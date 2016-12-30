ألقت اشتباكات وقصف وغارات جوية في غرب سوريا، بظلالها على وقف لإطلاق النار تسانده روسيا وتركيا يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، والتمهيد لمحادثات سلام بين مقاتلي المعارضة والحكومة.
وبدأ سريان الهدنة عند منتصف ليل الخميس - الجمعة لكن مراقبين ومقاتلين من المعارضة قالوا إن اشتباكات وقعت فور بدء الهدنة تقريبا، وبدا أن العنف يتصاعد في وقت لاحق امس فيما قصفت طائرات مناطق في شمال غرب البلاد.
وقال أسعد حنا وهو مسؤول سياسي بالجيش السوري الحر لا يمكننا أن نشعر بالتفاؤل حيال أشخاص مثل الروس الذين اعتادوا على قتلنا لست سنوات... لكننا سعداء لأننا قللنا العنف ونعمل من أجل التوصل لحل للوضع الحالي.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات سورية نفذت نحو 20 غارة ضد مقاتلي المعارضة في بضع بلدات على الحدود بين محافظتي إدلب وحماة كما وقعت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية وحلفائها الليلة الماضية في المنطقة.
وأضاف المرصد أن طائرات حربية وطائرات هليكوبتر قصفت أيضا أهدافا في وادي بردى الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة شمال غربي دمشق حيث اشتبكت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها مع مقاتلي المعارضة.
وقال المرصد إن السكان في بضع مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة من بينها بلدات ومدن في محافظة إدلب استغلوا الهدوء النسبي لتنظيم احتجاجات في الشوارع ضد الحكومة السورية امس الجمعة.
وقال حنا في وقت متأخر امس الجمعة إن مقاتلي المعارضة لا يردون حتى الآن على هجمات تشنها قوات موالية للحكومة وطلبوا من تركيا أن تضمن وقف الهجمات. وأضاف قائلا إذا تكررت الخروقات سنرد على كل مصادر إطلاق النار. نحن نراقب القتال لكن أسلحتنا جاهزة.
هذا، وأعلنت القوات المسلحة التركية امس أن الطيران الروسي شن ثلاث ضربات جوية على تنظيم داعش بمنطقة الباب وجنوبي المدينة في شمال سوريا فقتل 12 متطرفاً.