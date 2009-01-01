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والأموال للإسترداد؟ كتبت الهام سعيد فريحه:

الفساد في لبنان عابر للطوائف والمذاهب والمناطق والإدارات والوزارات... المواطن هو الذي يدفع ثمنه وهو الذي لا يستفيد منه... ولأنه كذلك فاننا ننحاز إلى هذا المواطن الذي يقوم بالأشغال الشاقة كل يوم من أجل قوت عياله، فيدفع الضريبة مرتين: الضريبة المشروعة التي تأخذها دولة تحترم نفسها، وضريبة غير مشروعة هي كلفة الفساد المستشري الذي لا يموّل في نهاية المطاف سوى من خزينة هذا المواطن.

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عيّنة بسيطة من هذه الحلقة المفرغة من الفساد:

يدفع المواطن رسوم بلدية لا يُعرَف ما هي المعايير الموضوعة لتحديد قيمتها، وإذا عُرفَت فإنها تكون غير علمية. هذا مصدر التمويل الأول للبلديات.

التمويل الثاني يأتي من الصندوق البلدي المستقل الذي يتم تمويله من عائدات الخليوي.

الأموال المجمّعة في الصندوق البلدي لا تذهب الى البلديات بل تموَّل فيها مشاريع لصالح البلديات من دون أن يكون هناك رأي للبلديات في هذه المشاريع، وتُدفَع الأكلاف من دون حسيب أو رقيب وبأرقام هائلة.

هذا عمليًا ما حصل بالنسبة الى تنفيذ أعمال في الأراضي القريبة من مصب نهر الغدير:

متعهد رست عليه الأشغال بمبلغ عشرة مليارات ليرة أي ما يقارب الستة ملايين دولار ونصف المليون، تقول مصادر ان العملية تمت من دون أي مناقصة، ودُفعت القيمة عدًّا ونقدًا من الصندوق البلدي المستقل، وأُخذت من درب البلديات المستفيدة في الضاحية الجنوبية.

هكذا، بشطبة قلم تطير ستة ملايين دولار هباء، إذ لا محاسبة ولا جرأة على المراقبة. الصفحة الأخيرة جوائز سينمائية

في العاصمة الاسبانية خطفت النجمة العالمية بينيلوبي كروز الأضواء خلال مشاركتها في حفل غويا لتوزيع جوائز السينما الاسبانية، الذي أقيم في العاصمة مدريد بحضور نجوم ونجمات التمثيل في اسبانيا والعالم.

وبدت كروز كعادتها أنيقة ومتألقة، رغم وجود نجمات تميزن أيضا باطلالات لافتة وفي مقدمهن ايما سواريز التي نالت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم جولييتا، فيما أختير غضب الرجل المريض كأفضل فيلم سينمائي اسباني لهذا العام. ماريا كاري نجمة فيلم كرتوني جمع الفيلم الكرتوني ليغو الرجل الوطواط عددا كبيرا من النجوم الذين وضعوا أصواتهم على شخصيات العمل في العرض الأول للفيلم، والذي جرى في لوس أنجليس.

وتقدمت الحضور المغنية ماريا كاري وهي احدى أبرز شخصيات العمل برفقة ولديها، كما حضرت أيضا الممثلة روزاريو داوسون، زويه كرافيتس، رالف فينس، جيني سلايت، والنجم شانينغ تاتوم وغيرهم. تجفيف الشعر بالنار في غزة بسبب أزمة كهرباء يعتمد الحلاّق الفلسطيني رمضان عدوان طريقة مبتكرة في تصفيف شعر زبائنه، تقوم على استخدام النار بدل مجفّف الشعر في ظلّ الانقطاع المزمن في التيار الكهربائي في قطاع غزة.

ويعمل مساعدو رمضان على تجهيز رأس الزبون، موفرين الحماية للوجه والأذنين وفروة الرأس والشعر ذاته. وبعد الانتهاء من قصّ الشعر وتصفيفه، يستخدم الحلاّق بخّاخا يصدر ألسنة اللهب، يمرّرها قرب الشعر لتجفيفه. دنيا غانم اختارت الضايعين اختارت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم عنوان الضايعين ليكون اسم مسلسلها التلفزيوني الجديد، الذي يبدأ تصويره مع المخرج أحمد الجندي. وبعض مشاهد المسلسل سيتم تصويرها في تايلاند، على أن يتواصل العمل في مصر.

رياضة البطولات الاوروبية في كرة القدم

اسبانيا: فوز برشلونة وتعادل اشبيلية وتأجيل مباراة ريال مدريد

انكلترا: تشلسي يسقط ارسنال ومانشستر سيتي الى المركز الثالث بات برشلونة الثاني وحامل اللقب على بعد نقطة من ريال مدريد المتصدر بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 45 نقطة، مقابل 46 لريال مدريد الذي تأجلت مباراته مع مضيفه سلتا فيغو بسبب الرياح القوية التي الحقت اضرارا بملعب بالايدوس، علما بان النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ثانية امام فالنسيا سيخوضها في 22 شباط الحالي.

وسجل الكاسير ٨ وميسي ٤٠ وفيدال ٦٥ اهداف برشلونة.

وأهدر إشبيلية فرصة الاقتراب من المتصدر ريال مدريد، بعدما أضاع لاعبه الفرنسي سمير نصري ركلة جزاء أمام فياريال، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وكان في إمكان إشبيلية في حال الفوز، التساوي بالنقاط في المركز الثاني مع برشلونة.

وفاز اتلتيكو مدريد على ضيفه ليغانيس بهدفين لفرناندو توريس في الدقيقتين 15 و51، رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الرابع، في حين تأزم موقف ليغانيس السابع عشر بعد ان تجمد رصيده عند 18 نقطة.

وانتزع اسبانيول فوزا ثمينا من مضيفه ملقة بهدف للارجنتيني بابلو بياتي في الدقيقة 17.

ورفع اسبانيول رصيده الى 32 نقطة في المركز الثامن، وبقي ملقة على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعمق ايبار جراح مضيفه فالنسيا عندما سحقه برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها سيرغي انريش 28 و77 وادريان غونزاليز 45+3 من ركلة جزاء وداني غارسيا 57.

منوعات شبكة الأنوار



مصر والإمارات تتفقان على تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية اتفقت مصر والإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجة بين البلدين، فيما نوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ب الدعم الذي تقدمه الإمارات العربية لمصر ومساندة شعبها.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى في أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل اليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد التطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وعبر عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية، والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا وسوريا واليمن، والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدور المحوري لمصر في العالم العربي، والتوجه العربي للخروج من عقد الأزمات العنيفة التي تواجهه. اتفقت مصر والإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجة بين البلدين، فيما نوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ب الدعم الذي تقدمه الإمارات العربية لمصر ومساندة شعبها.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى في أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل اليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد التطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة المقبلة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وعبر عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي.وتم خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية، والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا وسوريا واليمن، والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدور المحوري لمصر في العالم العربي، والتوجه العربي للخروج من عقد الأزمات العنيفة التي تواجهه. 1 عدد اليوم



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فتح سجون تابعة للاستخبارات تحقيقات جعجع واللواء ابراهيم يحضران مسرحية فرقة كركلا في سياق العروض الأبداعية لمسرح كركلا في عمله الجديد أبحار في الزمن طريق الحرير في الفورم دي بيروت، فاجأ رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته ستريدا جعجع مسرح كركلا والحضور أمس اول السبت بقدومه غير المنتظر لمشاهدة العرض. كما رحب الفنان عبد الحليم كركلا بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي حضر الحفل مساء يوم الجمعة الماضي ترافقه عائلته وثلة من كبار ضباط الأمن العام اللبناني.

وفي نهاية العرض وسط أعجاب وتصفيق كبيرين من الحضور أعرب الدكتور جعجع عن سروره العميق قائلاً: أن الأداء المدهش للفرقة بكامل أعضائها هو دلالة على ما يمثله لبنان من فن حقيقي يشكل رسالة دامغة موجهة الى الداخل والى الأوساط الفنية بالعالم أجمع. وأكد جعجع ان هذا هو لبنان المرتقب الذي نسعى اليه على الصعيد الفني والثقافي والحضور الدولي.

بدوره عبر المدير العام اللواء عباس أبراهيم الذي تربطه علاقة تشجيع وحب بمسرح كركلا عن سعادته بالعرض الرائع وأكد دعمه الدائم للأبداع الفني والثقافي في لبنان وتحديدا ما يقدمه مسرح كركلا.