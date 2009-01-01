قتل ٤ جنود اسرائيليين واصيب ١٧ في عملية دهس نفذها فلسطيني في القدس، وقد اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ان المؤشرات تشير الى ان منفذ الهجوم مؤيد لتنظيم داعش.
وقالت الشرطة الاسرائيلية ان الفلسطيني قاد شاحنة نحو مجندين في منتزه شهد بالقدس مما ادى الى مقتل ضابطة وثلاثة من الجنود واصيب ١٧ آخرون. وقالت الشرطة ان ثلاث نساء من بين القتلى.
وعرفت الشرطة السائق بأنه فلسطيني من القدس الشرقية وإنه قتل بالرصاص. وظهرت آثار طلقات رصاص على الزجاج الأمامي للشاحنة. وقال عم المهاجم إن اسمه هو فادي أحمد حمدان القنبر 28 عاما وهو والد لأربعة أطفال ويعيش في حي جبل المكبر.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن تسعة من سكان جبل المكبر من بينهم خمسة من عائلة منفذ الهجوم اعتقلوا للاشتباه في مساعدتهم للمهاجم.
وزار نتنياهو الموقع وقال إنه عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة رد إسرائيل. وقال إن قوات الأمن تتحكم في الدخول من وإلى الحي.
وقال نتنياهو في بيان نعرف هوية المهاجم وبحسب كل المؤشرات هو مؤيد لتنظيم داعش.
وقال مصدر حكومي إن الوزراء دعوا إلى هدم منزل المهاجم وعدم إعادة جثمانه إلى أسرته لدفنه. كما قرروا أيضا اعتقال الأشخاص الذين يعبرون عن تأييدهم ل داعش دون محاكمة.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية إنه لا يمكنه استبعاد أن الفلسطيني نفذ الهجوم مستلهما حادث الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا الشهر الماضي.
واشادت حركة حماس بالعملية، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس تبارك حركة حماس عملية القدس البطولية والشجاعة والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.