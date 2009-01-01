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ومطالب اللبنانيين

كتبت الهام سعيد فريحه :



حين يريد أحدهم أن يُعطي وصفاً لشخص كثير الإنهماك و"مشغول" دائماً، يقول عنه:

"وكأنه يعمل في الناسا". لكن بصرف النظر عن جدية هذا التشبيه أو المزاح فيه، فإنَّ العاملين في الناسا هم فعلاً أشخاص مشغولون، بدليل أنَّ نتاج أعمالهم يدل عليهم.



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ومن النتائج التي بوشر بتحقيقها، ما كشفه هؤلاء الموظفون في وكالة "ناسا" من أنَّ القمر يؤثر على الأرض ويبطئ من حركتها، إجعل الأنوار صفحتك الرئيسية أرسل هذه الصفحة إطبع هذه الصفحة المحلل السياسي استراتيجية حافة الهاوية

في قانون الإنتخابات النيابية كتبت الهام سعيد فريحه:

منذ وضع الدستور اللبناني، وهذا كان قبل تسعين عاماً، والسياسيون يتعاطون مع اللبنانيين على أنَّهم ناخبون وليسوا فقط مواطنين، فكان قالب الجبنة الذي تحدّث عنه الرئيس فؤاد شهاب، وتقاسمه على يد الزعماء أكلة الجبنة، كما كان يسميهم، لا يقتصر على النفوذ في الإدارات والمنافع منها، بل كان يمتدُّ خصوصاً إلى المقاعد النيابية، فكانت الكتل النيابية وجهاً من أوجه الزعامة، ولهذا السبب فإنَّ قوانين الإنتخابات النيابية كانت من القوانين التي تأخذ الحيِّز الأكبر من النقاشات والسجالات والدراسات، إلى درجة أنَّ هذه القوانين كانت تأخذ وقتاً من النقاش أكثر من الأوقات التي تأخذها الموازنات العامة، وإلى درجة أنَّ الموازنات كانت تؤجَّل، وكم من أعوام مرَّت من دون موازنات فيما لم تمر من دون قوانين للإنتخابات النيابية. رفيق خوري



من العقوبات الرمزية

الى مواجهة النفوذ الايراني فرض عقوبات أميركية جديدة على ايران بعد تجربة صاروخ باليستي هو، في حدّ ذاته، اجراء رمزي. فلا طهران التي تدعمها موسكو تبدو قلقة حيال العقوبات المفروضة أو مترددة في تحدّي واشنطن. ولا ادارة الرئيس دونالد ترامب التي صعّدت اللهجة في الاعتراض على التجربة الصاروخية كانت قادرة على الهرب من فعل شيء ما. لكن من الصعب على أي طرف، وحتى على الجمهورية الاسلامية التي تسخر من الشيطان الأكبر وتقول انه مرعوب من اقتدارها الصاروخي، تجاهل ما بعد العقوبات الرمزية ومعناها في مرحلة إلغاء العقوبات بعد الاتفاق النووي.

ذلك ان أميركا في مرحلة تحولات متناقضة. ترامب يلغي ما فعله الرئيس باراك أوباما بعدما ساهم هجومه عليه في تكبير رصيده خلال الحملة. وأوباما مارس سياسة معاكسة لسياسة الرئيس جورج بوش الابن بعدما كان أكبر رأسمال له في حملته الانتخابية انتقاد حروب بوش الاستباقية وما قادت اليه من خسائر أميركية. لكن ترامب لا يزال يفتقر الى استراتيجية متكاملة. فالغامض هو الخروج أو الابقاء على استراتيجية الخندقة التي سادت عهد أوباما بعد استراتيجية التغيير بالقوة التي سادت عهد بوش الابن. والواضح ان غزو بوش للعراق فتح الباب للنفوذ الايراني، والانكفاء الأميركي عن الشرق الأوسط الذي مارسه أوباما ساهم في تكبير الدور الاقليمي لايران، وبالطبع في اندفاع الرئيس فلاديمير بوتين لاستعادة دور القوة العالمية لروسيا من خلال انخراطه في حرب سوريا. الصفحة الأخيرة أفغانيات يتدربن على الووشو القتالية

وسط الثلوج قرب كابول على قمة جبل تغطيه الثلوج غربي العاصمة الأفغانية كابول تتدرب مجموعة من الفتيات الأفغانيات على حركات الووشو إحدى فنون الكونغ فو القتالية الصينية القديمة.

وفي بلد يفرض قيودا مشددة على ممارسة النساء للرياضة يعد نادي شاولين لفنون الووشو استثناء نادرا. وقالت سيما عظيمي 20 عاما التي تقود جلسة التدريب إن الووشو يعلم الدفاع عن النفس لكنه وبنفس القدر من الأهمية فعال جدا للبدن والروح.

واضافت أعمل مع فتيات أفغانيات لتنمية قدراتهن وأحب أن أرى تحسنا في وضع الأفغانيات مثلما تحسنت أحوال فتيات أخريات في العالم. وأطمح ايضا أن تشارك تلميذاتي في مباريات دولية ويفزن بميداليات باسم هذا البلد. وتحظى كل أنواع الفنون القتالية بشعبية في أفغانستان. لكن الأحوال صعبة بالنسبة للنساء وتواجه فتيات نادي شاولين لفنون الووشو مضايقات وإساءات مستمرة بجانب المخاطر المعتادة للحياة في كابول. حسناوات خمسون ظلال داكنة حضرت نجمات فيلم خمسون ظلال داكنة العرض الأول لعملهن الجديد في لوس أنجليس، في حفل شارك فيه نخبة من حسناوات الشاشة الكبيرة.

وتركزت الأنظار نحو بطلات الفيلم وهن الويز مومفورد، وبيللا هيثكوت، وريتا أورا، اللواتي تألقن باطلالاتهن الأنيقة، حيث سارعت عدسات المصورين الى التقاط الصور التذكارية. أنجلينا جولي تعارض قرارات ترامب وتدافع عن اللاجئين قالت الممثلة والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان أنجلينا جولي، ان قرارات الرئيس الأميركي ترامب يضر باللاجئين الضعفاء وقد يؤجج التطرف.

ودون ذكر اسم ترامب صراحة قالت جولي التي كانت مبعوثة خاصة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن التمييز على أساس الدين لعب بالنار. واضافت في مقال بصحيفة نيويورك تايمز: ان الأطفال اللاجئين المؤهلين للحصول على اللجوء، ستكون دائما لديهم فرصة لتقديم قضيتهم إلى أميركا رحيمة. وأن بإمكاننا إدارة أمننا دون شطب اسماء.. على أساس الجغرافيا أو الدين. جائزة سيزار الفرنسية لجورج كلوني أعلنت أكاديمية الفنون وتقنيات السينما في فرنسا، اعتزامها منح جائزة شرفية للممثل الأميركي جورج كلوني زوج المحامية البريطانية اللبنانية الاصل امل علم الدين، خلال حفل توزيع جوائز سيزار التي تقام بباريس في 24 شباط الجاري.

وذكرت الأكاديمية، أن جورج كلوني يعد الممثل الأكثر كاريزما في جيله ويجسد الجاذبية التي يتصف بها كبار النجوم في السينما الأميركية، مضيفة أن تسليمه الجائزة يأتي تقديرا لموهبته المبهرة كممثل ومخرج وسيناريست ومنتج.

رياضة السباقات تقام في أكثر من 10 دول وأسهمت في تطوير صناعة الخيل سباق جائزة الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية الأصيلة ينطلق على مضمار سانتياغو

تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية انطلق سباق جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للمرة التاسعة على التوالي في مضمار هيبيكو في العاصمة التشيلية سانتياغو. الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي يعد من أوائل الملاك الذين انتقلوا بالفروسية الإماراتية إلى خارج حدود دولة الإمارات وجّه بإقامة سباقات للجائزة في كل من الأرجنتين والبرازيل وأورغواي وتشيلي؛ وبدعم من إسطبلات شادويل العائدة له ونجحت هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة للخيول العربية في تلك البلدان خاصة وأن شادويل تقدم حوافز وجوائز تشجيعية كبيرة للمربين أدت الى زيادة أعدادهم بشكل ملحوظ.

حظي السباق، الذي يمثل قمة السباقات الصيفية بمضمار هيبيكو، بدعم كبير من سفارة الدولة في تشيلي وباهتمام خاص من عبدالله محمد المعينة سفير الامارات لدى تشيلي وأركان السفارة. وكان السفير في استقبال وفد اللجنة المنظمة للسباق لدى وصوله الى تشيلي برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

افتتح السباق بشوط للخيول العربية المستجدة لمسافة الف و 100 متر بمشاركة تسعة خيول، واشتمل السباق أيضا على الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة - تكافؤ 1700 متر - سباق دبي الدولي وتتنافس فيه ستة جياد فقط.كما اشتمل السباق على كأس جائزة فحول شادويل في الشوط الثالث للجياد العربية المبتدئة التي لم تكسب من قبل وعلى مسافة الف و200 متر. أقيم السباق على فترتين ظهرا ومساء وتألف من 20 شوطا للخيول المهجنة الأصيلة، ثلاثة منها للجياد العربية، برعاية شادويل.

منوعات وفيات مصادر اميركية تتوقع حظرا من ترامب على دول جديدة بينها لبنان تشير المعلومات التي تسرّبت عن مصادر مرتبطة بالرئيس الأميركي ترامب ان لبنان قد يكون بين سبعة بلدان أخرى يجري البحث في ضمّها الى البلدان التي سبق وفرض ترامب حظرا على سفر أبنائها الى الولايات المتحدة. وقد جاءت هذه الأنباء فيما كان لبنان يهتم بمعالجة موضوع النازحين السوريين مع مفوض الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي.

وكان الرئيس الأميركي فرض قبل أسبوع حظرا على سفر رعايا سبعة بلدان الى الولايات المتحدة هي سوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن وايران والصومال.

وقال رينس بريغيت مستشار الرئيس الأميركي أمس ان البلدان التي تم اختيارها في الأمر التنفيذي لحماية الأميركيين من الارهاب، هي البلدان التي تمّ تحديدها من قبل الكونغرس وادارة أوباما، وهذا لا يعني ان بلدانا أخرى لن تتم اضافتها لاحقا على أمر تنفيذي لاحق.

وأفاد موقع الكتروني مؤيد لترامب بوجود اقتراح حول قرار تنفيذي أميركي يجري التداول به حاليا، وفي حال توقيعه، فانه سيضيف بلدانا أخرى الى البلدان السبعة التي شمل مواطنيها منع السفر الى الولايات المتحدة. لكنه أشار الى ان هذه المعلومات تحتاج الى تأكيد. والبلدان التي قد يشملها القرار الأميركي الجديد هي: لبنان، مصر، افغانستان، كولومبيا، باكستان، فنزويلا والفيليبين. تشير المعلومات التي تسرّبت عن مصادر مرتبطة بالرئيس الأميركي ترامب ان لبنان قد يكون بين سبعة بلدان أخرى يجري البحث في ضمّها الى البلدان التي سبق وفرض ترامب حظرا على سفر أبنائها الى الولايات المتحدة. وقد جاءت هذه الأنباء فيما كان لبنان يهتم بمعالجة موضوع النازحين السوريين مع مفوض الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي.وكان الرئيس الأميركي فرض قبل أسبوع حظرا على سفر رعايا سبعة بلدان الى الولايات المتحدة هي سوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن وايران والصومال.وقال رينس بريغيت مستشار الرئيس الأميركي أمس ان البلدان التي تم اختيارها في الأمر التنفيذي لحماية الأميركيين من الارهاب، هي البلدان التي تمّ تحديدها من قبل الكونغرس وادارة أوباما، وهذا لا يعني ان بلدانا أخرى لن تتم اضافتها لاحقا على أمر تنفيذي لاحق.وأفاد موقع الكتروني مؤيد لترامب بوجود اقتراح حول قرار تنفيذي أميركي يجري التداول به حاليا، وفي حال توقيعه، فانه سيضيف بلدانا أخرى الى البلدان السبعة التي شمل مواطنيها منع السفر الى الولايات المتحدة. لكنه أشار الى ان هذه المعلومات تحتاج الى تأكيد. والبلدان التي قد يشملها القرار الأميركي الجديد هي: لبنان، مصر، افغانستان، كولومبيا، باكستان، فنزويلا والفيليبين. 1 2 3 4 اطلاق النار على مصري هاجم جنديا في باريس قال مصدران أمنيان في مصر إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض امس، هو مصري.

وأضاف المصدران إنهما في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات قبل فتح تحقيق.

وأفادت تقارير إخبارية أن جنديا أطلق النار على رجل هاجمه بسكين وأصابه، وتردد أن الجندي فتح النار لدى محاولة الرجل دخول المتحف حاملا حقيبة يد.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إلى الطابع الإرهابي الواضح للهجوم الذي وقع في متحف اللوفر.

وأعلن قائد شرطة باريس ميشيل كادو أن المهاجم صاح بعبارة الله أكبر قبل محاولته الهجوم على الجندي عند المستوى الأرضي للمتحف بجوار منطقة تسوق. قال مصدران أمنيان في مصر إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض امس، هو مصري.وأضاف المصدران إنهما في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات قبل فتح تحقيق.وأفادت تقارير إخبارية أن جنديا أطلق النار على رجل هاجمه بسكين وأصابه، وتردد أن الجندي فتح النار لدى محاولة الرجل دخول المتحف حاملا حقيبة يد.وأشار رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إلى الطابع الإرهابي الواضح للهجوم الذي وقع في متحف اللوفر.وأعلن قائد شرطة باريس ميشيل كادو أن المهاجم صاح بعبارة الله أكبر قبل محاولته الهجوم على الجندي عند المستوى الأرضي للمتحف بجوار منطقة تسوق. 1 2 3 4 وزير الاعلام الكويتي يرد في مجلس النواب على معلومات مغلوطة علم محرر الأنوار الدبلوماسي ان مناقشات جلسة مجلس الأمة الكويتي الأخيرة لاستجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ صباح سلمان الحمود الصباح التي عقدت بطلب من ٣ نواب، استندت الى معلومات مغلوطة. التفاصيل على الصفحة ١٠

ووفق الأصول الديمقراطية، استعرض النواب مقدمو طلب الاستجواب قدراتهم الخطابية لإسماع ناخبيهم بأنهم قادرون على الاستجواب والمناقشة لصالح البلاد والعباد، وصرّح أحدهم بأنه سيقوم في وقت لاحق باستجواب رئيس مجلس الوزراء. اكثر من ذلك فإن أحد المنظرين قرر من منظوره التحليلي، أن الحكومة ستقدم استقالتها يوم الأحد القادم!! علم محرر الأنوار الدبلوماسي ان مناقشات جلسة مجلس الأمة الكويتي الأخيرة لاستجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ صباح سلمان الحمود الصباح التي عقدت بطلب من ٣ نواب، استندت الى معلومات مغلوطة. التفاصيل على الصفحة ١٠ووفق الأصول الديمقراطية، استعرض النواب مقدمو طلب الاستجواب قدراتهم الخطابية لإسماع ناخبيهم بأنهم قادرون على الاستجواب والمناقشة لصالح البلاد والعباد، وصرّح أحدهم بأنه سيقوم في وقت لاحق باستجواب رئيس مجلس الوزراء. اكثر من ذلك فإن أحد المنظرين قرر من منظوره التحليلي، أن الحكومة ستقدم استقالتها يوم الأحد القادم!! 1 2 3 4 القبض على لصين في بيروت

تقدر قيمة سرقاتهما بمليون دولار اعلنت قوى الامن الداخلي امس توقيف اخطر عصابة سرقة وبلغت قيمة المضبوطات منها اكثر من مليون دولار. وقد تركز نشاط العصابة في بيروت وخاصة في الاشرفية.

وقد ضبط من اثنين من الموقوفين كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن: أموال نقدية من عملات مختلفة، مجوهرات وحلى تفوق قيمتها المليون دولار أميركي وبعضها الآخر غير مقدر بثمن، خزنتين حديديتين، إضافة الى الأسلحة والأدوات التي كانت تستخدم في أثناء تنفيذ عمليات السرقة. اعلنت قوى الامن الداخلي امس توقيف اخطر عصابة سرقة وبلغت قيمة المضبوطات منها اكثر من مليون دولار. وقد تركز نشاط العصابة في بيروت وخاصة في الاشرفية.وقد ضبط من اثنين من الموقوفين كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن: أموال نقدية من عملات مختلفة، مجوهرات وحلى تفوق قيمتها المليون دولار أميركي وبعضها الآخر غير مقدر بثمن، خزنتين حديديتين، إضافة الى الأسلحة والأدوات التي كانت تستخدم في أثناء تنفيذ عمليات السرقة. 1 2 3 4 عدد اليوم



الصفحة الأولى مصادر اميركية تتوقع حظرا من ترامب على دول جديدة بينها لبنان مصادر اميركية تتوقع حظرا من ترامب على دول جديدة بينها لبنان قيم المقال 4319 المقال قرئ اطلاق النار على مصري هاجم جنديا في باريس قيم المقال 1311 المقال قرئ استراتيجية حافة الهاوية في قانون الإنتخابات النيابية قيم المقال 60969 المقال قرئ العرب السيسي فاجأ طلاب الكلية الحربية بزيارة

وقام معهم بجولة في شوارع القاهرة بالدراجات السيسي فاجأ طلاب الكلية الحربية بزيارة وقام معهم بجولة في شوارع القاهرة بالدراجات قيم المقال 232 المقال قرئ استجواب الشيخ سلمان الحمود قام على معلومات مغلوطة إستقالة وزير الإعلام الكويتي غير واردة وحكومة الشيخ جابر المبارك ثابتة وراسخة قيم المقال 226 المقال قرئ طفل يزيدي يعود الى عائلته بعدما باعه داعش قيم المقال 227 المقال قرئ محليات العالم قوى الأمن: توقيف أخطر عصابة سرقة ومضبوطات تفوق المليون دولار اعتصام لمتعاقدون في التعليم المهني اعتصموا امام وزارة التربية عون: اصل الازمة ان كل واحد يريد سحق الأقلية في طائفته عادل: نهنئ لبنان على الانجازات الكبرى

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امكانية اقامة مناطق آمنة في سوريا جندي فرنسي يطلق النار على شاب مصري هاجمه امام اللوفر قاضية أميركية توقف تنفيذ القيود على الهجرة تحقيقات رئيس الجمهورية استقبل المطربة نجوى كرم استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس المطربة السيدة نجوى كرم والسيد نديم حداد، وقد هنّأت الفنانة كرم الرئيس عون بانتخابه على رأس الجمهورية ودفعة الأمل التي أعطاها للبلد بعد الفراغ الرئاسي وتكاثر الأزمات. مشيدة بنهجه لارساء العدالة واعطاء كل صاحب حق حقه، ورد الرئيس عون شاكرا المطربة كرم على دعمها وعلى فنّها الأصيل الذي يغني البلد ثقافة وفرحا. ثقافة جعبة سعيد فريحه

عُدْتُ أنَامُ... وَأحْلَمُ اكتب هذه الحكايات من القاهرة، وكنت قد وصلت اليها قبل ايام لزمت خلالها غرفتي في فندق هيلتون لا اغادرها بسبب اشتداد الحر.

لقد بلغت درجة الحرارة 43 في الظل اما في الشمس فالله اعلم.

وقالت النشرة الجوية انها موجة عابرة ثم اتضح انها بطيئة جداً وابطأ من المساعدات العربية للبنان!

واستناداً الى بشرى النشرة الجوية طلبت موعداً من السيد عبد المنعم الصاوي وزير الاعلام فتلطف وحدد الموعد في الثامنة والنصف مساء.

وفيما انا استعد لمغادرة الفندق انقطع التيار الكهربائي ووجدت نفسي من جديد حبيس الغرفة، ولكن بلا نور ولا تكييف هذه المرة.

واتصلت بمكتب الوزير اصف الوضع واترك لسيادته حرية تأجيل الموعد او الغائه لاني اقيم في الدور السادس ويصعب علي الوصول في الوقت المحدد.

وكان جواب مدير المكتب ان الوزير ينتظرني وهو مسافر في صباح اليوم التالي الى السودان، ويقترح ان اهبط السلم في الحال حتى لا اتأخر عن الموعد.

وعملت بالاقتراح، فرحت اهبط السلم الحلزوني الطويل يتقدمني جبل الكرمل سليم ابو الخير ويتبعني جبل نيحا محمد المجذوب، وكل من الزميلين من اسرة الشواهق الراسيات في الضخامة والارتفاع.

ولما كان سلم الفندق ضيقاً لا يتسع للاحجام الهائلة، فقد اضطر سليم ومحمد الى الهبوط بطريقة جانبية وكل منهما يشعل الولاعة بيد ويتكىء على حاجز السلم باليد الثانية. إقتصاد متعاقدو الادارة العامة طالبوا بانصافهم

بما يضمن شيخوخة كريمة طالبت لجنة متابعة قضية المتعاقدين المشمولين بمشروع القانون المتعلق بالمرسوم رقم ٥٢٤٠/٢٠٠١ بانصاف المتعاقدين ضماناً لشيخوخة كريمة.

فقد عقدت اللجنة إجتماعا حضره ممثلون عن جميع الوزارات المعنية وبحثوا في المستجدات المتعلقة بقضيتهم وابدوا في بيان ارتياح اللجنة لحصيلة الاتصالات واللقاءات التي عقدت مع عدد من السادة النواب والوزراء من مختلف الكتل النيابية، حيث اعرب المعنيون عن تفهمهم لمطلب المتعاقدين في الاستفادة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

واشارت اللجنة الى أن لقاءاتها واتصالاتها مع كافة المعنيين، وخصوصا مع وزير المالية علي حسن خليل، وحصيلة تدقيقها في الملف، يدحضان الذرائع والحجج حول الكلفة المرهقة للخزينة. اذ انه بموجب مشروع القانون المقترح يتنازل المتعاقدون عن كامل تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم، ويعمدون وفق آلية ادارية واضحة الى دفع المتأخرات التي تندرج تحت بند المحسومات التقاعدية. وبالتالي، تتدنى الكلفة المتوجبة على الدولة اللبنانية الى حدود كبيرة، وهذا الأمر كان موضع تفهم وتجاوب خلال اللقاءات التي اجريت.