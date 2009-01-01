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نادرة السعيد
المحلل السياسي
الأولى
في هذا العدد
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نادرة السعيد
الحِكَم وروح الحياة
كتبت الهام سعيد فريحه :

السِحرُ في الكتاب، ومهما تقدمت التكنولوجيا، يبقى الكتاب هو الرفيق، ولا سيما في العطلة حيث الهدوء لا يناسبه الاّ فلفشة أوراق الكتب. فلفلشة هذه العطلة أخرجت الحِكَم التالية:
كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن.

* * *
سرّ الرضا، الإلتفات للموجود وغض النظر عن المفقود.
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المحلل السياسي
المطلوب فتح الدفاتر ومَن يغطّي
... قبل كارثة المطار
كتبت الهام سعيد فريحه :

مَن يريد إفشال العهد؟ ولمصلحة مَن الإيحاء بأن الفساد أقوى من الدولة؟ وهل يحق لإدارة رسمية، غير مكتملة الأعضاء، ولشركة تعهدات، أن لا تكون قراراتهما شفافة؟ ومَن يحق له التلاعب بسمعة لبنان في مجال سلامة الطيران المدني؟ هل كل ذلك من أجل التغطية على قرارات ما؟ وماذا، لا سمح الله، لو وقعت كارثة سقوط طائرة من جراء دخول طائر النورس أو غيره في أحد محركات تلك الطائرة؟ ألا تسقط كل المصداقيات عندها؟


الخطر داهم لكنه ليس وليد ساعته.
في آب الماضي خصص الزميل مرسال غانم حلقةً من برنامجه الرؤيوي كلام الناس عن سلامة الطيران المدني وخطورة مكبّ الكوستابرافا، وبث مشاهد حصرية من الجو تُظهر كيف ان أمكنة تجميع النفايات تكاد أن تكون ملاصقة للمدرجات، واستضاف أحد أعرق الطيّارين في شركة طيران الشرق الأوسط الذي تحدث عن المخاوف والمخاطر.
كل ذلك قبل ستة أشهر ونيف، وآنذاك لم يُحرّك أحدٌ من حكومة الفراغ ساكنًا، فيما الخطر ما زال داهمًا وجاثمًا على المدرجات وعند لحظات الإقلاع والهبوط.


الأربعاء الماضي غرّد النائب وليد جنبلاط فكتب: أيًا كان الثمن، يجب ابعاد مكب النفايات عن مطار بيروت كي لا تقع الكارثة. بالأمس شارفنا عليها على لحظة.
ماذا قصد جنبلاط بقوله شارفنا على الكارثة؟ هو كان عائدًا من المغرب، فهل حصل شيء وجرى التكتم عليه؟ ثم أتبع تغريدته بسلسلة من التغريدات كتب فيها:
ان الأخطار على الطيران المدني متعددة ومتنوعة، نهر الغدير ومكب الكوستابرافا، وجريمة اغفال احدهما، وان محاولة التخفيف من خطر المكب هو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم.
فؤاد دعبول

السعوديون والخليجيون عائدون ومساع لاسترجاع العسكريين
قصة دور ميتران في عبور الطائف للطوائف
وتحالفات قد تمهّد لتغييرات سياسية مرتقبة
ذهب قويا وعاد قويا. وبين الذهاب والإياب ملاحم رائعة لمستقبل آتٍ، يعزز من مناعته حلف سياسي منفتح، على تواصل مع شريك ثالث في السلطة، هو رئيس البرلمان، وان ظلّت التباينات قائمة.
والسفر الى الرياض والعودة من الدوحة مؤشر الى ان لبنان لن يعود الى القوقعة ولن يتخلّى عن الانفتاح عن الرحابة ليعود الى التقوقع المرفوض.
ولا غرابة في قول الرئيس العماد ميشال عون ان توافقه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هو الباب الذي يدخلان منه معا الى الاتفاق على مجمل القضايا اللبنانية، وان ما يجمعهما مع الرئيس نبيه بري هو النظام، ولو ان لكل منهم رأيه وموقفه لكن النظام الديمقراطي يمنح رئيس الجمهورية حق ترؤس معظم المواقع، لكن التباين في وجهات النظر يكفله الدستور ويرعاه النظام.
طبعا، يشاركه الرئيسان سعد الحريري ونبيه بري في وجهة نظره هذه، إلاّ أن خصوصية رئيس الوزراء تختلف عن خصوصية رئيس مجلس النواب، وهذه من مميزات النظام الديمقراطي، لا من صفات النظام الرئاسي.
والحوار حول هذا الموضوع، بلغ ذروته، بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته الرئاسية الأولى الى السعودية وقطر، وخلال العراك في البرلمان التركي بين أنصار الرئيس رجب الطيب أردوغان ومعارضيهم، الذين يتمسّكون بالنظام الديمقراطي على علاّته التركية، ويعارضون مساعي الرئيس التركي الى حكم رئاسي، شبيه الى حدّ بعيد بالنظام السائد في الولايات المتحدة والنظام القائم في فرنسا.
وفي رأي وزير العدل سليم جريصاتي ان هذا المفهوم هو الذي يميّز النظام اللبناني عن سواه ويعطي الفرادة السياسية للرئيس العماد ميشال عون.
الصفحة الأخيرة

رياضة
الراسينغ أسقط النجمة ٢ - ١ في بطولة لبنان لكرة القدم
حقق الراسينغ فوزاً ثميناً على النجمة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب المدينة الرياضية ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم.
ولم تساعد أرضية الملعب السيئة الفريقين على تقديم مستوى جيد بعدما عانى اللاعبون من كثرة الإنزلاقات نتيجة تساقط الأمطار.
ورفع الراسينغ رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النجمة عند 16 نقطة في المركز السابع.
شهدت المباراة مواجهة خاصة بين مدرب النجمة جمال حاج ومدرب الراسينغ موسى حجيج، نجمي فريق النجة السابقين، علماً أنّ الأخير قاد فريقه من المدرجات بسبب الإيقاف.
الشوط الأول جاء متوسط المستوى وانتهى بالتعادل السلبي بعكس الشوط الثاني الذي ارتفع فيه إيقاع اللعب بعدما تمكن البرازيلي كايرو دي اندراديه من تسجيل هدف مبكر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس أحمد تكتوك في تقديرها فمرت من بين قدميه وسكنت الشباك في الدقيقة 47. رد النجمة لم يتأخر سوى دقيقة واحدة فأدرك خالد تكه جي التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. لكن مهاجم الراسينغ عدنان ملحم كان له الكلمة الحاسمة عندما تمكن من خطف هدف الفوز لفريقه برأسية إثر عرضية من محمد جعفر في الدقيقة 57.
الأنصار - الاجتماعي
ووجه الأنصار انذارا شديد اللهجة الى منافسيه باكتساحه ضيفه الاجتماعي طرابلس 5-1 السبت على ملعب صيدا البلدي أمام زهاء ألفي متفرج.
ورفع الانصار رصيده الى 24 نقطة من 12 مباراة مقابل 21 لكل من العهد يلعب اليوم الاثنين مع الاخاء الاهلي عاليه والصفاء والسلام زغرتا.
واقترن فوز الاخضر بأداء قوي لا سيما من لاعبيه الجدد البرازيليين ريتشي فينيسيوس وبيتو والمدافع السلوفاكي ماتي بوداستافيك.

منوعات
شبكة الأنوار
صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات
استمرار الجدل حول وسائل ازالة المخاطر على سلامة الطيران في مطار بيروت، والاستعانة بصيادين لقتل طيور النورس، فتحا الباب على نقاش واسع تركز على دور مكب الكوستا برافا في استجلاب الطيور، وكانت مطالبات جماعية بضرورة اقفال المكب ونقله الى مكان بعيد.
وقد شهد المطار امس تجمعا لناشطين من حملة طلعت ريحتكم شددوا على ان السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو الكوستا برافا. وحمل المشاركون في التحرك لافتات منها لسلامة الطيران كش المطمر، وكش مطمر الكوستابرافا.
كما استنكر تجمع الشويفات مدينتنا الجريمة النكراء التي ترتكب على شاطئ المدينة بحق الحياة وحق البيئة. وناشد جميع القوى الحية الفاعلة في البلد الى الاستعداد لبدء تحرك شعبي رافض لبقاء هذا المكب على شاطئ مدينتنا في الكوستابرافا، الذي هو اصل المشكلة.
واستنكرت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، ما يحصل على مرأى من القوى الأمنية، من ابادة لطيور النورس في الكوستا برافا على يد صيادين.
وقد أجمع عدد من الخبراء في لقاء تلفزيوني مساء أمس على ان مكب الكوستا برافا هو سبب المشكلة الحالية وطالبوا باقفاله.
وقال نقيب الطيارين اللبنانيين السابق عبد المنعم حطيط في اللقاء مع قناة الجديد: نحن امام حلين الغاء المطمر او افناء الطيور، والصحيح اقفال المطمر. وقال ان الأجهزة الصوتية استخدمت قبل ٥٠ سنة في مطار اورلي الباريسي، ولكن الطيور اعتادت على الاصوات.
وقال الدكتور ناجي قديح ان قتل طيور النورس في محيط المطار تم بتكليف رسمي. وأوضح ان العامل الجديد الذي ادى الى ازدياد أعداد طيور النورس هو مكب الكوستا برافا ويجب نقله وتحويله الى مطمر.
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عدد اليوم 


الصفحة الأولى
صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات
صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات
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تحقيقات
مراكز التزلج تغص بالرياضيين والمتنزهين

شهدت مناطق التزلج في اعالي كسروان والارز اقبالا كبيرا من الرياضيين والمتنزهين، في وقت ظلت فيه الثلوج في لبنان موضع اهتمام الوكالات الاجنبية.
وقالت وكالة رويترز امس ان ظهور الثلوج فوق الجبال في منتجعات التزلج يعد مؤشرا على بدء موسم التزلج في لبنان. وبمجرد رؤية الثلج يغطي الجبال يتجه عُشاق التزلج من اللبنانيين للمنطقة كما يصاحبهم غيرهم ممن يميلون للتعرف على رياضة التزلج للمرة الأولى.
وقال متزلج يدعى روجيه لتلفزيون رويترز صار لي شي 15 سنة بأعمل تزلج والسنة بلش الموسم بكير، بيأخد العقل. ولاحظنا بأوروبا ما عندهن تزلج. هلق ما إنه موسم عندهن أبداً. هيدي ميزة للبنان لييجوا كلهن يجربو التزلج عندنا.
وتابعت: ويعتبر راغبون في تجربة رياضة التزلج الشتوية ظهور الثلوج فرصة يسارعون باغتنامها. من هؤلاء لبنانية تدعى ريم مصطفى قالت هذه أول مرة بأطلع أعمل تزلج وعن جد الأمر لطيف جدا لأن كثير عجقة وهيك معروف موسم التزلج بلبنان.
وأضاف مشرف تزلج يدعى شربل عقيقي الموسم بيجنن. مبلش كثير جيد. صار له فترة ما عم يبلش قبل العيد. بلش السنة قبل العيد بجمعتين. كثير بيجنن وقلعنا. الثلج بيعقد الشمس بتعقد نوعية الثلج بتعقد سقعة برد.. لطيف.
وعادة ما يبدأ موسم التزلج في لبنان في شهر كانون الأول وينتهي أواخر نيسان. لكن تراجع هطول الثلوج في سنوات سابقة تسبب في تقصير فترة الموسم الأمر الذي أثر على التجارة المحلية بالمنطقة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة في فصل الشتاء.
وأوضح مسؤول محلي أن السياحة في منتجعات كفرذبيان لا تعتمد على التزلج فقط مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية يجذب ما يصل إلى عشرة آلاف زائر يوميا في عطلة نهاية الأسبوع.
وكفرذبيان هي أكبر منتجعات للتزلج في الشرق الأوسط وتقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة اللبنانية بيروت.

إقتصاد
وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد بحثوا ومنتجي
الحليب في البقاع مشاكل القطاع والحلول المقترحة
عقد لقاء موسع لمنتجي الحليب في البقاع، مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في جامعة الروح القدس- الكسليك- حرم زحلة، في حضور النواب كامل الرفاعي، علي مقداد، الوليد سكرية، انطوان سعد وامين وهبة، ممثل رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبد الله حنا، الاساقفة جوزف معوض، عصام درويش وانطونيوس الصوري، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس وفاعليات.
بداية كلمات ترحيب وتقديم من لحود، رئيس دير مار انطونيوس زحلة الاب موسى عقيقي باسم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الكسليك الدكتورة لارا جنا واكيم.
الحاج حسن
ثم ألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: سأطرح طرحي الآن وأضعه في عهدة وزيري الزراعة والاقتصاد، وسأتكلم بكل وضوح وصراحة بان قطاع الحليب كان لمدة 5 سنوات مستقرا، لكن منذ سنتين انهار وهبط سعر الحليب، واذا أصلحنا هذا الامر يمكن ان ينجح هذا القطاع مجددا، والمديران العامان لويس لحود وعليا عباس يعلمان انه عقدت عشرات الاجتماعات ولم يطبق شيء مما اتفق عليه، ولذلك الوضع ينهار تباعا، وبيدنا حله.
أضاف: أطلب من جميع المعنيين في وزارة الصناعة ان يحضروا يوم الاثنين الى مكتبي لوضع محضر بالمشاكل والحلول، كذلك اطلب من وزيري الزراعة والاقتصاد ان يضعا محضرا ايضا بذلك، ويقوما بخطوات مماثلة، فبرنامج قطاع الحليب نراه ينهار، حيث كنا في الماضي نتحضر لتربية 100 الف بقرة، بينما نرى اليوم 10 آلاف بقرة مذبوحة، واقترح على وزارة الزراعة وضع تسعيرة بقاعدة معروفة وفقا لسعر العلف، وهو اليوم 350 دولارا، ويحددان سعر الحليب الذي يجب ان يكون واصلا الى المعمل ب 1000 ليرة لبنانية، كما يجب ان نوقف استيراد حليب البودرة، واعلم ان الوزير زعيتر أوقف اجازات لاستيراد حليب البودرة. أما القرار الثاني الذي يجب ان نتخذه فهو ان نضع رسوما مالية نوعية على بعض الاصناف المستوردة، وقد اتفقنا على الرسوم والكميات، وسيصدر ذلك من وزارة الزراعة الى الاقتصاد ثم الى الصناعة، وسيدفع الى مجلس الوزراء للتصديق، هي رسوم نوعية على حليب البودرة وبعض الاجبان البيضاء. لنحمي قطاع الحليب يجب ان نتخذ هذا القرار وننفذه، وعندها يجب ان يعود سعر الحليب المحلي الى الف ليرة، وهذا الشأن يجب ان نلتزم به كوزارات معنية. وهناك قرار سنتخذه ابتداء من يوم الاثنين في وزارة الصناعة مع وزارتي الاقتصاد والزراعة بوقف الحليب واللبنة من البودرة.
وتابع: سنمنع اللبنة الصب، وسنقول في قرارنا انه ابتداء من اول شباط سيمنع بيع اللبنة والجبنة الفلت، وهذا سيؤدي الى منع التهريب ببضاعة اجنبية، ولن يسمح ببيع بضاعة فلت، فالبيع يجب ان يكون بظرف مختوم او علبة مختومة، وهذا سيؤدي الى إغلاق المصانع غير المرخصة وسنكون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد قد أغلقنا كل الابواب، ومن هنا سيقوم زميلي وزير الزراعة بإعادة تفعيل لجنة قطاع الحليب وإعادة اجتماعها بشكل دوري وبرئاسته مباشرة لتناقش سياسة وضع الاسعار والعلاقة بين المصانع والمنتجين، وبالكميات والنوعيات المسلمة بين المزارعين والمصانع، وانا مستعد بصفتي الشخصية وليس الرسمية ان أشارك باللجنة برئاسة الوزير زعيتر، للمساعدة في إعادة قطاع الحليب الى نصابه.