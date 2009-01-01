قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه طالب باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لانني ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو ٨٧% من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم.
وجدد التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة.
وامل الرئيس عون في ان يتم انتاج النفط في السنة القادمة اي 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، مشيراً الى ان كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة.
وشدد على ان التشكيلات الادارية والامنية والدبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وعلى انها ستتم ليس فقط لسبب اصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي استهل اللقاء مهنئاً الرئيس عون ومؤكداً على أن هناك الكثير من الآمال المعقودة على رئيس الجمهورية، وأن المواطنين متفائلون بوجوده على سدة الرئاسة، خصوصاً أن عهده سيشهد نهوضاً على مختلف الاصعدة، بدءاً من الكهرباء، حيث اعطيتم املاً أنه سيتم حل مشكلة الكهرباء وسيجرى تأمينها.
وردّ الرئيس عون مرحّباً بالنقيب الكعكي واعضاء مجلس النقابة، مؤكداً على ان العمل سيكون جاداً لحل ازمة الكهرباء بعد ازالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان اعدّها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه. وقال: هل من المعقول رفض الثروة الطبيعية التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي ونحن نعاني من ازمة مالية واقتصادية؟ هل من المعقول رفض انبوب الغاز من الشمال الى الجنوب الذي يمدّ لبنان بالغاز السائل ومن ثم يتم تحويله الى غاز ويوفر 100 مليون دولار على الدولة سنوياً، والانبوب يكلّف 450 مليون دولار؟.
توزيع الاحواض
وكشف رئيس الجمهورية أنه تم في اول جلسة لمجلس الوزراء توزيع الاحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا اعطاء مرسوم النفط الافضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف. وقال: إن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من مرجعيون الى منطقة العريضة.