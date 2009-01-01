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نادرة السعيد
المحلل السياسي
الأولى
في هذا العدد
أنقر لقراءة مقدّمة كتاب إلهام فريحة ... أيّام على غيابه
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نادرة السعيد
"نَوْرَسَ وسَكْلَن ومَلْيَن"
... وأوكسفورد اللبناني
كتبت الهام سعيد فريحه :

هناك قولٌ شائع بين الناس، حين يريد شخصٌ أن يقطع علاقته بشخص آخر أو أن يُنهي عملاً معه، فيقول له "شِلتَك من قاموسي" أي محوتُكَ من حياتي ومن عملي معكَ.

* * *
يُستخَدَم هذا القول لأنَّ القواميس تُعبِّر عن المصطلحات التي لا يرقى إليها الشك، والدول الراقية التي تتمتَّع بتراكم الحضارات، يُقاس تقدمها بما تضيفه على قاموسها من مصطلحات جديدة تفرضها الحياة
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المحلل السياسي
فترات سماح غير مبررة
في مطار رفيق الحريري... فحاسبوا المُسامِحين
كتبت الهام سعيد فريحه:
بوابة لبنان إلى العالم، وبوابة العالم إلى لبنان، فحين أعاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء المطار، وتمت تسميته بمطار رفيق الحريري الدولي، هل كان المقصود أن يصل إلى هذا الدَرْك من الإهمال؟
هل هذا هو المطلوب؟
هل يجوز أن يصل اللبناني إلى وضع يسيء إلى واجهة بلده على العالم ومن واجهة العالم إلى بلده؟
***
من قاعة الوصول والمغادرة إلى مدرجات الإقلاع والهبوط، رحلةٌ تفوح منها روائح نتنة، بالمعنى الحقيقي للكلمة وبالمعنى المجازي حي السمسرات يخنق الأنفاس.
ويُقال إنَّ ملفاً دسماً بات في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حول ما جرى ويجري في المطار.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف يتم توقيع عقد إعارة مع شركة حمرا غروب؟
وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا إغراءات قدمتها الشركة للمعنيين، وتضمنت هذه الإغراءات رحلات إلى الخارج مدفوعة التكاليف بكاملها من بطاقات السفر بدرجة بزنس، إلى الإقامة بفنادق خمس نجوم، وحتى مصاريف السفر كانت على عاتق الشركة.
والسؤال: ما هو المقابل للشركة المذكورة لتقوم بكل هذا السخاء؟
ويُقال إنَّ دوائر وزارة الأشغال في الحكومة السابقة كانت على علمٍ بكل هذه الأمور، فلماذا مررتها؟
رفيق خوري

أعلى مراحل الشعبوية
وأعمق خطوط الانقسام
تنصيب الرؤساء في أميركا يتجاوز في المراسم تنصيب الملوك في أوروبا. فالولايات التي ثارت على بريطانيا وأخذت الاستقلال بالقوة من الملك جورج حرصت على رؤية الرئيس جورج واشنطن كملك منتخب. وما بقي للملوك الذين خسروا السلطة واحتفظوا بالمنصب هو المظاهر كرمز لاحترام السلطة. وما يبرر الأميركيون به المراسم الامبراطورية لتنصيب رئيس يمارس سلطة قوية هو ان الاحتفال رمز لتمجيد الديمقراطية.
لكن تنصيب الرئيس دونالد ترامب بدا في صورتين مختلفتين: صورة المحتفلين به، وبينهم خصومه، احتراما للديمقراطية. وصورة المحتجين الرافضين لشرعية انتخابه والغاضبين على ديمقراطية تنتج رؤساء مثله. فالانقسام العميق والحاد في المجتمع الأميركي صار بعد انتخابه خطيرا يهدّد بصدام، الى حدّ ان التحذير من حرب أهلية لم يعد مستغربا. ومن الصعب ردم الهوّة الواسعة والعميقة بخطاب عاطفي عن أمة واحدة ومصير واحد.
الصفحة الأخيرة

رياضة
سيطرة اثيوبية على سباق ماراثون دبي
احرز الاثيوبيان تاميرات تولا وووركنيش ديغيفا امس الجمعة المركز الاول لفئتي الرجال والسيدات على التوالي في سباق ماراتون دبي، الذي شهد انسحاب مواطنهما كينينيسا بيكيلي لتعرضه الى اصابة.
وحطم تولا 25 عاما صاحب برونزية اولمبياد ريو الصيف الماضي الرقم القياسي للسباق بعدما قطع مسافة 195ر42 كلم في 11ر04ر2 ساعة.
وكان الرقم القياسي السابق لماراتون دبي مسجلا باسم الاثيوبي الاخر ايلي ابشيرو منذ 2012 وقدره 23ر04ر2 ساعة.
وكما هي العادة في الاعوام الست الاخيرة، كانت المنصة اثيوبية بنيل ميول واشيهون المركز الثاني 45ر06ر2 وسيساي ليما الثالث 03ر08ر2.
وكانت الترشيحات تصب لصالح بيكيلي لاحراز اللقب وكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكيني دينيس كيميتو وقدره 57ر02ر2 ساعة، لكنه تعثر عند الانطلاقة بعد اصطدام بعدائين آخرين، ثم تعرض لاصابة بعد ساعة و10 دقائق من بداية السباق واعلن انسحابه.

منوعات
نتائج سحب يومية
خطاب ناري لترامب والمتظاهرون ضده يشعلون الحرائق في واشنطن
اول قرار اتخذه الرئيس الاميركي الجديد ترامب بعد تنصيبه، تطوير نظام دفاع صاروخي متطور للحماية من الهجمات من ايران وكوريا الشمالية. وقال اننا سنستأصل الارهاب تماما من على وجه الارض. واستخدم عبارة الارهاب الاسلامي المتطرف.
وجاء في بيان للبيت الابيض بعد لحظات من تنصيب ترامب تحت عنوان اولويات السياسة الخارجية لاميركا قوله هزيمة تنظيم داعش وجماعات الارهاب الاسلامي المتطرف، ستكون اولويتنا العليا.
وقالت الادارة الاميركية الجديدة انه من اجل هزيمة وتدمير تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المماثلة، فانها ستنتهج عمليات عسكرية نشطة مشتركة وضمن تحالف عندما يكون ذلك ضروريا لقطع التمويل عن الجماعات الارهابية وتوسيع تبادل معلومات المخابرات واستخدام الهجمات الالكترونية لعرقلة الدعاية ومساعي التجنيد.
وبحضور مئات الالوف من الاميركيين، ادى ترامب اليمين امس ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما، وتعهد بإنهاء مجزرة المصانع الصدئة والجريمة في خطاب تنصيبه الذي كان صيحة حشد شعبوية وقومية.
ورسم ترامب صورة قاتمة لبلد قال إنه تضرر بشدة جراء توقف مصانع عن العمل والجريمة والعصابات والمخدرات، وألقى باللوم بشكل غير مباشر على أسلافه في البيت الأبيض بسبب سياسات ساعدت واشنطن على حساب الأسر المطحونة.
وقال ترامب مخاطبا حشدا كبيرا تجمع في ساحة متنزه ناشيونال مول مع توليه السلطة من الديمقراطي أوباما بدءا من هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد.. أميركا أولا.
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عدد اليوم 


الصفحة الأولى
خطاب ناري لترامب والمتظاهرون ضده يشعلون الحرائق في واشنطن
خطاب ناري لترامب والمتظاهرون ضده يشعلون الحرائق في واشنطن
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اهتمام رسمي بخطف ريشا في البقاع
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محليات
العالم
أمين عام الجامعة العربية زار عون وبري والحريري:
نؤيد لبنان ونقف معه ونعدّ الموقف العربي لمواجهة التطورات
أكد متابعته لحادثة الخطف في البقاع واستنفار قوى الأمن لاعادة المخطوف سالما
رئيس الجمهورية استقبل مسؤولا دوليا ونائبة أميركية ووفدا بقاعيا
لقاء في الكسليك بالذكرى الأولى لتفاهم معراب
بري استقبل وزيري الداخلية والدفاع ووفدا عراقيا
واكد ان الخطف في البقاع يحتاج الى حسم
ترامب أدى اليمين رئيسا للولايات المتحدة بحضور رؤساء سابقين وحشد جماهيري
مئات الالوف شاركوا بتظاهرات ضد ترامب في واشنطن ومدن اميركية وعالمية
تكاليف احتفالات التنصيب الأغلى في التاريخ
ميلانيا ترامب استوحت فستانها
من زي لجاكلين كنيدي
تحقيقات
استمرار اقفال الطرق في البقاع احتجاجا على خطف ريشا
لا تزال حادثة خطف المواطن سعد ريشا تتفاعل خصوصاً في البقاع في ظل استمرار اقفال الطرقات والمدارس والمحال التجارية احتجاجاً، وجرى نصب خيمة عند مفرق المريجات الى حين الافراج عن ريشا، فيما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفد من البقاع الشمالي متابعة قضية المخطوف واستنفار كل القوى الأمنية لإعادته سالماً إلى عائلته.
من جهته اشار نجل المخطوف جمال ريشا الى ان لا معلومات حتى الساعة عن مصير والده، كما قالت ابنته كريستيان سنبقى في الطرقات الى حين الافراج عن والدي واطلب من كل الناس التضامن معنا لان اليوم خطف والدي وغداً قد يُخطف احد افراد عائلتكم، وأكدت زوجته مواصلة الاعتصام واقفال الطرق الى حين الافراج عن زوجها.
وتضامنا مع اهالي المخطوف، نفذ عدد من فاعليات بلدة بريتال اعتصاما على الطريق العام، تخلله قطع طريق لبعض الوقت احتجاجا على عمليات الخطف المتكررة ورفعوا لافتات نددت بالخطف وطالبت بإطلاقه، وطالب رئيس البلدية احمد اسماعيل بإطلاق ريشا، معتبرا أن الخاطفين لا يمثلون إلا أنفسهم لأن بريتال منبع الشهداء وستقف دائما في وجه التكفيريين.
وصباحا، قُطعت طريق رياق - تربل بالسواتر الترابية، وطريق الفيضا - زحلة، وطريق ابلح بالقرب من مفرق قيادة المنطقة العسكرية بالاطارات المشتعلة، وطريق شتوره واقفلت المؤسسات التجارية، والطريق الدولية عند مفرق بلدة بريتال احتجاجا على خطف ريشا، وتم اقفال طريق عام الفرزل - زحلة بالجرافات قرب مفرق البلدة في حضور رئيس بلدية الفرزل ملحم الغضان، ونجل المخطوف، جيمي سعد ريشا، وفاعليات واهالي المنطقة تضامنا مع عائلة المخطوف.
ثقافة
جعبة سعيد فريحه

سِيرْك تَحتَ نَافِذَتي
ونافذتي ليست في المكتب، بل في البيت الذي يلجأ اليه احدنا لينعم بالراحة من عناء المكاتب.
ويقع البيت في حي مار تقلا القريب من دارالصياد ومن شقيقتها الجديدة التي هي قيد البناء.
ولاول مرة في تاريخ الصحافة، على ما اعتقد، تكون لمؤسسة واحدة داران لا دار واحدة. اما الفضل فيرجع الى القراء الاعزاء.
لولاهم ولولا اقبالهم لما استطعنا بناء قن دجاج، ولا شراء مطبعة حديثة بمليون ليرة لبنانية، ولا توفير العيش الكريم لمئات الاسر، ولا رفع المرتبات الى مستوى مرتبات الوزراء.
ودقّوا بعد هذا على الخشب، ولكن مرة واحدة... لا اكثر.
ذلك ان الصحافة كلما كبرت كبر همها، وكلما ازدادت وارداتها ازداد حجم نفقاتها.
انها مثل النار الآكلة تلتهم كل شيء، بما في ذلك الاعصاب والاعمار والسعادة الزوجية...
ويستطيع اي بائع فلافل ان يجني ثروة ويستريح. اما الصحافي فان كل ما يجنيه هو للمهنة التي لا راحة فيها ولا من يستريحون.
الامراض، الاوجاع، داء المفاصل، تصلب الشرايين، تقادم السنين. كل هذا غير معترف به في الصحافة.
عليك ان تكتب وتكتب حتى النفس الاخير.
وعليك ان تكون مسؤولا عن كل ما يكتب، حتى ولو كان خبراً في اهل الفن او اهل الهوى يا ليل.
وانا شخصياً راض، واحمد الله على نعمة الصمود والقدرة على العطاء. ولكن لي رجاء عند رب العالمين وبلدية الحازمية، هو ان تتاح لي الراحة اذا ما ذهبت الى البيت لاستريح.
ويتاح النوم اذا ما خطر لي ان انام واحلم واسعد بأحلامي. وهي كل ما تبقى من النعم!
ومثل هذا الجو، جو الراحة والهدوء والاحلام السعيدة، يتوفر لي كما يتوفر للمتعب آلاخر والزميل العزيز جورج نقاش، في شتوره.
إقتصاد
خوري يستمع لمطالب وسطاء التأمين
ويعرض تطوير العلاقات مع مصر
بحث وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري مع وفد نقابة وسطاء التأمين برئاسة إيلي حنا، في أوضاع الوسطاء والمشكلات التي يتخبط بها القطاع، في حضور رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالإنابة نادين عسلي.