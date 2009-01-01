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الإقتداء به كتبت الهام سعيد فريحه :



مَن يُكثر من التعلّم من تجارب الآخرين، تكون احتمالات وقوعه في التجارب قليلة، فكيف إذا كانت قد ارتقت الى مستوى الفلاسفة.

وأعظم الفلاسفة هُم الذين لم يكتفوا بأن سجّلوا أفكارهم في كتابات، بل في أنهم ترجموا أفكارهم الى أفعال. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنّ معظم الحكماء الذين بشّروا باللاعنف، كأسلوب حياة، اقتصر كلامهم على الكتب فيما غاندي نقل كلامه الى حيز التطبيق العملي فكان يعيش ما ينادي به، إنه عن حق "الفيلسوف التطبيقي". ولأنه كذلك فقد قال عنه ألبرت آينشتاين: إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي الإندفاعة التفاؤلية للعهد وللحكومة

يجب أن تستمر

كتبت الهام سعيد فريحه :



ربما بات قانون الإنتخابات النيابية العتيد الذي يجب على أساسه أن تجري الإنتخابات النيابية في الثلث الأخير من أيار المقبل، بحاجةٍ إلى معجزة سياسية لكي يُبصر النور.

هذا الكلام ليس من قبيل ضرب العزائم، بل هو قراءة واقعية لِما ما هو عليه الوضع اليوم، بعد انقضاء شهرين من عمر العهد، وبعد انقضاء شهر من السنة الجديدة، وبعد بقاء أربعة أشهر على إجراء الإنتخابات وبعد بقاء خمسة أشهر إلا عشرين يوماً من عمر مجلس النواب الحالي.





القوانين ومشاريع القوانين تسقط وتتدحرج تباعاً:

قانون الدوحة، المنبثق من قانون الستين، سقط بضربات معظم الأفرقاء، علماً أنَّه القانون الوحيد الساري المفعول والمعمول به.

قانون المختلط الذي كان يجري بحثه في الإجتماعات الرباعية أخيراً، يبدو أنه يترنَّح. هذا القانون انطلق من المعيار التالي:

كل دائرة انتخابية يُنتخَب فيها نوابها على الأكثري إذا كانت مؤلفة من 66 في المئة من طائفة معينة، وكل ما هو دون ال 66 في المئة يُنتخب على النسبي. على سبيل المثال لا الحصر:

رفيق خوري



أبعد من القانون

وانتخابات خائف ومخيف

المأزق يكتمل بمعادلة فرضت نفسها بقوة الأشياء: لا قانون انتخاب من دون توافق، ولا توافق على أي مشروع قانون. والمخارج المطروحة هي إما مآزق اضافية، وإما مثاليات لا علاقة لها بالواقع. فالصراع على قانون الانتخاب يكاد يصبح صراع وجود. لا هو تنافس ديمقراطي متكافئ بمعايير واحدة حتى على أحجام الكتل والزعامات. ولا ما يحرّكه هو البحث عن أفضل الأفكار والتسابق على خدمة لبنان واعادة السياسة من الزواريب والسراديب الفئوية والشخصية الى المسرح الوطني لاستعادة دورها الحقيقي ومعناها النبيل: فن ادارة شؤون الناس.

ذلك ان ما يجب أن يكون فرصة للتغيير الديمقراطي صار مشكلة عبر الحرص على بقاء الستاتيكو لدى البعض وتحسين ظروف الستاتيكو لدى البعض الآخر. ومن الصعب التوصل الى قانون يسعى من خلاله كل طرف لأن يزيد مقاعده ويقلل مقاعد طرف آخر. والأصعب هو التسليم الجماعي بقانون يضمن النتائج سلفا. فالخيار المطروح ليس بين نظام أكثري ونظام نسبي ونظام مختلط بل بين أسوأ نظام أكثري اسمه المحادل وأكبر تحايل على النظام النسبي والنظام المختلط. إذ كل مشروع أكثري حسب الدائرة الفردية أو شخص واحد صوت واحد؟ مرفوض سلفا. وكل مشروع نسبي يضمن تمثيل الأكثريات والأقليات مرفوض سلفا من البعض أو مدروس على الورق لا في الواقع.

والسؤال البسيط المطروح، وسط الدعوات الى انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، وانتخاب مجلس شيوخ يمثل الطوائف والمذاهب تطبيقا للطائف، هو: أي مجلس نيابي ينتج عن ذلك في عز التشنج الطائفي والمذهبي في لبنان وأعلى مراحل الصراع المذهبي في المنطقة؟ أليس ذلك مشروع هيمنة الأكثرية العددية ما دامت الطوائف والمذاهب بلوكات تصوّت في اتجاه واحد؟ وما معنى الانتخابات وفق أي قانون حين نصوّت كرعايا لا كمواطنين، وعندما يكون البرلمان مختصرا بسبعة نواب ثابتين في كل الدورات؟

الصفحة الأخيرة هنادي الكويتية في مسلسل جديد



حققت الممثلة الكويتية هنادي الكندري نجاحا كبيرا في مسلسلها الأخير حال مناير، الذي يتناول قضية التفاوت بين الطبقات في المجتمع، ضمن قالب رومانسي تشويقي. وسبق أن شاركت في مسلسلي منطقة محرّمة وصديقات العمر.

جنات المغربية تطلق

أغنية ماما أفريكا



أطلقت المطربة المغربية جنات أغنية جديدة عنوانها ماما أفريكا التي تغنيها مع الفريق الغنائي الأفريقي توفان. وكلمات الأغنية مزيج بين اللهجة المغربية واللهجة الفرنسية.



ناتالي بورتمان ترحب بمعجبيها



رحبت الممثلة ناتالي بورتمان بمعجبيها على موقعها الخاص على تويتر واعتبرت انهم أوفياء، من خلال تعليقاتهم التي أشادوا فيها بصورة نشرتها بورتمان عن مشاركتها بحفل جوائز رابطة ممثلي الشاشة في لوس أنجليس.

وكانت بورتمان قد نشرت الصورة فور وصولها الى الحفل، فسارع الملايين من متابعيها الى التعبير عن اعجابهم بها.



آشلي جيمس تتألق في ليستر



خطفت الممثلة آشلي جيمس الأنظار لدى وصولها الى ليستر لحضور العرض الأول لفيلم أنت الرابح مجددا: قصة ال بي. جيز.

فقد أحيطت النجمة بعدسات المصورين الذين أمطروها بوابل من الصور، وبدت سعيدة بهذا التصرّف، اضافة الى احاطتها بعشاق السينما الذين توافدوا لمتابعة هذا الفيلم.





رياضة فضية لرجال لبنان بالبطولة العربية للرماية



احرز لبنان ميدالية فضية ثانية في البطولة العربية للرماية التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في الكويت حتى 3 شباط 2017. وجاء احراز الميدالية بواسطة فريق الرجال لرماية الحفرة الأولمبية تراب والمؤلف من ألان موسى وهشام جابر وجاد حمادة والذي حل في المركز الثاني بعد الكويت. واحرز الفريق الاماراتي الميدالية البرونزية. وفي فئة فردي الرجال احتل بطل لبنان ألان موسى المركز الرابع في الترتيب النهائي بعدما تمكن من التأهل الى الدور نصف النهائي والى الدور النهائي. وجاء موسى رابعاً بعد تصفية مثيرة مع بطل العالم الكويتي طلال الرشيدي.

وكانت الرامية راي باسيل احرزت ميدالية فضية في رماية الحفرة الأولمبية تراب في فئة السيدات الاحد الفائت.



منوعات شبكة الأنوار

عون يؤكد تمسكه ب النسبية... وكتلة المستقبل تؤيد المختلط

مشاورات وضع قانون للانتخابات وصلت مجددا الى طريق مسدود، مع تصاعد الاعتراضات على المشروع المطروح من اللجنة الرباعية من الكتل النيابية وحتى من داخل اللجنة. وعاد الحديث عن اتهامات بمحاولة الانقلاب على الطائف، والحصول على اكبر قدر ممكن من المقاعد.

وقد تطرق الرئيس ميشال عون خلال لقائه نقابة الصحافة امس الى الموضوع الانتخابي. وقال لقد حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط. وقال: أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علما أنها لن تخسر شيئا ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي.

واضاف عون ان المهم هو القبول بالواقع، حيث انه من خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، إلا أن المشكلة هي في ان البعض لا يريد ان يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلان طرِحا الآن: الاول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها، فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه اكثر من الثلثين فليبق ضمن الاكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الاكبر. وقد طرح الرئيس بري موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة اولى، وقبلنا بهذا الحل الثاني ايضا كحل وسط.

مشاورات وضع قانون للانتخابات وصلت مجددا الى طريق مسدود، مع تصاعد الاعتراضات على المشروع المطروح من اللجنة الرباعية من الكتل النيابية وحتى من داخل اللجنة. وعاد الحديث عن اتهامات بمحاولة الانقلاب على الطائف، والحصول على اكبر قدر ممكن من المقاعد.وقد تطرق الرئيس ميشال عون خلال لقائه نقابة الصحافة امس الى الموضوع الانتخابي. وقال لقد حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط. وقال: أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علما أنها لن تخسر شيئا ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي.واضاف عون ان المهم هو القبول بالواقع، حيث انه من خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، إلا أن المشكلة هي في ان البعض لا يريد ان يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلان طرِحا الآن: الاول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها، فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه اكثر من الثلثين فليبق ضمن الاكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الاكبر. وقد طرح الرئيس بري موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة اولى، وقبلنا بهذا الحل الثاني ايضا كحل وسط. 1 2 3 4 5 منفذ المجزرة في كيبيك طالب كندي - فرنسي

قالت السلطات الكندية امس إن طالبا جامعيا كنديا-فرنسيا، هو المشتبه به الوحيد في حادث إطلاق نار بمسجد في مدينة كيبيك، وإنه تم توجيه الاتهام له بقتل ستة أشخاص عمدا في ما وصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه هجوم إرهابي.

وعرفت وثائق قضائية المسلح الذي نفذ الهجوم على المصلين في صلاة العشاء يوم الأحد باسم ألكسندري بيسونت. وأظهرت الوثائق القضائية أنه تم أيضا توجيه الاتهام له بالشروع في قتل خمسة أشخاص. وامتنعت الشرطة عن الحديث عن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار.

وقال مصدر كندي مطلع على الوضع ينظرون إلى الحادث باعتباره نفذ على يد مهاجم منفرد.

وفي واشنطن قال مصدر مطلع بالحكومة الأميركية إن خبراء أمن بالحكومة الأميركية يميلون إلى وجهة النظر القائلة بأن المسلح كان دافعه على الأرجح كراهية المسلمين.

قالت السلطات الكندية امس إن طالبا جامعيا كنديا-فرنسيا، هو المشتبه به الوحيد في حادث إطلاق نار بمسجد في مدينة كيبيك، وإنه تم توجيه الاتهام له بقتل ستة أشخاص عمدا في ما وصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه هجوم إرهابي.وعرفت وثائق قضائية المسلح الذي نفذ الهجوم على المصلين في صلاة العشاء يوم الأحد باسم ألكسندري بيسونت. وأظهرت الوثائق القضائية أنه تم أيضا توجيه الاتهام له بالشروع في قتل خمسة أشخاص. وامتنعت الشرطة عن الحديث عن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار.وقال مصدر كندي مطلع على الوضع ينظرون إلى الحادث باعتباره نفذ على يد مهاجم منفرد.وفي واشنطن قال مصدر مطلع بالحكومة الأميركية إن خبراء أمن بالحكومة الأميركية يميلون إلى وجهة النظر القائلة بأن المسلح كان دافعه على الأرجح كراهية المسلمين. 1 2 3 4 5 سوريا الديمقراطية المعارضة تتسلم مدرعات من واشنطن

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم داعش زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام.

وأضاف أنه رغم أن العدد قليل هذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا... أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل.

واشار الى استعدادات تجري لتحرك ضد داعش وقال ان المرحلة القادمة من الحملةتهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في محافظة دير الزور جنوبا... ومن اجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية.

وفي جنيف، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة امس إنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 سوري في مدينة دير الزور السورية التي يحاصرها تنظيم داعش.

وكانت عملية الإسقاط الجوي للمساعدات قد توقفت في 15 يناير كانون الثاني بعد أن قسم المسلحون المدينة المحاصرة إلى قسمين واجتاحوا منطقة الإنزال التي استخدمت لما يصل إلى 177 عملية إسقاط جوي للمساعدات منذ نيسان الماضي.

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم داعش زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال المتحدث إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام.وأضاف أنه رغم أن العدد قليل هذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا... أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل.واشار الى استعدادات تجري لتحرك ضد داعش وقال ان المرحلة القادمة من الحملةتهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في محافظة دير الزور جنوبا... ومن اجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية.وفي جنيف، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة امس إنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 سوري في مدينة دير الزور السورية التي يحاصرها تنظيم داعش.وكانت عملية الإسقاط الجوي للمساعدات قد توقفت في 15 يناير كانون الثاني بعد أن قسم المسلحون المدينة المحاصرة إلى قسمين واجتاحوا منطقة الإنزال التي استخدمت لما يصل إلى 177 عملية إسقاط جوي للمساعدات منذ نيسان الماضي. 1 2 3 4 5 مواجهة بين الشرطة الاميركية والمتظاهرين ضد ترامب

تواصلت الاحتجاجات في المدن والولايات الاميركية ضد اجراءات الرئيس الاميركي في موضوع الهجرة تخللها اشتباكات مع الشرطة، فيما عزل الرئيس دونالد ترامب القائمة باعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ امر الهجرة.

واشتبكت الشرطة مع محتجين في كولومبوس بولاية أوهايو حيث رشت رذاذ الفلفل على المحتجين الغاضبين من القرار التنفيذي لدونالد ترامب.

وأفادت تقارير أن مئات الأشخاص شاركوا في مسيرة جابت شوارع عاصمة ولاية أوهايو. وبعد توقفهم عند إحدى إشارات المرور لعدة دقائق قامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة رذاذ الفلفل.

وامس، أقال الرئيس ترامب سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت ييتس إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب.

وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إن ييتس خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة ووصف أفعالها بأنها سياسية.

وقال البيت الابيض ان ترامب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس لحين اقرار تعيين وزير للعدل.

تواصلت الاحتجاجات في المدن والولايات الاميركية ضد اجراءات الرئيس الاميركي في موضوع الهجرة تخللها اشتباكات مع الشرطة، فيما عزل الرئيس دونالد ترامب القائمة باعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ امر الهجرة.واشتبكت الشرطة مع محتجين في كولومبوس بولاية أوهايو حيث رشت رذاذ الفلفل على المحتجين الغاضبين من القرار التنفيذي لدونالد ترامب.وأفادت تقارير أن مئات الأشخاص شاركوا في مسيرة جابت شوارع عاصمة ولاية أوهايو. وبعد توقفهم عند إحدى إشارات المرور لعدة دقائق قامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة رذاذ الفلفل.وامس، أقال الرئيس ترامب سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة.وقالت ييتس إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب.وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إن ييتس خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة ووصف أفعالها بأنها سياسية.وقال البيت الابيض ان ترامب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس لحين اقرار تعيين وزير للعدل. 1 2 3 4 5 عون: القانون الانتخابي العادل مطلب الغالبية... والتشكيلات وفق الكفاءة والنظافة

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه طالب باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لانني ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو ٨٧% من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم.

وجدد التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة.

وامل الرئيس عون في ان يتم انتاج النفط في السنة القادمة اي 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، مشيراً الى ان كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة.

وشدد على ان التشكيلات الادارية والامنية والدبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وعلى انها ستتم ليس فقط لسبب اصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي استهل اللقاء مهنئاً الرئيس عون ومؤكداً على أن هناك الكثير من الآمال المعقودة على رئيس الجمهورية، وأن المواطنين متفائلون بوجوده على سدة الرئاسة، خصوصاً أن عهده سيشهد نهوضاً على مختلف الاصعدة، بدءاً من الكهرباء، حيث اعطيتم املاً أنه سيتم حل مشكلة الكهرباء وسيجرى تأمينها.

وردّ الرئيس عون مرحّباً بالنقيب الكعكي واعضاء مجلس النقابة، مؤكداً على ان العمل سيكون جاداً لحل ازمة الكهرباء بعد ازالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان اعدّها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه. وقال: هل من المعقول رفض الثروة الطبيعية التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي ونحن نعاني من ازمة مالية واقتصادية؟ هل من المعقول رفض انبوب الغاز من الشمال الى الجنوب الذي يمدّ لبنان بالغاز السائل ومن ثم يتم تحويله الى غاز ويوفر 100 مليون دولار على الدولة سنوياً، والانبوب يكلّف 450 مليون دولار؟.

توزيع الاحواض

وكشف رئيس الجمهورية أنه تم في اول جلسة لمجلس الوزراء توزيع الاحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا اعطاء مرسوم النفط الافضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف. وقال: إن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من مرجعيون الى منطقة العريضة.

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه طالب باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لانني ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو ٨٧% من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم.وجدد التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة.وامل الرئيس عون في ان يتم انتاج النفط في السنة القادمة اي 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، مشيراً الى ان كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة.وشدد على ان التشكيلات الادارية والامنية والدبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وعلى انها ستتم ليس فقط لسبب اصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية.مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي استهل اللقاء مهنئاً الرئيس عون ومؤكداً على أن هناك الكثير من الآمال المعقودة على رئيس الجمهورية، وأن المواطنين متفائلون بوجوده على سدة الرئاسة، خصوصاً أن عهده سيشهد نهوضاً على مختلف الاصعدة، بدءاً من الكهرباء، حيث اعطيتم املاً أنه سيتم حل مشكلة الكهرباء وسيجرى تأمينها.وردّ الرئيس عون مرحّباً بالنقيب الكعكي واعضاء مجلس النقابة، مؤكداً على ان العمل سيكون جاداً لحل ازمة الكهرباء بعد ازالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان اعدّها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه. وقال: هل من المعقول رفض الثروة الطبيعية التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي ونحن نعاني من ازمة مالية واقتصادية؟ هل من المعقول رفض انبوب الغاز من الشمال الى الجنوب الذي يمدّ لبنان بالغاز السائل ومن ثم يتم تحويله الى غاز ويوفر 100 مليون دولار على الدولة سنوياً، والانبوب يكلّف 450 مليون دولار؟.توزيع الاحواضوكشف رئيس الجمهورية أنه تم في اول جلسة لمجلس الوزراء توزيع الاحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا اعطاء مرسوم النفط الافضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف. وقال: إن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من مرجعيون الى منطقة العريضة. 1 2 3 4 5 عدد اليوم



الصفحة الأولى عون يؤكد تمسكه ب النسبية... وكتلة المستقبل تؤيد المختلط

عون يؤكد تمسكه ب النسبية... وكتلة المستقبل تؤيد المختلط قيم المقال 10559 المقال قرئ منفذ المجزرة في كيبيك طالب كندي - فرنسي قيم المقال 5717 المقال قرئ الإندفاعة التفاؤلية للعهد وللحكومة يجب أن تستمر قيم المقال 201488 المقال قرئ العرب الأسد التقى وفد صناعيي دمشق

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تحقيقات اليسوعية تفتتح

جامعة للكل في جبيل

إفتتحت جامعة القديس يوسف في بيروت فرعا لجامعة للكل (Université pour tous) بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحيات في مدينة جبيل، وذلك في مقر الجمعية.

أقيم الاحتفال برعاية وحضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون و رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش اليسوعي، والنائب وليد خوري، ورئيس بلدية جبيل زياد حواط، ومدير جامعة للكل جيرار بجاني، ورئيسة جمعية الشابات المسيحيات غيتا شامي جرمانوس. كما شارك في الاحتفال عدد من مديري مدارس جبيل ورئيسات الجمعيات الأهلية في المدينة، إضافة إلى حضور كثيف لطلاب جامعة للكل وأساتذتها.

دكاش

وألقى البروفسور دكاش كلمة جاء فيها: أود أن أعرب عن فرحي وفخري أن أرى الجامعة للكل، ابنة جامعة القديس يوسف الجميلة القائمة، وإن بتواضع، قائمة هنا بالذات في بيبلوس أو بالتعبير الشعبي المتداول في مدينة جبيل، الطفلة المحببة لأسلافنا الفينيقيين. تندرج الجامعة للكل فعليا في رسالة جامعة القديس يوسف التي تكمن في تعزيز الثقافة الجيدة والتعددية والتسامح والمساهمة بين الاختصاصات وجعلها تشع في خدمة الإنسان والجمال والحقيقة.

وتابع يقول: إن جبيل هي مدينة اختراع الأبجدية والكتاب اللذين يتعارضان مع التعصب والوحشية والجهل والظلامية، فحين تستقبل هذه المدينة جامعة القديس يوسف والجامعة للكل، فهي تقوم بفعل تبادل لقناعات جامعة القديس يوسف والقيام بقضية مشتركة من أجل بناء حضارة المصالحة والمعرفة. هذا الحضور في جبيل الذي آمل أن يكون على المدى الطويل، ما كان ليتم من دون دعم مقرر من هيئة البلدية الناشطة والحكيمة. ويبدو فرحي جليا كذلك الأمر حين جاءت إلينا المساهمة مع جبيل بشخص الصديقة التي تربطنا بها صداقة منذ فترة طويلة، غيتا شامي جرمانوس، رئيسة جمعية الشبان المسيحيين YWCA. بدأت السيدة جرمانوس مستمعة في مقرر الأدب في الجامعة للكل في بيروت وواعية للجودة الأكاديمية التي تتمتع بها المقررات، أرادت أن يستفيد منها الجمهور الفرنكوفوني في جبيل.

ثقافة إضاءة على سيرة الرّيحاني ومسيرته بين الشّرق والغرب

د. عصام الحوراني

مؤسسة الفكر العربي

أمين الرّيحاني واحد من كبار أدباء عصر النّهضة العربيّة، ورُكن من أركان حركة التفاعل بين الشّرق والغرب في هذا العصر. وُلِد عام 1876 في الفريكة/المتن الشمالي، القرية التي تتّكِئ على وادٍ قال فيه الرّيحاني يوماً: وادي الفريكة مهيبٌ وجميلٌ، غير أنّ هَيبته أكثرُ مِن جمالِه، وهو عميق ملتوٍ يَنحدِر مِن قرية صغيرة لِيغسِلَ رجليْه في نهر الكَلب.

تَتلمَذ الرّيحاني تحت الزيتونة على يدَي كاهن كنيسة مار مارون في الفريكة. دخل مدرسة نعّوم مُكرزِل 1863- 1932، وهو ابن ضيعته، الذي كان قد أسّس مدرسة في الفريكة، فدَرس أمين مبادئ اللّغتَين العربيّة والفرنسيّة، إلى أن أرسله والده سنة 1888 إلى نيويورك، وهو بعدُ في نحو الثانية عشرة مِن عمره، فسافر إليها برفقة عمّه عبدُه ومعلِّمه نعّوم مُكرزِل.

في هذه المدينة الأميركيّة العالميّة دَرس أمين الرّيحاني الإنكليزيّة عاماً كاملاً، وكان يعمل في النهار في محلّ عمِّه وأبيه، الذي كان قد لَحق بهما مع عائلته سنة 1889. في الليل كان الفتى يُتابع دراسته. ترك العمل في المحلّ وانضمّ إلى فرقة تمثيل، ما لبثت هذه الفرقة أن أغلقت أبواب مسرحها المتواضع، فدخل أمين كليّة الحقوق ولكنّه لم يُكمِل دراسته.

عاد إلى لبنان بعد أن ساءت صحّته، وراح يُدرِّس الإنكليزيّة في مدرسة مار يوسف في قرنة شهوان، ويتعلّم العربيّة في الوقت عينه. مِن خلال مطالعاته في الكتب العربيّة تعرّف إلى أبي العلاء المعرّي، وشدّه كتاب اللّزوميّات الذي يتناول فيه أبو العلاء شعراً فلسفته الخاصّة في وجود الله والنفس والخلق والاجتماع.

ترجم أمين الرّيحاني سنة 1903 اللّزوميّات إلى الإنكليزيّة، فلاقت ترجمته قبولاً واستحساناً قلّ نظيره، وقد أقام نادي الثريّا الأدبيّ الأميركيّ في نيويورك حفلة عامرة على شرف أمين الرّيحاني لمناسبة صدور هذا الكتاب، أُلقيت في أثنائها الخطب الرنّانة التي تحمل الإطراء والثّناء، ثمّ دُعِي أمين الرّيحاني إلى منبرٍ خاصّ، وبعد أن ألقى رئيس النادي كلمته في المحتفى به، تقدّم من الأمين ووضع على رأسه التّاج. وقد قال رئيس النادي: إنّ أمين الرّيحاني هو أفصح خطيب دخل دائرتنا.

الشهرة في العالم الجديد

وانفتحت أمامه أبواب الشهرة على مصراعيها في العالم الجديد، وبخاصّة بعد صدور كتابه خالد. وتابع الرّيحاني يكتب الإنكليزيّة بلغة راقية جذّابة. وصار واحداً مِن كبار الكتّاب في أميركا وإنكلترا، وقد أُدرِج اسمه في دليل مشاهير كتّاب أميركا وكندا سنة 1930 -1931، وكذلك في دليل مشاهير الأدباء المطبوع في إنكلترا.

تعرّف الرّيحاني إلى العالم الجديد حيث يسيطر العقل، وتتمتّع الولايات بالحرّيّة والوحدة والديمقراطيّة، تلك التي نادى بها رموزٌ مِن أمثال جورج واشنطن، وأبراهام لنكولن وغيرهما، هو القادم مِن الشرق الذي لم يعرف الحريّة. والرّيحاني في أواخر القرن التاسع عشر رأى بأمّ عينيه هذا البون الشاسع بين عالمَين: عالم الحرّيّة والنور وكهرباء أديسون الذي أسَّسَ في نيويُورْك أَوَّلَ شَرِكَةٍ لِلإنارَةِ بِالْكَهْرَباءِ سَنَةَ 1878، وَقَدْ قَدَّمَ عَرْضاً لإضاءةِ أوّل مصباحٍ مُتَوَهِّجٍ في مينْلو بارك في 31 كانون الأَوَّل سنة 1879، وَقالَ يَوْمَذاك: سَوْفَ نَجْعَلُ الكهرباءَ رخيصَةً جِدّاً، بحيث إنّ الأغنياءَ وحْدَهُم فقط، سَوْفَ يُمكِنُهم إِشْعال الشُّموع.

إقتصاد فنيانوس تابع والبنك الدولي ملف النقل

وبحث مع المر مشاريع بلديات المتن

عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه ظهر امس، اجتماعا مع خبير المواصلات والنقل في البنك الدولي الدكتور زياد نكد، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، مدير الادارة المشتركة منير صبح، ومستشارة الوزير ماري الزير.

وعرض المجتمعون المشروع المقترح للنقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى والنقل السريع للخط الساحلي الشمالي كمرحلة أولية، إذ إن البنك الدولي يبدي اهتماما بتمويل المشروع.

وأكد فنيانوس للمجتمعين انه يجب وضع خطوات عملية تهدف الى تحسين واقع قطاع النقل العام وارساء اسس تطويره المستقبلي، اضافة الى المعايير اللازمة للانطلاق بنقلة نوعية لتحقيق قطاع نقل عام منتظم لتلبية حاجات القطاع وتحقيق طموحات اللبنانيين في الحصول على خدمة نقل ذات مستوى عال.

وقال: يأتي ذلك انطلاقا من مدى إدراكي لأهمية دور هذا القطاع في التنشيط والتفعيل والتنمية والنمو الاقتصادي في قطاع النقل العام للركاب والتأثير البيئي.

