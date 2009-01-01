اول قرار اتخذه الرئيس الاميركي الجديد ترامب بعد تنصيبه، تطوير نظام دفاع صاروخي متطور للحماية من الهجمات من ايران وكوريا الشمالية. وقال اننا سنستأصل الارهاب تماما من على وجه الارض. واستخدم عبارة الارهاب الاسلامي المتطرف.
وجاء في بيان للبيت الابيض بعد لحظات من تنصيب ترامب تحت عنوان اولويات السياسة الخارجية لاميركا قوله هزيمة تنظيم داعش وجماعات الارهاب الاسلامي المتطرف، ستكون اولويتنا العليا.
وقالت الادارة الاميركية الجديدة انه من اجل هزيمة وتدمير تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المماثلة، فانها ستنتهج عمليات عسكرية نشطة مشتركة وضمن تحالف عندما يكون ذلك ضروريا لقطع التمويل عن الجماعات الارهابية وتوسيع تبادل معلومات المخابرات واستخدام الهجمات الالكترونية لعرقلة الدعاية ومساعي التجنيد.
وبحضور مئات الالوف من الاميركيين، ادى ترامب اليمين امس ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما، وتعهد بإنهاء مجزرة المصانع الصدئة والجريمة في خطاب تنصيبه الذي كان صيحة حشد شعبوية وقومية.
ورسم ترامب صورة قاتمة لبلد قال إنه تضرر بشدة جراء توقف مصانع عن العمل والجريمة والعصابات والمخدرات، وألقى باللوم بشكل غير مباشر على أسلافه في البيت الأبيض بسبب سياسات ساعدت واشنطن على حساب الأسر المطحونة.
وقال ترامب مخاطبا حشدا كبيرا تجمع في ساحة متنزه ناشيونال مول مع توليه السلطة من الديمقراطي أوباما بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد.. أميركا أولا.