكب الكوستا برافا في استجلاب الطيور، وكانت مطالبات جماعية بضرورة اقفال المكب ونقله الى مكان بعيد.

وقد شهد المطار امس تجمعا لناشطين من حملة طلعت ريحتكم شددوا على ان السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو الكوستا برافا. وحمل المشاركون في التحرك لافتات منها لسلامة الطيران كش المطمر، وكش مطمر الكوستابرافا.

كما استنكر تجمع الشويفات مدينتنا الجريمة النكراء التي ترتكب على شاطئ المدينة بحق الحياة وحق البيئة. وناشد جميع القوى الحية الفاعلة في البلد الى الاستعداد لبدء تحرك شعبي رافض لبقاء هذا المكب على شاطئ مدينتنا في الكوستابرافا، الذي هو اصل المشكلة.

واستنكرت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، ما يحصل على مرأى من القوى الأمنية، من ابادة لطيور النورس في الكوستا برافا على يد صيادين.

وقد أجمع عدد من الخبراء في لقاء تلفزيوني مساء أمس على ان مكب الكوستا برافا هو سبب المشكلة الحالية وطالبوا باقفاله.

وقال نقيب الطيارين اللبنانيين السابق عبد المنعم حطيط في اللقاء مع قناة الجديد: نحن امام حلين الغاء المطمر او افناء الطيور، والصحيح اقفال المطمر. وقال ان الأجهزة الصوتية استخدمت قبل ٥٠ سنة في مطار اورلي الباريسي، ولكن الطيور اعتادت على الاصوات.

وقال الدكتور ناجي قديح ان قتل طيور النورس في محيط المطار تم بتكليف رسمي. وأوضح ان العامل الجديد الذي ادى الى ازدياد أعداد طيور النورس هو مكب الكوستا برافا ويجب نقله وتحويله الى مطمر.

استمرار الجدل حول وسائل ازالة المخاطر على سلامة الطيران في مطار بيروت، والاستعانة بصيادين لقتل طيور النورس، فتحا الباب على نقاش واسع تركز على دور مكب الكوستا برافا في استجلاب الطيور، وكانت مطالبات جماعية بضرورة اقفال المكب ونقله الى مكان بعيد.وقد شهد المطار امس تجمعا لناشطين من حملة طلعت ريحتكم شددوا على ان السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو الكوستا برافا. وحمل المشاركون في التحرك لافتات منها لسلامة الطيران كش المطمر، وكش مطمر الكوستابرافا.كما استنكر تجمع الشويفات مدينتنا الجريمة النكراء التي ترتكب على شاطئ المدينة بحق الحياة وحق البيئة. وناشد جميع القوى الحية الفاعلة في البلد الى الاستعداد لبدء تحرك شعبي رافض لبقاء هذا المكب على شاطئ مدينتنا في الكوستابرافا، الذي هو اصل المشكلة.واستنكرت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، ما يحصل على مرأى من القوى الأمنية، من ابادة لطيور النورس في الكوستا برافا على يد صيادين.وقد أجمع عدد من الخبراء في لقاء تلفزيوني مساء أمس على ان مكب الكوستا برافا هو سبب المشكلة الحالية وطالبوا باقفاله.وقال نقيب الطيارين اللبنانيين السابق عبد المنعم حطيط في اللقاء مع قناة الجديد: نحن امام حلين الغاء المطمر او افناء الطيور، والصحيح اقفال المطمر. وقال ان الأجهزة الصوتية استخدمت قبل ٥٠ سنة في مطار اورلي الباريسي، ولكن الطيور اعتادت على الاصوات.وقال الدكتور ناجي قديح ان قتل طيور النورس في محيط المطار تم بتكليف رسمي. وأوضح ان العامل الجديد الذي ادى الى ازدياد أعداد طيور النورس هو مكب الكوستا برافا ويجب نقله وتحويله الى مطمر. 1 2 3 4 5 مؤتمر باريس للسلام يتحدى اسرائيل ويدعم حل الدولتين في فلسطين

اكدت ٧٠ دولة في باريس امس ان حل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي لا يمكن ان يتم الا على اساس حل الدولتين، وقد غاب عن المؤتمر الذي دعت اليه فرنسا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان امس الاول، فيما شنت اسرائيل هجوما على المؤتمر.

وقال مشاركون في المؤتمر ان انعقاده قبل خمسة ايام من تسلم الرئيس المنتخب ترامب مهامه يشكل مناسبة للدول لتوجيه رسالة قوية إلى الرئيس الأميركي المقبل بأنه لا يمكن تقويض الحل القائم على أساس وجود دولتين وأن القرارات المنفردة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على الأرض.

وقال البيان الختامي إن المشاركينيدعون كل الأطراف..إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات منفردة تصدر حكما مسبقا على نتيجة مفاوضات قضايا الوضع النهائي ومن بينها ضمن أشياء أخرى القدس والحدود والأمن واللاجئون والتي لن تعترف بها هذه الدول.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه جرت مفاوضات مضنية بشأن هذه الفقرة. وأضاف أنها فقرة ملتوية ومعقدة لنقل رسالة ضمنية لإدارة ترامب.

وقالت باريس إن الاجتماع لا يستهدف فرض أي شيء على إسرائيل أو الفلسطينيين وإنه لا يمكن حل الصراع إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

ولم يتطرق البيان الختامي إلى أي تفاصيل سوى التأكيد على قرارات مجلس الأمن الدولي ومن بينها القرار 2334 الذي طالب بوقف بناء مستوطنات اسرائيلية في الارض المحتلة.

وقال دبلوماسيون ان هذه الفقرة كانت موضع خلاف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عندما يشكك البعض في هذا فمن المهم بالنسبة لنا أن نتذكر الإطار العملي للمفاوضات. هذا الإطار هو حدود 1967 والقرارات الرئيسية للأمم المتحدة.

اكدت ٧٠ دولة في باريس امس ان حل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي لا يمكن ان يتم الا على اساس حل الدولتين، وقد غاب عن المؤتمر الذي دعت اليه فرنسا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان امس الاول، فيما شنت اسرائيل هجوما على المؤتمر.وقال مشاركون في المؤتمر ان انعقاده قبل خمسة ايام من تسلم الرئيس المنتخب ترامب مهامه يشكل مناسبة للدول لتوجيه رسالة قوية إلى الرئيس الأميركي المقبل بأنه لا يمكن تقويض الحل القائم على أساس وجود دولتين وأن القرارات المنفردة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على الأرض.وقال البيان الختامي إن المشاركينيدعون كل الأطراف..إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات منفردة تصدر حكما مسبقا على نتيجة مفاوضات قضايا الوضع النهائي ومن بينها ضمن أشياء أخرى القدس والحدود والأمن واللاجئون والتي لن تعترف بها هذه الدول.وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه جرت مفاوضات مضنية بشأن هذه الفقرة. وأضاف أنها فقرة ملتوية ومعقدة لنقل رسالة ضمنية لإدارة ترامب.وقالت باريس إن الاجتماع لا يستهدف فرض أي شيء على إسرائيل أو الفلسطينيين وإنه لا يمكن حل الصراع إلا من خلال المفاوضات المباشرة.ولم يتطرق البيان الختامي إلى أي تفاصيل سوى التأكيد على قرارات مجلس الأمن الدولي ومن بينها القرار 2334 الذي طالب بوقف بناء مستوطنات اسرائيلية في الارض المحتلة.وقال دبلوماسيون ان هذه الفقرة كانت موضع خلاف.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عندما يشكك البعض في هذا فمن المهم بالنسبة لنا أن نتذكر الإطار العملي للمفاوضات. هذا الإطار هو حدود 1967 والقرارات الرئيسية للأمم المتحدة. 1 2 3 4 5 جنبلاط ابلغ وفدا نسائيا تبنيه تعديل بقانون الاحوال الشخصية للدروز

إستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، وزير الاعلام ملحم الرياشي، في حضور مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس. وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية.

وأبرق النائب جنبلاط الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستنكرا استهداف مقر دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان بتفجير إرهابي أثناء قيام البعثة الديبلوماسية الإماراتية بمهمة إنسانية، مما أدى إلى استشهاد عدد من مسؤولي بعثة الإغاثة والمواطنين الأبرياء.

وقال جنبلاط في بيان أصدرته مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي: تدل هذه الحادثة، رغم مأساويتها، على الدور الإيجابي الذي تلعبه الامارات على المستوى الإنساني في دعم الشعوب التي تعاني من مصاعب كبرى على المستوى الإجتماعي والإنمائي والتربوي.

إستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، وزير الاعلام ملحم الرياشي، في حضور مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس. وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية.وأبرق النائب جنبلاط الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستنكرا استهداف مقر دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان بتفجير إرهابي أثناء قيام البعثة الديبلوماسية الإماراتية بمهمة إنسانية، مما أدى إلى استشهاد عدد من مسؤولي بعثة الإغاثة والمواطنين الأبرياء.وقال جنبلاط في بيان أصدرته مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي: تدل هذه الحادثة، رغم مأساويتها، على الدور الإيجابي الذي تلعبه الامارات على المستوى الإنساني في دعم الشعوب التي تعاني من مصاعب كبرى على المستوى الإجتماعي والإنمائي والتربوي. 1 2 3 4 5 حفل المبتدئات

الاميركيات في نيويورك



حضر حفل المبتدئات الراقص في نيويورك بنات اسر غنية ومشهورة في المجتمع الاميركي اللواتي تتراوح اعمارهن بين ١٦ و٢٢ عاما، ورقصن الفالس وهن يرتدين فساتين بيضاء لاشهر المصممين وبحضور الاهل.



حضر حفل المبتدئات الراقص في نيويورك بنات اسر غنية ومشهورة في المجتمع الاميركي اللواتي تتراوح اعمارهن بين ١٦ و٢٢ عاما، ورقصن الفالس وهن يرتدين فساتين بيضاء لاشهر المصممين وبحضور الاهل. 1 2 3 4 5 الملك سلمان استقبل المفتي دريان



استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس الاحد، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل بن زيد الطرفي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

وكان المفتي دريان واصل زيارته الى المملكة العربية السعودية، والتقى في الرياض وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور صالح آل الشيخ الذي ثمن الجهود التي يقوم بها المفتي دريان في دار الفتوى على الصعيد الديني والوطني والعربي.

وتم الاتفاق بين الوزير آل الشيخ والمفتي دريان بحضور الوفد المرافق له، على برنامج تعاون وتنسيق مشترك بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في السعودية وتعزيز العلاقات لما فيه خير البلدين.



استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس الاحد، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل بن زيد الطرفي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.وكان المفتي دريان واصل زيارته الى المملكة العربية السعودية، والتقى في الرياض وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور صالح آل الشيخ الذي ثمن الجهود التي يقوم بها المفتي دريان في دار الفتوى على الصعيد الديني والوطني والعربي.وتم الاتفاق بين الوزير آل الشيخ والمفتي دريان بحضور الوفد المرافق له، على برنامج تعاون وتنسيق مشترك بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في السعودية وتعزيز العلاقات لما فيه خير البلدين. 1 2 3 4 5 عدد اليوم



الصفحة الأولى صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات

صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات قيم المقال 10007 المقال قرئ مؤتمر باريس للسلام يتحدى اسرائيل ويدعم حل الدولتين في فلسطين قيم المقال 5004 المقال قرئ المطلوب فتح الدفاتر ومَن يغطّي ... قبل كارثة المطار قيم المقال 200209 المقال قرئ العرب البابا يستقبل عباس بعد افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان

البابا يستقبل عباس بعد افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان قيم المقال 968 المقال قرئ سعي اميركي الى طمأنة نتنياهو بعدم صدور اي تبعات تستخدم في الامم المتحدة مؤتمر باريس للسلام يؤكد على حل الدولتين ويرفض الاستيطان قيم المقال 970 المقال قرئ اتساع نطاق الاحتجاجات في ذكرى الثورة بتونس قيم المقال 963 المقال قرئ محليات العالم الملك سلمان استقبل المفتي دريان

اليونيفيل تنظم دورة اسعافات للجيش اللبناني

يازجي ترأس قداسا في البلمند بمشاركة وزراء الطائفة

اعترف بأخطاء حصلت في تيار المستقبل تجري معالجتها بهدوء

النائب عمار حوري لالانوار: ارادتنا حماية التنوع السياسي

وعودة الإستثمار الخليجي متوقعة في المرحلة المقبلة وقريباً

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محتجون مناهضون لترامب ينظمون مسيرة في واشنطن

تحقيقات مراكز التزلج تغص بالرياضيين والمتنزهين



شهدت مناطق التزلج في اعالي كسروان والارز اقبالا كبيرا من الرياضيين والمتنزهين، في وقت ظلت فيه الثلوج في لبنان موضع اهتمام الوكالات الاجنبية.

وقالت وكالة رويترز امس ان ظهور الثلوج فوق الجبال في منتجعات التزلج يعد مؤشرا على بدء موسم التزلج في لبنان. وبمجرد رؤية الثلج يغطي الجبال يتجه عُشاق التزلج من اللبنانيين للمنطقة كما يصاحبهم غيرهم ممن يميلون للتعرف على رياضة التزلج للمرة الأولى.

وقال متزلج يدعى روجيه لتلفزيون رويترز صار لي شي 15 سنة بأعمل تزلج والسنة بلش الموسم بكير، بيأخد العقل. ولاحظنا بأوروبا ما عندهن تزلج. هلق ما إنه موسم عندهن أبداً. هيدي ميزة للبنان لييجوا كلهن يجربو التزلج عندنا.

وتابعت: ويعتبر راغبون في تجربة رياضة التزلج الشتوية ظهور الثلوج فرصة يسارعون باغتنامها. من هؤلاء لبنانية تدعى ريم مصطفى قالت هذه أول مرة بأطلع أعمل تزلج وعن جد الأمر لطيف جدا لأن كثير عجقة وهيك معروف موسم التزلج بلبنان.

وأضاف مشرف تزلج يدعى شربل عقيقي الموسم بيجنن. مبلش كثير جيد. صار له فترة ما عم يبلش قبل العيد. بلش السنة قبل العيد بجمعتين. كثير بيجنن وقلعنا. الثلج بيعقد الشمس بتعقد نوعية الثلج بتعقد سقعة برد.. لطيف.

وعادة ما يبدأ موسم التزلج في لبنان في شهر كانون الأول وينتهي أواخر نيسان. لكن تراجع هطول الثلوج في سنوات سابقة تسبب في تقصير فترة الموسم الأمر الذي أثر على التجارة المحلية بالمنطقة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة في فصل الشتاء.

وأوضح مسؤول محلي أن السياحة في منتجعات كفرذبيان لا تعتمد على التزلج فقط مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية يجذب ما يصل إلى عشرة آلاف زائر يوميا في عطلة نهاية الأسبوع.

وكفرذبيان هي أكبر منتجعات للتزلج في الشرق الأوسط وتقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة اللبنانية بيروت.



إقتصاد وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد بحثوا ومنتجي

الحليب في البقاع مشاكل القطاع والحلول المقترحة

عقد لقاء موسع لمنتجي الحليب في البقاع، مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في جامعة الروح القدس- الكسليك- حرم زحلة، في حضور النواب كامل الرفاعي، علي مقداد، الوليد سكرية، انطوان سعد وامين وهبة، ممثل رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبد الله حنا، الاساقفة جوزف معوض، عصام درويش وانطونيوس الصوري، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس وفاعليات.

بداية كلمات ترحيب وتقديم من لحود، رئيس دير مار انطونيوس زحلة الاب موسى عقيقي باسم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الكسليك الدكتورة لارا جنا واكيم.

الحاج حسن

ثم ألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: سأطرح طرحي الآن وأضعه في عهدة وزيري الزراعة والاقتصاد، وسأتكلم بكل وضوح وصراحة بان قطاع الحليب كان لمدة 5 سنوات مستقرا، لكن منذ سنتين انهار وهبط سعر الحليب، واذا أصلحنا هذا الامر يمكن ان ينجح هذا القطاع مجددا، والمديران العامان لويس لحود وعليا عباس يعلمان انه عقدت عشرات الاجتماعات ولم يطبق شيء مما اتفق عليه، ولذلك الوضع ينهار تباعا، وبيدنا حله.

أضاف: أطلب من جميع المعنيين في وزارة الصناعة ان يحضروا يوم الاثنين الى مكتبي لوضع محضر بالمشاكل والحلول، كذلك اطلب من وزيري الزراعة والاقتصاد ان يضعا محضرا ايضا بذلك، ويقوما بخطوات مماثلة، فبرنامج قطاع الحليب نراه ينهار، حيث كنا في الماضي نتحضر لتربية 100 الف بقرة، بينما نرى اليوم 10 آلاف بقرة مذبوحة، واقترح على وزارة الزراعة وضع تسعيرة بقاعدة معروفة وفقا لسعر العلف، وهو اليوم 350 دولارا، ويحددان سعر الحليب الذي يجب ان يكون واصلا الى المعمل ب 1000 ليرة لبنانية، كما يجب ان نوقف استيراد حليب البودرة، واعلم ان الوزير زعيتر أوقف اجازات لاستيراد حليب البودرة. أما القرار الثاني الذي يجب ان نتخذه فهو ان نضع رسوما مالية نوعية على بعض الاصناف المستوردة، وقد اتفقنا على الرسوم والكميات، وسيصدر ذلك من وزارة الزراعة الى الاقتصاد ثم الى الصناعة، وسيدفع الى مجلس الوزراء للتصديق، هي رسوم نوعية على حليب البودرة وبعض الاجبان البيضاء. لنحمي قطاع الحليب يجب ان نتخذ هذا القرار وننفذه، وعندها يجب ان يعود سعر الحليب المحلي الى الف ليرة، وهذا الشأن يجب ان نلتزم به كوزارات معنية. وهناك قرار سنتخذه ابتداء من يوم الاثنين في وزارة الصناعة مع وزارتي الاقتصاد والزراعة بوقف الحليب واللبنة من البودرة.

وتابع: سنمنع اللبنة الصب، وسنقول في قرارنا انه ابتداء من اول شباط سيمنع بيع اللبنة والجبنة الفلت، وهذا سيؤدي الى منع التهريب ببضاعة اجنبية، ولن يسمح ببيع بضاعة فلت، فالبيع يجب ان يكون بظرف مختوم او علبة مختومة، وهذا سيؤدي الى إغلاق المصانع غير المرخصة وسنكون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد قد أغلقنا كل الابواب، ومن هنا سيقوم زميلي وزير الزراعة بإعادة تفعيل لجنة قطاع الحليب وإعادة اجتماعها بشكل دوري وبرئاسته مباشرة لتناقش سياسة وضع الاسعار والعلاقة بين المصانع والمنتجين، وبالكميات والنوعيات المسلمة بين المزارعين والمصانع، وانا مستعد بصفتي الشخصية وليس الرسمية ان أشارك باللجنة برئاسة الوزير زعيتر، للمساعدة في إعادة قطاع الحليب الى نصابه.

