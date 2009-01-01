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... وأوكسفورد اللبناني كتبت الهام سعيد فريحه :



هناك قولٌ شائع بين الناس، حين يريد شخصٌ أن يقطع علاقته بشخص آخر أو أن يُنهي عملاً معه، فيقول له "شِلتَك من قاموسي" أي محوتُكَ من حياتي ومن عملي معكَ.



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يُستخَدَم هذا القول لأنَّ القواميس تُعبِّر عن المصطلحات التي لا يرقى إليها الشك، والدول الراقية التي تتمتَّع بتراكم الحضارات، يُقاس تقدمها بما تضيفه على قاموسها من مصطلحات جديدة تفرضها الحياة إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي فترات سماح غير مبررة

في مطار رفيق الحريري... فحاسبوا المُسامِحين كتبت الهام سعيد فريحه:

بوابة لبنان إلى العالم، وبوابة العالم إلى لبنان، فحين أعاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء المطار، وتمت تسميته بمطار رفيق الحريري الدولي، هل كان المقصود أن يصل إلى هذا الدَرْك من الإهمال؟

هل هذا هو المطلوب؟

هل يجوز أن يصل اللبناني إلى وضع يسيء إلى واجهة بلده على العالم ومن واجهة العالم إلى بلده؟

***

من قاعة الوصول والمغادرة إلى مدرجات الإقلاع والهبوط، رحلةٌ تفوح منها روائح نتنة، بالمعنى الحقيقي للكلمة وبالمعنى المجازي حي السمسرات يخنق الأنفاس.

ويُقال إنَّ ملفاً دسماً بات في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حول ما جرى ويجري في المطار.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف يتم توقيع عقد إعارة مع شركة حمرا غروب؟

وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا إغراءات قدمتها الشركة للمعنيين، وتضمنت هذه الإغراءات رحلات إلى الخارج مدفوعة التكاليف بكاملها من بطاقات السفر بدرجة بزنس، إلى الإقامة بفنادق خمس نجوم، وحتى مصاريف السفر كانت على عاتق الشركة.

والسؤال: ما هو المقابل للشركة المذكورة لتقوم بكل هذا السخاء؟

ويُقال إنَّ دوائر وزارة الأشغال في الحكومة السابقة كانت على علمٍ بكل هذه الأمور، فلماذا مررتها؟ رفيق خوري



أعلى مراحل الشعبوية

وأعمق خطوط الانقسام تنصيب الرؤساء في أميركا يتجاوز في المراسم تنصيب الملوك في أوروبا. فالولايات التي ثارت على بريطانيا وأخذت الاستقلال بالقوة من الملك جورج حرصت على رؤية الرئيس جورج واشنطن كملك منتخب. وما بقي للملوك الذين خسروا السلطة واحتفظوا بالمنصب هو المظاهر كرمز لاحترام السلطة. وما يبرر الأميركيون به المراسم الامبراطورية لتنصيب رئيس يمارس سلطة قوية هو ان الاحتفال رمز لتمجيد الديمقراطية.

لكن تنصيب الرئيس دونالد ترامب بدا في صورتين مختلفتين: صورة المحتفلين به، وبينهم خصومه، احتراما للديمقراطية. وصورة المحتجين الرافضين لشرعية انتخابه والغاضبين على ديمقراطية تنتج رؤساء مثله. فالانقسام العميق والحاد في المجتمع الأميركي صار بعد انتخابه خطيرا يهدّد بصدام، الى حدّ ان التحذير من حرب أهلية لم يعد مستغربا. ومن الصعب ردم الهوّة الواسعة والعميقة بخطاب عاطفي عن أمة واحدة ومصير واحد. الصفحة الأخيرة ترامب يغني ويرقص عشيّة تنصيبه تجاوب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مع كلمات الأغاني في حفل موسيقي أقيم في واشنطن عشيّة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

فقد غنّى ورقص ترامب على أنغام الموسيقى الاحتفالية برفقة زوجته ميلانيا ومديرة حملته الانتخابية كونواي وبعض المدعوات الى الحفل الموسيقي الصاخب.

وبحضور ممولي حملته وفريقه الرئاسي وعدد من أصدقائه تقدم ترامب الى وسط القاعة وغنّى ورقص وسط تصفيق واعجاب المدعوين. فرقة موسيقية افغانية تعزف

في اختتام منتدى الاقتصاد العالمي شاركت فرقة موسيقية نسائية من افغانستان، في حفل اختتام منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس السويسرية. وقد عزفت الفرقة التي ارتدت حسناواتها الأزياء الافغانية التقليدية، فأدهشن الحضور بالألحان التراثية والفولكلورية، لا سيما انهن استعملن آلات قديمة ومع ذلك تمكن من تقديم عرض مميز أبهر الحضور. مقهى اسباني قديم يحافظ على روح الفلامنكو في واحد من أقدم الأماكن في العاصمة الاسبانية مدريد والتي تقدم رقصات الفلامنكو، ينبعث صوت يأسر القلوب فيجذب الانتباه بينما ترتفع الأذرع وتطرق الأقدام الأرضية الخشبية على أنغام الموسيقى.

وقد اشتهر مقهى كورال دي لا موريريا بتقديمه أفضل فناني الفلامنكو في إسبانيا على مدى 60 عاما وتديره عائلة واحدة، ويستقطب كل ليلة خليطا من هواة هذا الفن والأجانب.

يقع المقهى داخل مبنى يرجع إلى القرن التاسع عشر، على مسافة بضع خطوات من القصر الملكي الإسباني. على جدرانه التي تضيئها الشموع صور لمشاهير قاموا بزيارته التقطها ملاكه من بول نيومان إلى جاستن بيبر. ومن بين رواده أيضا رجال سياسة بينهم رؤساء الولايات المتحدة السابقين رونالد ريغان وريتشارد نيكسون بالإضافة إلى موسيقيين من فريق لموسيقى الروك، الذي اشتهر في السبعينيات من القرن الماضي، والمغنية ماريا كاري إلى جانب نجوم في عالم الرياضة مثل لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه. التونسية الأصل حفصية حرزي

ترفض الأدوار السينمائية الثانوية الممثلة الفرنسية - التونسية الأصل حفصية حرزي لا تتوقف عن الظهور في أفلام أوروبية وعربية، وهي تقدّم في معظم أعمالها أدوارا جريئة عززت بها موقعها في عالم السينما الفرنسية.

وأشارت حرزي في دردشة اعلامية الى انها رفضت الكثير من العروض بسبب نوعية الأدوار الثانوية التي قدمت لها. واعتبرت ان هناك أعمالا تستفزها وتدفعها الى خوض نوع من التحدّي الذاتي لتقديم الشخصية المسندة اليها.

رياضة سيطرة اثيوبية على سباق ماراثون دبي احرز الاثيوبيان تاميرات تولا وووركنيش ديغيفا امس الجمعة المركز الاول لفئتي الرجال والسيدات على التوالي في سباق ماراتون دبي، الذي شهد انسحاب مواطنهما كينينيسا بيكيلي لتعرضه الى اصابة.

وحطم تولا 25 عاما صاحب برونزية اولمبياد ريو الصيف الماضي الرقم القياسي للسباق بعدما قطع مسافة 195ر42 كلم في 11ر04ر2 ساعة.

وكان الرقم القياسي السابق لماراتون دبي مسجلا باسم الاثيوبي الاخر ايلي ابشيرو منذ 2012 وقدره 23ر04ر2 ساعة.

وكما هي العادة في الاعوام الست الاخيرة، كانت المنصة اثيوبية بنيل ميول واشيهون المركز الثاني 45ر06ر2 وسيساي ليما الثالث 03ر08ر2.

وكانت الترشيحات تصب لصالح بيكيلي لاحراز اللقب وكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكيني دينيس كيميتو وقدره 57ر02ر2 ساعة، لكنه تعثر عند الانطلاقة بعد اصطدام بعدائين آخرين، ثم تعرض لاصابة بعد ساعة و10 دقائق من بداية السباق واعلن انسحابه.

منوعات نتائج سحب يومية خطاب ناري لترامب والمتظاهرون ضده يشعلون الحرائق في واشنطن اول قرار اتخذه الرئيس الاميركي الجديد ترامب بعد تنصيبه، تطوير نظام دفاع صاروخي متطور للحماية من الهجمات من ايران وكوريا الشمالية. وقال اننا سنستأصل الارهاب تماما من على وجه الارض. واستخدم عبارة الارهاب الاسلامي المتطرف.

وجاء في بيان للبيت الابيض بعد لحظات من تنصيب ترامب تحت عنوان اولويات السياسة الخارجية لاميركا قوله هزيمة تنظيم داعش وجماعات الارهاب الاسلامي المتطرف، ستكون اولويتنا العليا.

وقالت الادارة الاميركية الجديدة انه من اجل هزيمة وتدمير تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المماثلة، فانها ستنتهج عمليات عسكرية نشطة مشتركة وضمن تحالف عندما يكون ذلك ضروريا لقطع التمويل عن الجماعات الارهابية وتوسيع تبادل معلومات المخابرات واستخدام الهجمات الالكترونية لعرقلة الدعاية ومساعي التجنيد.

وبحضور مئات الالوف من الاميركيين، ادى ترامب اليمين امس ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما، وتعهد بإنهاء مجزرة المصانع الصدئة والجريمة في خطاب تنصيبه الذي كان صيحة حشد شعبوية وقومية.

ورسم ترامب صورة قاتمة لبلد قال إنه تضرر بشدة جراء توقف مصانع عن العمل والجريمة والعصابات والمخدرات، وألقى باللوم بشكل غير مباشر على أسلافه في البيت الأبيض بسبب سياسات ساعدت واشنطن على حساب الأسر المطحونة.

وقال ترامب مخاطبا حشدا كبيرا تجمع في ساحة متنزه ناشيونال مول مع توليه السلطة من الديمقراطي أوباما بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد.. أميركا أولا. اول قرار اتخذه الرئيس الاميركي الجديد ترامب بعد تنصيبه، تطوير نظام دفاع صاروخي متطور للحماية من الهجمات من ايران وكوريا الشمالية. وقال اننا سنستأصل الارهاب تماما من على وجه الارض. واستخدم عبارة الارهاب الاسلامي المتطرف.وجاء في بيان للبيت الابيض بعد لحظات من تنصيب ترامب تحت عنوان اولويات السياسة الخارجية لاميركا قوله هزيمة تنظيم داعش وجماعات الارهاب الاسلامي المتطرف، ستكون اولويتنا العليا.وقالت الادارة الاميركية الجديدة انه من اجل هزيمة وتدمير تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المماثلة، فانها ستنتهج عمليات عسكرية نشطة مشتركة وضمن تحالف عندما يكون ذلك ضروريا لقطع التمويل عن الجماعات الارهابية وتوسيع تبادل معلومات المخابرات واستخدام الهجمات الالكترونية لعرقلة الدعاية ومساعي التجنيد.وبحضور مئات الالوف من الاميركيين، ادى ترامب اليمين امس ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما، وتعهد بإنهاء مجزرة المصانع الصدئة والجريمة في خطاب تنصيبه الذي كان صيحة حشد شعبوية وقومية.ورسم ترامب صورة قاتمة لبلد قال إنه تضرر بشدة جراء توقف مصانع عن العمل والجريمة والعصابات والمخدرات، وألقى باللوم بشكل غير مباشر على أسلافه في البيت الأبيض بسبب سياسات ساعدت واشنطن على حساب الأسر المطحونة.وقال ترامب مخاطبا حشدا كبيرا تجمع في ساحة متنزه ناشيونال مول مع توليه السلطة من الديمقراطي أوباما بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد.. أميركا أولا. 1 2 3 4 اهتمام رسمي بخطف ريشا في البقاع اعادت عودة عمليات الخطف في البقاع هاجس الامن الى دائرة الاولويات، ودفعت بالمسؤولين الى التحرك لمعالجة الوضع والى وضع خطط امنية تتسم بالحزم وليس كالخطط السابقة.

وبعد مرور اكثر من 48 ساعة على خطف رجل الاعمال سعد ريشا من قبل مجهولين-معلومين بالاسماء، صعّد اهالي زحلة والبقاع تحرّكاتهم الاحتجاجية فعمدوا الى قطع طرق رئيسية في مناطق بقاعية عدة بالاطارات المشتعلة والجرافات، ما ادى الى شلل في الحركة العامة في القضاء طال القطاعات كافة حتى التربوية، ونصب المحتجون خيمة عند مفرق المريجات الى حين الافراج عن المخطوف.

وواصل الجيش اللبناني تنفيذ حملة دهم في بريتال بحثاً عن مطلوبين لعلاقتهم بعملية الخطف. وفي حين لم يعلن الخاطفون عن مطالبهم لاطلاق ريشا كما العادةً، علماً ان ذويه كانوا يتوقعون تحريره فجراً، اكدت ابنة المخطوف ان احداً لم يتصل بنا ولم نتلق رسالة من الخاطفين وسنواصل الاعتصام واقفال الطرق لغاية الافراج عنه. اعادت عودة عمليات الخطف في البقاع هاجس الامن الى دائرة الاولويات، ودفعت بالمسؤولين الى التحرك لمعالجة الوضع والى وضع خطط امنية تتسم بالحزم وليس كالخطط السابقة.وبعد مرور اكثر من 48 ساعة على خطف رجل الاعمال سعد ريشا من قبل مجهولين-معلومين بالاسماء، صعّد اهالي زحلة والبقاع تحرّكاتهم الاحتجاجية فعمدوا الى قطع طرق رئيسية في مناطق بقاعية عدة بالاطارات المشتعلة والجرافات، ما ادى الى شلل في الحركة العامة في القضاء طال القطاعات كافة حتى التربوية، ونصب المحتجون خيمة عند مفرق المريجات الى حين الافراج عن المخطوف.وواصل الجيش اللبناني تنفيذ حملة دهم في بريتال بحثاً عن مطلوبين لعلاقتهم بعملية الخطف. وفي حين لم يعلن الخاطفون عن مطالبهم لاطلاق ريشا كما العادةً، علماً ان ذويه كانوا يتوقعون تحريره فجراً، اكدت ابنة المخطوف ان احداً لم يتصل بنا ولم نتلق رسالة من الخاطفين وسنواصل الاعتصام واقفال الطرق لغاية الافراج عنه. 1 2 3 4 تجدد المواجهات في وادي بردى بعد انهيار الهدنة لم تمض ساعات قليلة على إعلان التوصل لاتفاق جديد لتفعيل وقف إطلاق النار في وادي بردى برعاية ألمانية عبر الصليب الأحمر حتى علت من جديد أصوات الانفجارات بعد استئناف قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها قصفهما المدفعي والصاروخي الذي استهدف بلدتي عين الفيجة ودير مقرن، تزامناً مع محاولات لاقتحامهما من محاور عدة، أهمها المدخل الرئيس لعين الفيجة التي تعد المنبع الرئيسي للمياه التي تغذي العاصمة دمشق.

وأعادت هذه التطورات الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار إلى المربع الأول، وتصاعدت حدة الاشتباكات وسط استغاثات من المدنيين الذين أصابت نيران القذائف منازلهم.

كما يضمن الاتفاق دخول فرق الصيانة إلى عين الفيجة لإصلاح مضخات المياه وخروج قوات النظام من قرية البسيمة، مقابل السماح بمغادرة المقاتلين الراغبين بالخروج إلى إدلب.

هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التصدي لهجمات تنظيم داعش على قرية سويدية في الريف الغربي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، التي سيطرت عليها القوات خلال المرحلة الثانية من حملتها غضب الفرات. لم تمض ساعات قليلة على إعلان التوصل لاتفاق جديد لتفعيل وقف إطلاق النار في وادي بردى برعاية ألمانية عبر الصليب الأحمر حتى علت من جديد أصوات الانفجارات بعد استئناف قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها قصفهما المدفعي والصاروخي الذي استهدف بلدتي عين الفيجة ودير مقرن، تزامناً مع محاولات لاقتحامهما من محاور عدة، أهمها المدخل الرئيس لعين الفيجة التي تعد المنبع الرئيسي للمياه التي تغذي العاصمة دمشق.وأعادت هذه التطورات الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار إلى المربع الأول، وتصاعدت حدة الاشتباكات وسط استغاثات من المدنيين الذين أصابت نيران القذائف منازلهم.كما يضمن الاتفاق دخول فرق الصيانة إلى عين الفيجة لإصلاح مضخات المياه وخروج قوات النظام من قرية البسيمة، مقابل السماح بمغادرة المقاتلين الراغبين بالخروج إلى إدلب.هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التصدي لهجمات تنظيم داعش على قرية سويدية في الريف الغربي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، التي سيطرت عليها القوات خلال المرحلة الثانية من حملتها غضب الفرات. 1 2 3 4 مديرة اليونيسكو: تدمير واجهة المسرح

الروماني في تدمر جريمة حرب جديدة قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو امس الجمعة إن تدمير التترابليون وواجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية على يد تنظيم داعش هو جريمة حرب جديدة.

وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في بيان هذا الدمار هو جريمة حرب جديدة وخسارة هائلة للشعب السوري والبشرية.

وتابعت قولها هذه الضربة الجديدة ضد موقع من مواقع التراث العالمي لليونسكو وبعد ساعات قليلة من تلقي اليونسكو تقارير عن عمليات إعدام جماعية في المسرح، تظهر أن التطهير الثقافي الذي يقوده متطرفون يستخدمون العنف يهدف لتدمير حياة البشر والآثار التاريخية بهدف حرمان الشعب السوري من ماضيه ومستقبله. قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو امس الجمعة إن تدمير التترابليون وواجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية على يد تنظيم داعش هو جريمة حرب جديدة.وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في بيان هذا الدمار هو جريمة حرب جديدة وخسارة هائلة للشعب السوري والبشرية.وتابعت قولها هذه الضربة الجديدة ضد موقع من مواقع التراث العالمي لليونسكو وبعد ساعات قليلة من تلقي اليونسكو تقارير عن عمليات إعدام جماعية في المسرح، تظهر أن التطهير الثقافي الذي يقوده متطرفون يستخدمون العنف يهدف لتدمير حياة البشر والآثار التاريخية بهدف حرمان الشعب السوري من ماضيه ومستقبله. 1 2 3 4 عدد اليوم



الصفحة الأولى خطاب ناري لترامب والمتظاهرون ضده يشعلون الحرائق في واشنطن خطاب ناري لترامب والمتظاهرون ضده يشعلون الحرائق في واشنطن قيم المقال 11226 المقال قرئ اهتمام رسمي بخطف ريشا في البقاع قيم المقال 6217 المقال قرئ فترات سماح غير مبررة في مطار رفيق الحريري... فحاسبوا المُسامِحين قيم المقال 201993 المقال قرئ العرب القوات العراقية تستعد لاقتحام الجانب الأيمن من الموصل القوات العراقية تستعد لاقتحام الجانب الأيمن من الموصل قيم المقال 1698 المقال قرئ تجدد المواجهات في وادي بردى بعد انهيار الهدنة قيم المقال 1710 المقال قرئ مديرة اليونيسكو: تدمير واجهة المسرح الروماني في تدمر جريمة حرب جديدة قيم المقال 1703 المقال قرئ محليات العالم أمين عام الجامعة العربية زار عون وبري والحريري:

نؤيد لبنان ونقف معه ونعدّ الموقف العربي لمواجهة التطورات أكد متابعته لحادثة الخطف في البقاع واستنفار قوى الأمن لاعادة المخطوف سالما

رئيس الجمهورية استقبل مسؤولا دوليا ونائبة أميركية ووفدا بقاعيا لقاء في الكسليك بالذكرى الأولى لتفاهم معراب بري استقبل وزيري الداخلية والدفاع ووفدا عراقيا

واكد ان الخطف في البقاع يحتاج الى حسم ترامب أدى اليمين رئيسا للولايات المتحدة بحضور رؤساء سابقين وحشد جماهيري مئات الالوف شاركوا بتظاهرات ضد ترامب في واشنطن ومدن اميركية وعالمية تكاليف احتفالات التنصيب الأغلى في التاريخ ميلانيا ترامب استوحت فستانها

من زي لجاكلين كنيدي تحقيقات استمرار اقفال الطرق في البقاع احتجاجا على خطف ريشا لا تزال حادثة خطف المواطن سعد ريشا تتفاعل خصوصاً في البقاع في ظل استمرار اقفال الطرقات والمدارس والمحال التجارية احتجاجاً، وجرى نصب خيمة عند مفرق المريجات الى حين الافراج عن ريشا، فيما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفد من البقاع الشمالي متابعة قضية المخطوف واستنفار كل القوى الأمنية لإعادته سالماً إلى عائلته.

من جهته اشار نجل المخطوف جمال ريشا الى ان لا معلومات حتى الساعة عن مصير والده، كما قالت ابنته كريستيان سنبقى في الطرقات الى حين الافراج عن والدي واطلب من كل الناس التضامن معنا لان اليوم خطف والدي وغداً قد يُخطف احد افراد عائلتكم، وأكدت زوجته مواصلة الاعتصام واقفال الطرق الى حين الافراج عن زوجها.

وتضامنا مع اهالي المخطوف، نفذ عدد من فاعليات بلدة بريتال اعتصاما على الطريق العام، تخلله قطع طريق لبعض الوقت احتجاجا على عمليات الخطف المتكررة ورفعوا لافتات نددت بالخطف وطالبت بإطلاقه، وطالب رئيس البلدية احمد اسماعيل بإطلاق ريشا، معتبرا أن الخاطفين لا يمثلون إلا أنفسهم لأن بريتال منبع الشهداء وستقف دائما في وجه التكفيريين.

وصباحا، قُطعت طريق رياق - تربل بالسواتر الترابية، وطريق الفيضا - زحلة، وطريق ابلح بالقرب من مفرق قيادة المنطقة العسكرية بالاطارات المشتعلة، وطريق شتوره واقفلت المؤسسات التجارية، والطريق الدولية عند مفرق بلدة بريتال احتجاجا على خطف ريشا، وتم اقفال طريق عام الفرزل - زحلة بالجرافات قرب مفرق البلدة في حضور رئيس بلدية الفرزل ملحم الغضان، ونجل المخطوف، جيمي سعد ريشا، وفاعليات واهالي المنطقة تضامنا مع عائلة المخطوف. ثقافة جعبة سعيد فريحه



سِيرْك تَحتَ نَافِذَتي ونافذتي ليست في المكتب، بل في البيت الذي يلجأ اليه احدنا لينعم بالراحة من عناء المكاتب.

ويقع البيت في حي مار تقلا القريب من دارالصياد ومن شقيقتها الجديدة التي هي قيد البناء.

ولاول مرة في تاريخ الصحافة، على ما اعتقد، تكون لمؤسسة واحدة داران لا دار واحدة. اما الفضل فيرجع الى القراء الاعزاء.

لولاهم ولولا اقبالهم لما استطعنا بناء قن دجاج، ولا شراء مطبعة حديثة بمليون ليرة لبنانية، ولا توفير العيش الكريم لمئات الاسر، ولا رفع المرتبات الى مستوى مرتبات الوزراء.

ودقّوا بعد هذا على الخشب، ولكن مرة واحدة... لا اكثر.

ذلك ان الصحافة كلما كبرت كبر همها، وكلما ازدادت وارداتها ازداد حجم نفقاتها.

انها مثل النار الآكلة تلتهم كل شيء، بما في ذلك الاعصاب والاعمار والسعادة الزوجية...

ويستطيع اي بائع فلافل ان يجني ثروة ويستريح. اما الصحافي فان كل ما يجنيه هو للمهنة التي لا راحة فيها ولا من يستريحون.

الامراض، الاوجاع، داء المفاصل، تصلب الشرايين، تقادم السنين. كل هذا غير معترف به في الصحافة.

عليك ان تكتب وتكتب حتى النفس الاخير.

وعليك ان تكون مسؤولا عن كل ما يكتب، حتى ولو كان خبراً في اهل الفن او اهل الهوى يا ليل.

وانا شخصياً راض، واحمد الله على نعمة الصمود والقدرة على العطاء. ولكن لي رجاء عند رب العالمين وبلدية الحازمية، هو ان تتاح لي الراحة اذا ما ذهبت الى البيت لاستريح.

ويتاح النوم اذا ما خطر لي ان انام واحلم واسعد بأحلامي. وهي كل ما تبقى من النعم!

ومثل هذا الجو، جو الراحة والهدوء والاحلام السعيدة، يتوفر لي كما يتوفر للمتعب آلاخر والزميل العزيز جورج نقاش، في شتوره. إقتصاد خوري يستمع لمطالب وسطاء التأمين

ويعرض تطوير العلاقات مع مصر بحث وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري مع وفد نقابة وسطاء التأمين برئاسة إيلي حنا، في أوضاع الوسطاء والمشكلات التي يتخبط بها القطاع، في حضور رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالإنابة نادين عسلي.